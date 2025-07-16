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Російський солдат бігає полем, намагаючись врятуватися від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 68-ої окремої єгерської бригади вистежили російського загарбника і ліквідували його.

Черговим прикладом своєї майстерності вони поділилися у себе в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18202) ліквідація (4221) 68 окрема єгерська бригада (82)


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Дуже чудово бігав!
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16.07.2025 23:34 Відповісти
Байка "Песець і стрибунець".
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17.07.2025 00:46 Відповісти
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Смерть московитам з прутнем!!
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17.07.2025 00:50 Відповісти
 
 