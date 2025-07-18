Зеленський провів нараду зі Шмигалем: Доручив терміново укласти контракти щодо дронів

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", - йдеться в повідомленні.

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"Вдячний усім залученим підрозділам за влучність. На понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи Міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців", - підсумував президент.

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