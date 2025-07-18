Враг продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, главное внимание - Покровскому и Новопавловскому направлениям, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об оперативной ситуации на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Доложил Верховному Главнокомандующему об оперативной ситуации на фронте. Главное внимание - Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленный натиск и уничтожают российского агрессора.

Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках получить Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", - сообщил Сырский в фейсбуке.

Также главком вместе с министром обороны доложил Владимиру Зеленскому о запросах Вооруженных сил на поставку образцов вооружения и военной техники, средств поражения, в частности для дальнобойных ударов по территории противника.

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