РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9524 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 839 3

Экипаж пограничников спас 11 побратимов на Курском направлении. ВИДЕО

На Курском направлении механик-водитель и оператор-наводчик бригады "Сталевый кордон" провели молниеносную операцию по эвакуации раненых.

После первого попадания вражеского дрона по БТР М113 бойцы продолжили движение, несмотря на ранения. Расчет забрал трех тяжелых раненых и еще восемь военнослужащих из смежных подразделений. На обратном пути бронетранспортер снова попал под обстрел и, выдержав прямое попадание мины, довез всех живыми. Сейчас раненые на реабилитации, М113 направлен на ремонт, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 92 ОШБр пленили российского захватчика после того, как наш воин попросил у оккупанта сигарету. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6682) спасение (170) Курск (1166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чтобы не рассказывали некоторые про "старое железо". Это "железо" сделано для спасения людей и выполняет свою функцию на 5+.
показать весь комментарий
16.07.2025 20:14 Ответить
Подяка і слава нашім Героям.
показать весь комментарий
16.07.2025 20:22 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2025 20:30 Ответить
 
 