Зеленский заслушал доклад Сырского о фронте: Непростая ситуация в приграничных районах Сумщины и Харьковщины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским по ситуации на фронте.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Они обсудили, в частности, защиту на Покровском и других направлениях на Донетчине, где сконцентрировано больше всего усилий оккупанта.

"Я благодарю все наши подразделения за стойкость. Отдельно хочу отметить за бои именно на Покровском направлении наших воинов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. Новопавловское направление: воины 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка - благодарю вас!" - написал глава государства.

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"Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Сырский и Шмыгаль уже обсудили, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов.

"Максимально обеспечим. Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты!" - добавил президент.

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