Ми чуємо про певні випадки "бусифікації", але мобілізація в Україні йде за планом, - Шмигаль

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що зараз існують випадки так званої "бусифікації" в Україні, однак мобілізація відбувається за планом. Багато громадян добровільно йдуть захищати свою країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання у Верховній Раді.

"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, –– це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили й не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо. Завдання Міністерства оборони –– зробити все, щоб люди були забезпечені, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна", - зазначив Шмигаль.

"Ми чуємо про певні випадки (бусифікації - ред.), але мобілізація йде за планом, і багато людей приходять захищати Батьківщину добровільно", - додав він.

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