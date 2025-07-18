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Новости Ситуация на фронте поставки оружия
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Шмыгаль встретился с Сырским и Гнатовым: обсудили фронт и новые поставки оружия для ВСУ

Шмыгаль провел встречу с Сырским и Гнатовым на новой должности

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел первое совещание с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на фронте, увеличение оборонной самостоятельности нашего государства и потребности украинских военных.

"Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в том числе при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава Минобороны добавил, что в ведомстве будут работать над выполнением поставленных задач для усиления украинской обороноспособности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание со Шмыгалем: Поручил срочно заключить контракты по дронам

Автор: 

Минобороны (9496) Александр Сырский (654) Шмыгаль Денис (2765) Андрей Гнатов (15)


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Топ комментарии
+6
Імітація бурної діяльності
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18.07.2025 17:45 Ответить
+5
А что? Давно не виделись?
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18.07.2025 17:39 Ответить
+2
Да Вы наивный! Вы думаете эти проблемы они обсуждали?
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18.07.2025 17:50 Ответить
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А что? Давно не виделись?
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18.07.2025 17:39 Ответить
Він же не знав раніше потреби міноборони, хто він був, якийсь прем'єр-міністр. Я не знаю про що там говорили генерали, але на фронті щоденно потрібні десятки тисяч дронів на оптоволокні на 30 км та більше! Кожен розрахунок пілотів має використати за добу мінімум 5-7 дронів, це сотні дронів тільки на одну бригаду, 200 бригад це десятки тисяч дронів щодня!!!!
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18.07.2025 17:49 Ответить
Да Вы наивный! Вы думаете эти проблемы они обсуждали?
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18.07.2025 17:50 Ответить
Я не певен що генерали знають про ці потреби армії. Таке враження що вони живуть в окремому всесвіті.
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18.07.2025 17:52 Ответить
Извините, нахрена такие генералы? Которые не знают проблем армии?
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18.07.2025 18:02 Ответить
Імітація бурної діяльності
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18.07.2025 17:45 Ответить
щось не підготовлені,губи не нафарбовані,колготи в дірках,чито через інше??давно не бачилися,,але селфі мерзенне як і морди на ньому
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18.07.2025 17:46 Ответить
Такі браві хлопці! Та ше й нові поставки зброї вони нарішали. Ну всьо, завтра--пабєда!
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18.07.2025 17:51 Ответить
Чомусь згадався анекдот про три конверти...
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18.07.2025 18:11 Ответить
Ракети є? Ракет нема. Ермак вкрав креслення ФАУ-2. В своїй голові Трамп конешно ракети дав, но конешно ні. Просто потролить дурня Зельку про удари по Москві.
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18.07.2025 18:16 Ответить
 
 