Наші захисники атакували ворожу піхоту, завдавши по них комбінованого удару з мінометів та дронів. ВIДЕО

На Харківщині воїни 3-ої окремої танкової Залізної бригади знищили групу російських загарбників, які йшли полем до лісу, завдавши по них комбінованого удару з мінометів та дронів.

Про це повідомили на сторінці Залізної бригади, інформує Цензор.НЕТ. Результат успішної бойової роботи зафіксовано на відео.

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