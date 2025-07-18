Шмигаль провів першу нараду на посту міністра оборони: обговорили нарощення українського виробництва. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку.



Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", - додав він.

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