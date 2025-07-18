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Новости Ситуация на фронте
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Враг продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, главное внимание - Покровскому и Новопавловскому направлениям, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об оперативной ситуации на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Доложил Верховному Главнокомандующему об оперативной ситуации на фронте. Главное внимание - Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленный натиск и уничтожают российского агрессора.

Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках получить Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", - сообщил Сырский в фейсбуке.

Также главком вместе с министром обороны доложил Владимиру Зеленскому о запросах Вооруженных сил на поставку образцов вооружения и военной техники, средств поражения, в частности для дальнобойных ударов по территории противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклад Сырского о фронте: Непростая ситуация в приграничье Сумщины и Харьковщины

Автор: 

Донецкая область (10257) Александр Сырский (659) Покровск (684) Покровский район (777) война в Украине (5264)


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це прідатель. мабудь від квартала.
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18.07.2025 22:33 Ответить
ну по роже ж відно
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18.07.2025 22:34 Ответить
А як там родичі на кацапії? Це ж треба так не поважати батьків, щоб проти них воювати? Чи вони поділяють його дії? Вибачаюсь, це нікого не їбе?
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18.07.2025 22:45 Ответить
То щось роби,а не констатуй,вислужник((
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18.07.2025 22:50 Ответить
А ти шо продовжуєш?
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18.07.2025 23:02 Ответить
 
 