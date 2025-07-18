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Новини Візит Радакіна до України
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Сирський та Радакін провели зустріч і Києві: обговорили ситуацію на фронті

Сирський провів зустріч з Радакіним у Києві

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Києві провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми провели змістовні двосторонні переговори із британською делегацією. На порядку денному - оперативна обстановка на фронті та критичні потреби Сил оборони України.

Користуючись нагодою, ще раз подякував адміралу Тоні Радакіну, уряду та народові Сполученого Королівства за послідовну політичну підтримку України та потужну військову допомогу нашим Силам оборони", - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського кожен візит Радакіна до України підтверджує дієвість українсько-британського військового співробітництва та стратегічного партнерства.

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Автор: 

Сирський Олександр (679) Радакін Тоні (27)


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