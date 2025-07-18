Зеленский провел совещание со Шмыгалем: поручил срочно заключить контракты по дронам

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже идет, фактически, аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно - дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

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"Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость. На понедельник министр обороны готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно - в следующие недели, и среднесрочно - за следующие шесть месяцев", - подытожил президент.

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