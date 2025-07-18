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Зеленский провел совещание со Шмыгалем: поручил срочно заключить контракты по дронам

Зеленский и Шмыгаль провели совещание Что обсудили

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже идет, фактически, аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно - дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, обсудили обеспечение дипстрайков - частоту ударов Украины, приоритетные задачи

"Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость. На понедельник министр обороны готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно - в следующие недели, и среднесрочно - за следующие шесть месяцев", - подытожил президент.

Также читайте: Шмыгаль провел первое совещание на посту министра обороны: обсудили наращивание украинского производства. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21259) Шмыгаль Денис (2765)


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Топ комментарии
+15
А шо Рустем. Не заключал.??
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18.07.2025 15:57 Ответить
+9
Скільки мільйонів дронів на цей раз?
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18.07.2025 15:59 Ответить
+9
збирався але так як не грамотний справа рухалася повільно
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18.07.2025 16:02 Ответить
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А шо Рустем. Не заключал.??
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18.07.2025 15:57 Ответить
збирався але так як не грамотний справа рухалася повільно
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18.07.2025 16:02 Ответить
Крім закупівлі дронів-перехоплювачів потрібно готувати пілотів, бо це дроні літакового типу, ними керувати потрібно мати відповідну підготовку. У нас в тилу купа пілотів, в тому числі військових які не служать бо немає на чому літати, вони можуть керувати такими дронами, бо вони розуміють принципи пілотування літаком, їх потрібно мобілізувати і швидко створити з них підрозділи які будуть перехоплювати ворожі дрони та шахеди.
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18.07.2025 16:23 Ответить
наверное в тюрьме под следствием сейчас, за диверсию. пригрели змеюку.
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18.07.2025 17:13 Ответить
Доручив і ніжкою так тупць, тупць...
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18.07.2025 15:58 Ответить
Скільки мільйонів дронів на цей раз?
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18.07.2025 15:59 Ответить
йдуть на рекорд,вирішили останні обіцяні 10млн. подвоїти,щоб у плебсу від такої цифри відразу оргазм та любов до зелебобіків взиграли
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18.07.2025 16:05 Ответить
обіцяти так обіцяти,не діти малі по дрібниціх розмінюватися
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18.07.2025 16:06 Ответить
Щоб Арахамія не нервував?
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18.07.2025 16:01 Ответить
а чому носатому цього не доручав о вельмишановний сонцеликий цар
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18.07.2025 16:02 Ответить
не встиг,рідко пересікалися
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18.07.2025 16:07 Ответить
А шмигаль завжди буде працювати так--то кому такий міністр потрібний.
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18.07.2025 16:02 Ответить
Антураж, ну майже, як в кремлівського ідола для зеленої макаки. Мавпує все!
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18.07.2025 16:02 Ответить
ВЕРИТЕ НЕТ СЛОВ!РОТАЦИЯ ВОРОВ В ЗАКОНЕ!ДА ТАК И ЕСТЬ!!!
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18.07.2025 16:04 Ответить
хутін відсіює нетолкових людей, а зеля їх з ліжка у ліжко перекладає, думає краще працюватимуть
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18.07.2025 16:06 Ответить
Так уже вкладали контракти на мільярди. Дронів нема. Грошей нема
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18.07.2025 16:05 Ответить
я, все хочу дочекатися, коли зе!гніда почне офіційно видавати доручення зеленій дегенераткє мародеркє свириденко.
срати на закони, так багато! підтиратися конституцією, так кожною сторінкою.
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18.07.2025 16:06 Ответить
Бачили Стерненка.
Він тепер поставляє у військо не тільки власні волонтерські дрони, а ще й в нього з'явилася нова опція: "ПЕРЕРОБЛЕНІ ДРОНИ, ЩО ПОСТАВЛЯЄ ДЕРЖАВА"!
Тобто, ці мудозвони закуповують та поставляють у військо мох і болото, яке не літає та потребує переробки і вдосконалення коштом бійців та волонтерів.
Як вам такий ілонмаск,а?!
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18.07.2025 16:10 Ответить
Про це промовився випадково Мадяр ще в минулому році
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18.07.2025 16:12 Ответить
Про це знають всі, хто дотичний до теми неба. Ще за часів "весільних дронів". Все, що зроблене в небі, то є повністю ініціатива небайдужих. Влада там зовсім ні до чого. Всі досягнення в небі не завдяки, а всупереч зеленим балаболам.
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18.07.2025 16:15 Ответить
Новоспеченого ткнули носом на дрони - Умєров там сидів для блізіру? - як китайський балванчик
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18.07.2025 16:13 Ответить
Просто в умєрова хєровий прем'єр був. Не давав потужно та ефективно працювати.
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18.07.2025 16:17 Ответить
а до сих пор. было не срочно?
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18.07.2025 16:22 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/07/18/poroshenko-poviz-chergovu-partiyu-dopomogy-na-front-zagalni-obsyagy-vrazhayut/ Чергова допомога фронту від Петра Порошенка, який повіз чергову партію техніки і дронів у фронтові бригади на гарячі напрямки.
«Кінець робочого тижня, але в нас немає ні вихідних, ні свят, ні «канікул». Тому сьогодні вирушаємо допомагати тим, хто боронить Донецький та Запорізький напрямки», - розповів п'ятий Президент.
На фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також батальйонні лазне-пральні комплекси. Їхня кількість від початку вторгнення сягнула 275 одиниць, забезпечили , більше 200 тисяч військових отримали змогу користуватись нормальним цивілізованим душем.
Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і «Старлінки» - загалом на суму 30 мільйонів гривень.
«Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді продовжуємо допомагати нашим побратимам», - наголошує Петро Порошенко.
https://t.me/spravagromad/48875 Тим часом в повному розгарі ще один проект Справи громад та Фонду сім'ї Порошенка "Екскаватори та трактори", який користується великим попитом у військових. І тому цифри у ньому постійно зростають. ЗСУ надано, відправлено на фронт 80 екскаваторів. Нових, українського виробництва, і дуже зручних в експлуатації.
Завдяки постійній допомозі громадян України ЗСУ буде ще багато техніки.
Допомагаймо нашій армії вгризатися у землю та тримати оборону.
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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18.07.2025 17:06 Ответить
 
 