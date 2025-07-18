Шмигаль провів першу нараду на посту міністра оборони: обговорили нарощення українського виробництва. ФОТОрепортаж
Міністр оборони Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили ключові завдання та виклики: нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами. Детально пройшлися по кожному напрямку.
Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно", - додав він.
Топ коментарі
+4 Vasiliy SINITSA
показати весь коментар18.07.2025 11:34 Відповісти Посилання
+2 Віктор Григорович #485959
показати весь коментар18.07.2025 11:32 Відповісти Посилання
+2 belge
показати весь коментар18.07.2025 11:37 Відповісти Посилання
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і головна інтрига - рекорд за перебуванням на позиції буде?
Мабуть від цієї переміни вони стануть чесними жінками і все піде на краще.
Не вірю.
Бордель і повії - це про заробляння грошей власником борделю а не про ріст народжуванності дітей.
Якось так.
Друге питання - проведення реформ в ЗСУ, прискорення та спрощення процедур планування бойових операцій бо ситуація на фронті змінюється скорше ніж створюються бойові документи, спрощення процедур закупівель та списання військового майна, скорочення переліку донесень, звітів, доповідей, заявок. Армія безкінечно створює безглузді документи, які не мають ніякої цінності, плани які ніхто не виконує, звіти які нікому не потрібні, доповіді які ніде не використовуються, заявки по яким ніхто нічого не надає. Вся ця паперова армія має піти в минуле.
Третє питання це створення військового захищеного месенджера на заміну тим месенджерам які сьогодні використовуються в порушення всіх наказів.
Четверте питання це створення нової концепції управління військами, яка буде використовувати всі ті інформаційно-комп'ютерні системи які створені за останні роки і розробці технічних умов для розробці перспективних ІКС.
П'яте питання - створення концепції системи зв'язку ЗСУ яка має забезпечити функціонування системи управління військами та управління всіма видами дронів.
Тепер "велика шмигальня" трансформується "бабловідмивальню"