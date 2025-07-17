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Новини Порушення під час мобілізації Мобілізація в Україні
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Ми чуємо про певні випадки "бусифікації", але мобілізація в Україні йде за планом, - Шмигаль

Шмигаль прокоментував ситуацію із бусифікацією

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що зараз існують випадки так званої "бусифікації" в Україні, однак мобілізація відбувається за планом. Багато громадян добровільно йдуть захищати свою країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання у Верховній Раді.

"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, –– це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили й не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо. Завдання Міністерства оборони –– зробити все, щоб люди були забезпечені, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна", - зазначив Шмигаль.

"Ми чуємо про певні випадки (бусифікації - ред.), але мобілізація йде за планом, і багато людей приходять захищати Батьківщину добровільно", - додав він.

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Автор: 

мобілізація (3167) Шмигаль Денис (4715) війна в Україні (5281)


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Топ коментарі
+17
А йому про це звідки відомо? Він жодного разу не стикався з ТЦК на вулиці, а отже - бреше.
Он Лубінець спробував щось пролепетати про порушення, так йому одразу прикрили рота.
Тепер мовчить і не відсвічує.
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17.07.2025 16:41 Відповісти
+16
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17.07.2025 16:46 Відповісти
+14
Думаєш, якщо оновиш дані та пройдеш влк то тоді пощастить?
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17.07.2025 16:43 Відповісти
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Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, кількість добровольців росте , мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Економіка росте Довольні хами, ситі в них *****. Презідент і Уряд ночами не сплять піклуючись про пересічних українців Лесь Подревлянський . Шмигля . Міністр оборони
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17.07.2025 17:01 Відповісти
Влада яка розікрала країну..коли в 2015 році розформовують полк а літаки кудись продали а нас в шию то яка війна і яка мотивація ?
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17.07.2025 17:03 Відповісти
До речі , що до мобілізації -
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17.07.2025 17:04 Відповісти
Жирує влада і впивається кровью людей і цинізм і брехня у приорітеті.Воюй за державу де в тебе статус гірше раба.Пішли ви як казав небіжчику Барні членограй на піаніно в сраку....
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17.07.2025 17:06 Відповісти
От кому він зараз бреше,кого намагається обманути? Як можна надіятися що з цього брехуна буде толковий міністр оборони який веде до перемоги? Красти й брехати це і є політика зеленої шайки.
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17.07.2025 17:07 Відповісти
А я вже перелякалася, подумав, що поставили того хто хоч як но служив, розуміє що таке армія, прийшлося подивитись біографію, ні він такий як вся команда, - ні чого не знаю, но до ранку щоби усе було зроблено
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17.07.2025 17:09 Відповісти
Не лякайся, жіночко. Все буде добре. Огірки на городі виростуть, корова дасть молока.
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17.07.2025 17:32 Відповісти
Мені цікаво який процент москальські боти , а який таки українці, з тих хто тут розганяють що треба здаватися?)
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17.07.2025 17:11 Відповісти
не знаю як стосовно тих ,хто хоче здаватися - а ті що готові воювать до взятія кремля - як не пенсіонер , то дроновод-валаньтор , як не емігрант ,то заброньований , як не антікорупціонер ,то внєштаний агєнт гур . Вони б з радістю пішли на фронт - але дуже потрібні в тилу ....
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17.07.2025 17:19 Відповісти
Чому ім'я не державною?
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17.07.2025 17:41 Відповісти
Якщо до мене питання то мабуть тому що москальский бот

А якщо серйозно то хз , я через гугл заходжу і хоч там давно вже на українській тут чогось не змінюється , можливо коли реєструвався в гуглі було на російській не пам"ятаю.

З.І. і так я довго був "москворотий" і тільки останні роки роблю спроби повністю перейти на українську...
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17.07.2025 17:58 Відповісти
ще раз кажу: пропоную не здаватися, а залишити в Україні лише тих, хто готовий терпіти і воювати. і нація очиститься від сцикунів та ждунів.
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17.07.2025 18:24 Відповісти
Ще С.Петлюра відповів "Не так страшні......."
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17.07.2025 18:32 Відповісти
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль
******* цирк.
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17.07.2025 17:13 Відповісти
Довели нарід що йому пофігу чи ми виграємо чи капітуляція. Війна бідних не є війною багатих і штик в землю.
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17.07.2025 17:31 Відповісти
"мобілізація йде за планом" це коли 50 чоловік бусифіконуть в до окопів доїде тільки 10 , план надійний як швейцарський годинник, нічого не сказати.
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17.07.2025 17:32 Відповісти
Те, що скоюються тяжкі злочини проти громадян, його не турбує
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17.07.2025 17:33 Відповісти
чому ніхто з жерналістів, які беруть інтерв'ю у найпотужнішого жодного разу не запитали - пане Президенте чи правда що вам 4 рази надходили повістки на відвідування ТЦК, але по жодній з них ви не з'явилися? Люди мають знати правду чи ні?
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17.07.2025 17:36 Відповісти
Тоді ще не було ТЦК.
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17.07.2025 18:24 Відповісти
Нічого собі, вже сам шмигаль почув про бусифікацію, а як раніше співали хором, що то все вороже іпсо та постановка...
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17.07.2025 17:42 Відповісти
Колись в Історії час царювання зеленої шобли буде прирівняно до геноциду рівня Голодомору.
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17.07.2025 17:42 Відповісти
Кацапи теж кажуть: "СВО ідьот па плану, всє цєлі будут випалнєни", ци ти в них набрався, зелене мурло?
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17.07.2025 18:09 Відповісти
Зливайте воду. "Рєщніков-2".

Умеров хоч суб'єктність якусь мав. А зараз знов МО рулить безхребетне чмо.
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17.07.2025 18:23 Відповісти
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