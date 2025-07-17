Мы слышим об определенных случаях "бусификации", но мобилизация в Украине идет по плану, - Шмыгаль

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что сейчас существуют случаи так называемой "бусификации" в Украине, однако мобилизация идет по плану. Многие граждане добровольно идут защищать свою страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания в Верховной Раде.

"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, - это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим. Задача Министерства обороны - сделать все, чтобы люди были обеспечены, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина", - отметил Шмыгаль.

"Мы слышим об определенных случаях (бусификации - ред.), но мобилизация идет по плану, и многие люди приходят защищать Родину добровольно", - добавил он.

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