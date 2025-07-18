Шмыгаль встретился с Сырским и Гнатовым: обсудили фронт и новые поставки оружия для ВСУ
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел первое совещание с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на фронте, увеличение оборонной самостоятельности нашего государства и потребности украинских военных.
"Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в том числе при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии", - подчеркнул Шмыгаль.
Глава Минобороны добавил, что в ведомстве будут работать над выполнением поставленных задач для усиления украинской обороноспособности.
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