Все попытки вражеских ДРГ проникнуть в Покровск заканчиваются поражением, - ОТГ "Донецк"

Российские ДРГ пытаются проникнуть в Покровск, однако они обезвреживаются на подступах к городу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Донецк".

"В городе Покровск подразделения СОУ проводят контрдиверсионные меры, направленные на выявление и нейтрализацию вражеских ДРГ.

Все попытки противника проникнуть в город завершаются поражениями - диверсионные группы обезвреживаются на подступах к Покровску", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что Силы обороны оперативно реагируют на все угрозы и гарантируют безопасность жителей, которые решили остаться в городе.

"Просим сохранять спокойствие, соблюдать информационную тишину и не распространять непроверенную информацию", - добавили в ОТГ "Донецк".

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