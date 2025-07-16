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Наші захисники атакували ворожу піхоту, завдавши по них комбінованого удару з мінометів та дронів. ВIДЕО
На Харківщині воїни 3-ої окремої танкової Залізної бригади знищили групу російських загарбників, які йшли полем до лісу, завдавши по них комбінованого удару з мінометів та дронів.
Про це повідомили на сторінці Залізної бригади, інформує Цензор.НЕТ. Результат успішної бойової роботи зафіксовано на відео.
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Bad Robot
показати весь коментар16.07.2025 22:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.07.2025 22:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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