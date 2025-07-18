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Шмигаль провів першу нараду на посту міністра оборони: обговорили нарощення українського виробництва. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку.

Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", - додав він.

Читайте: Ми чуємо про певні випадки "бусифікації", але мобілізація в Україні йде за планом, - Шмигаль

Шмигаль провів першу нараду в Міноборони
Шмигаль провів першу нараду в Міноборони
Шмигаль провів першу нараду в Міноборони
Шмигаль провів першу нараду в Міноборони
Шмигаль провів першу нараду в Міноборони

Автор: 

Міноборони (7571) Шмигаль Денис (4716)


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Топ коментарі
+4
Переклали старих повій на інші ліжка.
Мабуть від цієї переміни вони стануть чесними жінками і все піде на краще.
Не вірю.
Бордель і повії - це про заробляння грошей власником борделю а не про ріст народжуванності дітей.
Якось так.
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18.07.2025 11:34 Відповісти
+2
Звіздєц якийсь. Квартал доб'є Україну....
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18.07.2025 11:32 Відповісти
+2
На какой ещё работе руководителя отдела, который всё просрал, не выгоняют, нахер, под жопу, а переводят руководить соседним отделом?
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18.07.2025 11:37 Відповісти
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коли піде з посади теж за традицією звітувати не буде?
і головна інтрига - рекорд за перебуванням на позиції буде?
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18.07.2025 11:31 Відповісти
,,,я вам нічого не винен,а якщо і винен то все моє,,,
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18.07.2025 11:43 Відповісти
А може пора повідомляти,коли міністри ходять в туалет. Армії потрібна зброя,амуніція і т.інш. а не різного роду абговорення,зустрічі.плани.Одне бла-бла. А території рашка захоплює, міста і села знищуються тисячі загиблих і поранених,а в нас один піар і брехня на брехні.
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18.07.2025 11:31 Відповісти
Звіздєц якийсь. Квартал доб'є Україну....
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18.07.2025 11:32 Відповісти
Переклали старих повій на інші ліжка.
Мабуть від цієї переміни вони стануть чесними жінками і все піде на краще.
Не вірю.
Бордель і повії - це про заробляння грошей власником борделю а не про ріст народжуванності дітей.
Якось так.
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18.07.2025 11:34 Відповісти
На какой ещё работе руководителя отдела, который всё просрал, не выгоняют, нахер, под жопу, а переводят руководить соседним отделом?
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18.07.2025 11:37 Відповісти
Перше питання - мобілізація молоді та жінок для наповненя бойових бригад військовослужбовцями!
Друге питання - проведення реформ в ЗСУ, прискорення та спрощення процедур планування бойових операцій бо ситуація на фронті змінюється скорше ніж створюються бойові документи, спрощення процедур закупівель та списання військового майна, скорочення переліку донесень, звітів, доповідей, заявок. Армія безкінечно створює безглузді документи, які не мають ніякої цінності, плани які ніхто не виконує, звіти які нікому не потрібні, доповіді які ніде не використовуються, заявки по яким ніхто нічого не надає. Вся ця паперова армія має піти в минуле.
Третє питання це створення військового захищеного месенджера на заміну тим месенджерам які сьогодні використовуються в порушення всіх наказів.
Четверте питання це створення нової концепції управління військами, яка буде використовувати всі ті інформаційно-комп'ютерні системи які створені за останні роки і розробці технічних умов для розробці перспективних ІКС.
П'яте питання - створення концепції системи зв'язку ЗСУ яка має забезпечити функціонування системи управління військами та управління всіма видами дронів.
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18.07.2025 11:39 Відповісти
головне селфі зробили ,треба підписати ,,потенціальні пожиттєві сидільці для Фастова,,
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18.07.2025 11:41 Відповісти
Так це пониження посади чи як?
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18.07.2025 11:51 Відповісти
Ну слава Богу!
Тепер "велика шмигальня" трансформується "бабловідмивальню"
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18.07.2025 11:58 Відповісти
а предыдущий где?
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18.07.2025 12:06 Відповісти
От хочь вбийте мене, але я не можу зрозуміти- чому під час війни міністром оборони вкотре стаэ людина зовсім не військова? Добре, в мирний час -хай буде, но коли війна...воно шо э, шо нема..чи то за принципом, що в футболі та лікарській справі знаються усі охочі? теж саме з війною, до речі, а чому цих двох не розглядади на посаду, я про зоряна та шкиряка, отой були потужні діячі
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18.07.2025 12:23 Відповісти
 
 