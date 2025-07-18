Зеленський провів нараду зі Шмигалем: Доручив терміново укласти контракти щодо дронів
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Зеленського, обговорили забезпечення дипстрайків - частоту ударів України, пріоритетні завдання
"Вдячний усім залученим підрозділам за влучність. На понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців", - підсумував президент.
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срати на закони, так багато! підтиратися конституцією, так кожною сторінкою.
Він тепер поставляє у військо не тільки власні волонтерські дрони, а ще й в нього з'явилася нова опція: "ПЕРЕРОБЛЕНІ ДРОНИ, ЩО ПОСТАВЛЯЄ ДЕРЖАВА"!
Тобто, ці мудозвони закуповують та поставляють у військо мох і болото, яке не літає та потребує переробки і вдосконалення коштом бійців та волонтерів.
Як вам такий ілонмаск,а?!
«Кінець робочого тижня, але в нас немає ні вихідних, ні свят, ні «канікул». Тому сьогодні вирушаємо допомагати тим, хто боронить Донецький та Запорізький напрямки», - розповів п'ятий Президент.
На фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також батальйонні лазне-пральні комплекси. Їхня кількість від початку вторгнення сягнула 275 одиниць, забезпечили , більше 200 тисяч військових отримали змогу користуватись нормальним цивілізованим душем.
Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і «Старлінки» - загалом на суму 30 мільйонів гривень.
«Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді продовжуємо допомагати нашим побратимам», - наголошує Петро Порошенко.
https://t.me/spravagromad/48875 Тим часом в повному розгарі ще один проект Справи громад та Фонду сім'ї Порошенка "Екскаватори та трактори", який користується великим попитом у військових. І тому цифри у ньому постійно зростають. ЗСУ надано, відправлено на фронт 80 екскаваторів. Нових, українського виробництва, і дуже зручних в експлуатації.
Завдяки постійній допомозі громадян України ЗСУ буде ще багато техніки.
Допомагаймо нашій армії вгризатися у землю та тримати оборону.
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