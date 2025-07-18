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Новости Визит Радакина в Украину
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Сырский и Радакин провели встречу в Киеве: обсудили ситуацию на фронте

Сырский провел встречу с Радакиным в Киеве

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Киеве провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы провели содержательные двусторонние переговоры с британской делегацией. На повестке дня - оперативная обстановка на фронте и критические потребности Сил обороны Украины.

Пользуясь случаем, еще раз поблагодарил адмирала Тони Радакина, правительство и народ Соединенного Королевства за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь нашим Силам обороны", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, каждый визит Радакина в Украину подтверждает действенность украинско-британского военного сотрудничества и стратегического партнерства.

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Автор: 

Александр Сырский (654) Радакин Тони (25)


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