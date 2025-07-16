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Экипаж пограничников спас 11 побратимов на Курском направлении. ВИДЕО
На Курском направлении механик-водитель и оператор-наводчик бригады "Сталевый кордон" провели молниеносную операцию по эвакуации раненых.
После первого попадания вражеского дрона по БТР М113 бойцы продолжили движение, несмотря на ранения. Расчет забрал трех тяжелых раненых и еще восемь военнослужащих из смежных подразделений. На обратном пути бронетранспортер снова попал под обстрел и, выдержав прямое попадание мины, довез всех живыми. Сейчас раненые на реабилитации, М113 направлен на ремонт, передает Цензор.НЕТ.
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18c49ed2
показать весь комментарий16.07.2025 20:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Наталия П
показать весь комментарий16.07.2025 20:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
18c49ed2
показать весь комментарий16.07.2025 20:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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