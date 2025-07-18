УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10528 відвідувачів онлайн
Новини Безпілотні технології
1 243 24

Зеленський провів нараду зі Шмигалем: Доручив терміново укласти контракти щодо дронів

Зеленський та Шмигаль провели нараду Що обговорили

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Зеленського, обговорили забезпечення дипстрайків - частоту ударів України, пріоритетні завдання

"Вдячний усім залученим підрозділам за влучність. На понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців", - підсумував президент.

Також читайте: Шмигаль провів першу нараду на посту міністра оборони: обговорили нарощення українського виробництва. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24770) Шмигаль Денис (4716)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
А шо Рустем. Не заключал.??
показати весь коментар
18.07.2025 15:57 Відповісти
+6
Скільки мільйонів дронів на цей раз?
показати весь коментар
18.07.2025 15:59 Відповісти
+5
збирався але так як не грамотний справа рухалася повільно
показати весь коментар
18.07.2025 16:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо Рустем. Не заключал.??
показати весь коментар
18.07.2025 15:57 Відповісти
збирався але так як не грамотний справа рухалася повільно
показати весь коментар
18.07.2025 16:02 Відповісти
Крім закупівлі дронів-перехоплювачів потрібно готувати пілотів, бо це дроні літакового типу, ними керувати потрібно мати відповідну підготовку. У нас в тилу купа пілотів, в тому числі військових які не служать бо немає на чому літати, вони можуть керувати такими дронами, бо вони розуміють принципи пілотування літаком, їх потрібно мобілізувати і швидко створити з них підрозділи які будуть перехоплювати ворожі дрони та шахеди.
показати весь коментар
18.07.2025 16:23 Відповісти
Доручив і ніжкою так тупць, тупць...
показати весь коментар
18.07.2025 15:58 Відповісти
Скільки мільйонів дронів на цей раз?
показати весь коментар
18.07.2025 15:59 Відповісти
йдуть на рекорд,вирішили останні обіцяні 10млн. подвоїти,щоб у плебсу від такої цифри відразу оргазм та любов до зелебобіків взиграли
показати весь коментар
18.07.2025 16:05 Відповісти
обіцяти так обіцяти,не діти малі по дрібниціх розмінюватися
показати весь коментар
18.07.2025 16:06 Відповісти
Щоб Арахамія не нервував?
показати весь коментар
18.07.2025 16:01 Відповісти
а чому носатому цього не доручав о вельмишановний сонцеликий цар
показати весь коментар
18.07.2025 16:02 Відповісти
не встиг,рідко пересікалися
показати весь коментар
18.07.2025 16:07 Відповісти
А шмигаль завжди буде працювати так--то кому такий міністр потрібний.
показати весь коментар
18.07.2025 16:02 Відповісти
Антураж, ну майже, як в кремлівського ідола для зеленої макаки. Мавпує все!
показати весь коментар
18.07.2025 16:02 Відповісти
ВЕРИТЕ НЕТ СЛОВ!РОТАЦИЯ ВОРОВ В ЗАКОНЕ!ДА ТАК И ЕСТЬ!!!
показати весь коментар
18.07.2025 16:04 Відповісти
хутін відсіює нетолкових людей, а зеля їх з ліжка у ліжко перекладає, думає краще працюватимуть
показати весь коментар
18.07.2025 16:06 Відповісти
Так уже вкладали контракти на мільярди. Дронів нема. Грошей нема
показати весь коментар
18.07.2025 16:05 Відповісти
я, все хочу дочекатися, коли зе!гніда почне офіційно видавати доручення зеленій дегенераткє мародеркє свириденко.
срати на закони, так багато! підтиратися конституцією, так кожною сторінкою.
показати весь коментар
18.07.2025 16:06 Відповісти
Бачили Стерненка.
Він тепер поставляє у військо не тільки власні волонтерські дрони, а ще й в нього з'явилася нова опція: "ПЕРЕРОБЛЕНІ ДРОНИ, ЩО ПОСТАВЛЯЄ ДЕРЖАВА"!
Тобто, ці мудозвони закуповують та поставляють у військо мох і болото, яке не літає та потребує переробки і вдосконалення коштом бійців та волонтерів.
Як вам такий ілонмаск,а?!
показати весь коментар
18.07.2025 16:10 Відповісти
Про це промовився випадково Мадяр ще в минулому році
показати весь коментар
18.07.2025 16:12 Відповісти
Про це знають всі, хто дотичний до теми неба. Ще за часів "весільних дронів". Все, що зроблене в небі, то є повністю ініціатива небайдужих. Влада там зовсім ні до чого. Всі досягнення в небі не завдяки, а всупереч зеленим балаболам.
показати весь коментар
18.07.2025 16:15 Відповісти
Новоспеченого ткнули носом на дрони - Умєров там сидів для блізіру? - як китайський балванчик
показати весь коментар
18.07.2025 16:13 Відповісти
Просто в умєрова хєровий прем'єр був. Не давав потужно та ефективно працювати.
показати весь коментар
18.07.2025 16:17 Відповісти
а до сих пор. было не срочно?
показати весь коментар
18.07.2025 16:22 Відповісти
Про дрони перехоплювачі ze говорить вже місяців три,а тільки сьогодні доручив шмигалю укласти відповідні контракти.А до сьогодні він так собі шутковав.
показати весь коментар
18.07.2025 17:02 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/07/18/poroshenko-poviz-chergovu-partiyu-dopomogy-na-front-zagalni-obsyagy-vrazhayut/ Чергова допомога фронту від Петра Порошенка, який повіз чергову партію техніки і дронів у фронтові бригади на гарячі напрямки.
«Кінець робочого тижня, але в нас немає ні вихідних, ні свят, ні «канікул». Тому сьогодні вирушаємо допомагати тим, хто боронить Донецький та Запорізький напрямки», - розповів п'ятий Президент.
На фронт, зокрема, везуть FPV-дрони, квадроцикли, електроніку, а також батальйонні лазне-пральні комплекси. Їхня кількість від початку вторгнення сягнула 275 одиниць, забезпечили , більше 200 тисяч військових отримали змогу користуватись нормальним цивілізованим душем.
Також підрозділи отримають пересувну авторемонтну майстерню, 575 FPV-дронів, 250 FPV-дронів з оптоволокном, 50 FPV-дронів із тепловізором, засоби РЕБ, зарядні станції і «Старлінки» - загалом на суму 30 мільйонів гривень.
«Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді продовжуємо допомагати нашим побратимам», - наголошує Петро Порошенко.
https://t.me/spravagromad/48875 Тим часом в повному розгарі ще один проект Справи громад та Фонду сім'ї Порошенка "Екскаватори та трактори", який користується великим попитом у військових. І тому цифри у ньому постійно зростають. ЗСУ надано, відправлено на фронт 80 екскаваторів. Нових, українського виробництва, і дуже зручних в експлуатації.
Завдяки постійній допомозі громадян України ЗСУ буде ще багато техніки.
Допомагаймо нашій армії вгризатися у землю та тримати оборону.
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
показати весь коментар
18.07.2025 17:06 Відповісти
 
 