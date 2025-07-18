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Новости Ситуация на фронте Зеленский о ситуации на фронте
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Зеленский заслушал доклад Сырского о фронте: Непростая ситуация в приграничных районах Сумщины и Харьковщины

Ситуация на фронте 18 июля: доклад Сырского Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским по ситуации на фронте.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Они обсудили, в частности, защиту на Покровском и других направлениях на Донетчине, где сконцентрировано больше всего усилий оккупанта.

"Я благодарю все наши подразделения за стойкость. Отдельно хочу отметить за бои именно на Покровском направлении наших воинов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. Новопавловское направление: воины 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка - благодарю вас!" - написал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание со Шмыгалем: Поручил срочно заключить контракты по дронам

"Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Сырский и Шмыгаль уже обсудили, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов.

"Максимально обеспечим. Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты!" - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский и Радакин провели встречу и Киеве: обсудили ситуацию на фронте

Автор: 

Зеленский Владимир (21259) Александр Сырский (654) война в Украине (5264)


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Топ комментарии
+10
Зеленський: "Доповідайте пане, головнокомандувач."
Сирський: "Ситуація напружена, але контрольована."
Зеленський: "Дякую за доповідь."
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18.07.2025 19:40 Ответить
+7
зєля в нас не стратег а пісюаніст
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18.07.2025 19:36 Ответить
+6
а какекто какето ..як же супер пупер Курська операція що захистила Сумщину та Харківщину ?!!

і ДАЛА ТАКІ ОГРОМЕНІ (ОСЬ ТАКІ розміром з членограйський рояль) козирі для обміну ?
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18.07.2025 19:44 Ответить
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зєля в нас не стратег а пісюаніст
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18.07.2025 19:36 Ответить
Стратегічний пісюаніст з великим досвідом. Грав у кіні самого Бонапартія.
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18.07.2025 19:55 Ответить
Зеленський: "Доповідайте пане, головнокомандувач."
Сирський: "Ситуація напружена, але контрольована."
Зеленський: "Дякую за доповідь."
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18.07.2025 19:40 Ответить
потисли потужно пісюни один одному і розійшлись
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18.07.2025 19:46 Ответить
може усім вам це уже непотрібно усі ті хто "галасував за "хуже не будет" у 2019 " живіть довго і щасливо при умові..."разом з вашим "зе-вибором ,та копирсайтеся самі у своїм .....
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18.07.2025 19:43 Ответить
а що робити тим, хто не голосував?
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18.07.2025 20:48 Ответить
Зєлєнскій заслухав доповідь Сирського, це те саме, що двірник заслухав доповідь хірурга.
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18.07.2025 19:44 Ответить
Ну,так((Покровський напрямок стабілізував?((А Дніпропетровщина?((
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18.07.2025 19:44 Ответить
а какекто какето ..як же супер пупер Курська операція що захистила Сумщину та Харківщину ?!!

і ДАЛА ТАКІ ОГРОМЕНІ (ОСЬ ТАКІ розміром з членограйський рояль) козирі для обміну ?
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18.07.2025 19:44 Ответить
А ще какето розпіарений план перемоги.
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18.07.2025 20:00 Ответить
Зеленський: Наші вісім мільонів дронів та балістичних ракет на Москву примусять Путіна до миру.
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18.07.2025 19:57 Ответить
"зенелоху" ***** що слухати.чи соло пісюна на роялі.чи "сирка" про окупацію України
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18.07.2025 20:01 Ответить
на фото 2 Величних Стабілізатора .. чи Стабілітрона .. Стабілогниди ?

DC + Марвел просто окропом пісяють
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18.07.2025 20:02 Ответить
Знову лунає:"Будемо їм відповідати відчутно!"
Питання:"Коли?"
Треба ж совість мати,одні обіцянки.Відповідати за слова треба.
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18.07.2025 20:10 Ответить
хто має совість - той у владу не іде
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18.07.2025 20:49 Ответить
заслухав, отак як на фото?
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18.07.2025 20:26 Ответить
"Непроста ситуація в прикордонні Сумщини "- дякуючи вашій курській авантюрі ,зелена мерзото !
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18.07.2025 20:29 Ответить
"Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей" Джерело: https://censor.net/ua/n3564066

А "курська авантюра", яка триває й досі, хіба не була призначена для зменшення небезпеуи для Сумщини та Харківщини? Нє?
Пане Верховний (чи НайВерховніший), а можете розказати про стратегічні чи хоча б тактичні цілі "Курської операції"? Які з них досягнуті, а які в процесі виконання? Скільки території України було обміняно на території Курщини? ЗАЕС вже обміняли чи ще ні? Кільквість взятих у полон на Курщині московитів дозволила звільнити всіх захісників "Азовсталі"?

Чи це я розповюджую московитське ІПСО? 🤔
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18.07.2025 20:29 Ответить
Та кому треба знати, що та кого це безтолкове чмо заслуховує.
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18.07.2025 21:18 Ответить
 
 