Враг продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, главное внимание - Покровскому и Новопавловскому направлениям, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об оперативной ситуации на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Доложил Верховному Главнокомандующему об оперативной ситуации на фронте. Главное внимание - Покровскому и Новопавловскому направлениям, где наши воины мужественно сдерживают усиленный натиск и уничтожают российского агрессора.
Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках получить Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", - сообщил Сырский в фейсбуке.
Также главком вместе с министром обороны доложил Владимиру Зеленскому о запросах Вооруженных сил на поставку образцов вооружения и военной техники, средств поражения, в частности для дальнобойных ударов по территории противника.
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