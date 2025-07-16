Російський солдат бігає полем, намагаючись врятуватися від дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем 68-ої окремої єгерської бригади вистежили російського загарбника і ліквідували його.
Черговим прикладом своєї майстерності вони поділилися у себе в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
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