Ми чуємо про певні випадки "бусифікації", але мобілізація в Україні йде за планом, - Шмигаль
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що зараз існують випадки так званої "бусифікації" в Україні, однак мобілізація відбувається за планом. Багато громадян добровільно йдуть захищати свою країну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання у Верховній Раді.
"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, –– це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили й не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо. Завдання Міністерства оборони –– зробити все, щоб люди були забезпечені, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна", - зазначив Шмигаль.
"Ми чуємо про певні випадки (бусифікації - ред.), але мобілізація йде за планом, і багато людей приходять захищати Батьківщину добровільно", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
престіж крєпчаєт,кількість добровольців росте , мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі.Економіка росте Довольні хами, ситі в них *****.Презідент і Уряд ночами не сплять піклуючись про пересічних українців Лесь Подревлянський .Шмигля . Міністр оборони
А якщо серйозно то хз , я через гугл заходжу і хоч там давно вже на українській тут чогось не змінюється , можливо коли реєструвався в гуглі було на російській не пам"ятаю.
З.І. і так я довго був "москворотий" і тільки останні роки роблю спроби повністю перейти на українську...
******* цирк.
Умеров хоч суб'єктність якусь мав. А зараз знов МО рулить безхребетне чмо.