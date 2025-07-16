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Наші захисники атакували ворожу піхоту, завдавши по них комбінованого удару з мінометів та дронів. ВIДЕО

На Харківщині воїни 3-ої окремої танкової Залізної бригади знищили групу російських загарбників, які йшли полем до лісу, завдавши по них комбінованого удару з мінометів та дронів.

Про це повідомили на сторінці Залізної бригади, інформує Цензор.НЕТ. Результат успішної бойової роботи зафіксовано на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони завдали ударів по ворожих позиціях і укриттях та знищили польовий склад боєкомплекту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18202) ліквідація (4221) Харківська область (1303)


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16.07.2025 22:33 Відповісти
Це московітам, не теревені Трампа, а дієве рішення, від Захисників України, як підтвердження істини, … нє хаділ би, ти москаль, ва салдати….
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16.07.2025 22:49 Відповісти
 
 