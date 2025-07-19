Бійці Легіону "Свобода Росії" здійснили проникнення у тил ворога та ліквідували трьох кадирівців. ВIДЕО

17 липня диверсійно-розвідувальна група Легіону "Свобода Росії" здійснила глибоке проникнення на понад 30 кілометрів у тил тимчасово окупованої території України в Запорізькій області.

Як повідомили у пресслужбі Легіону, метою операції була деморалізація противника та ліквідація бойовиків із підрозділу "Ахмат", яких у заяві називають "зрадниками ічкерійського народу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час операції внаслідок точкового підриву службового автомобіля було знищено щонайменше трьох кадирівців. Крім того, легіонери зібрали цінну розвідувальну інформацію про логістичні маршрути, наявну техніку та місця розташування командних пунктів противника.

Як зазначено у звіті, всі учасники операції наразі перебувають у безпеці, а сам рейд названо повністю успішним.

Дивіться: Спецпризначенці ГУР знищили шість російських радіолокаційних станцій ворога на Донеччині. ВIДЕО