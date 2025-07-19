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Новости Ситуация на Покровском направлении
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Все попытки вражеских ДРГ проникнуть в Покровск заканчиваются поражением, - ОТГ "Донецк"

Покровськ

Российские ДРГ пытаются проникнуть в Покровск, однако они обезвреживаются на подступах к городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Донецк".

"В городе Покровск подразделения СОУ проводят контрдиверсионные меры, направленные на выявление и нейтрализацию вражеских ДРГ.

Все попытки противника проникнуть в город завершаются поражениями - диверсионные группы обезвреживаются на подступах к Покровску", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что Силы обороны оперативно реагируют на все угрозы и гарантируют безопасность жителей, которые решили остаться в городе.

"Просим сохранять спокойствие, соблюдать информационную тишину и не распространять непроверенную информацию", - добавили в ОТГ "Донецк".

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Автор: 

Донецкая область (10266) боевые действия (4540) Покровск (684) Покровский район (780) ОТГ Донецк (3)


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покровска уже нет
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19.07.2025 15:16 Ответить
Сосії також немає. То провінція Китаю.
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19.07.2025 15:19 Ответить
Чего точно нет,так это твоей всратой астрахани.
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19.07.2025 15:26 Ответить
 
 