Зеленский провел совещание со Шмыгалем: поручил срочно заключить контракты по дронам
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже идет, фактически, аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно - дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.
Также, по словам Зеленского, обсудили обеспечение дипстрайков - частоту ударов Украины, приоритетные задачи
"Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость. На понедельник министр обороны готовит представление конкретной программы работы Министерства и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно - в следующие недели, и среднесрочно - за следующие шесть месяцев", - подытожил президент.
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срати на закони, так багато! підтиратися конституцією, так кожною сторінкою.
Він тепер поставляє у військо не тільки власні волонтерські дрони, а ще й в нього з'явилася нова опція: "ПЕРЕРОБЛЕНІ ДРОНИ, ЩО ПОСТАВЛЯЄ ДЕРЖАВА"!
Тобто, ці мудозвони закуповують та поставляють у військо мох і болото, яке не літає та потребує переробки і вдосконалення коштом бійців та волонтерів.
Як вам такий ілонмаск,а?!
«Кінець робочого тижня, але в нас немає ні вихідних, ні свят, ні «канікул». Тому сьогодні вирушаємо допомагати тим, хто боронить Донецький та Запорізький напрямки», - розповів п'ятий Президент.
На фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також батальйонні лазне-пральні комплекси. Їхня кількість від початку вторгнення сягнула 275 одиниць, забезпечили , більше 200 тисяч військових отримали змогу користуватись нормальним цивілізованим душем.
Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і «Старлінки» - загалом на суму 30 мільйонів гривень.
«Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді продовжуємо допомагати нашим побратимам», - наголошує Петро Порошенко.
https://t.me/spravagromad/48875 Тим часом в повному розгарі ще один проект Справи громад та Фонду сім'ї Порошенка "Екскаватори та трактори", який користується великим попитом у військових. І тому цифри у ньому постійно зростають. ЗСУ надано, відправлено на фронт 80 екскаваторів. Нових, українського виробництва, і дуже зручних в експлуатації.
Завдяки постійній допомозі громадян України ЗСУ буде ще багато техніки.
Допомагаймо нашій армії вгризатися у землю та тримати оборону.
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