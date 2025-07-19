Россияне пытаются продвинуться на север от линии Покровск-Константиновка, - ОСГВ "Хортица"

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ситуация неизменна уже неделю. Оккупационные войска активно атакуют на Новопавловском направлении, на Покровском и Лиманском. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире"Эспрессо" рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Он отметил, что россияне распространяют не правдивую информацию о начале активных штурмов на город Покровск. Кроме того, российских военных на территории Днепропетровщины нет.

"Россияне пытаются продвинуться на север от Покровск-Константиновка. Именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств. Россияне пробуют развивать наступление в направлении Константиновки, а также пытаются обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда", - сообщил военный.

Трегубов отмечает, что крайне напряженной остается ситуация по всей линии фронта. Активные штурмы враг проводит на Краматорском, Торецком и Северском направлениях.

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