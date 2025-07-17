Мы слышим об определенных случаях "бусификации", но мобилизация в Украине идет по плану, - Шмыгаль
Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что сейчас существуют случаи так называемой "бусификации" в Украине, однако мобилизация идет по плану. Многие граждане добровольно идут защищать свою страну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания в Верховной Раде.
"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, - это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим. Задача Министерства обороны - сделать все, чтобы люди были обеспечены, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина", - отметил Шмыгаль.
"Мы слышим об определенных случаях (бусификации - ред.), но мобилизация идет по плану, и многие люди приходят защищать Родину добровольно", - добавил он.
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Що тут не зрозумілого?
Он Лубінець спробував щось пролепетати про порушення, так йому одразу прикрили рота.
Тепер мовчить і не відсвічує.
За всьо хорошее против всего плохого!
Ударим автопробегом по бездорожью!
Якесь дежавю...
- так в тому то і суть ! Тобто - визнавати цю проблєму все одно ніхто не збирається ?!
От зараз!
Ось так працює мобілізація зараз...
В перші дві ночі втікло близько 30 чоловік. На питання його матері, а ти чому ще не втік? )))... Відповід.. - Нуу. Думаю дочекатися зарплати (23 тис гривень) ))
Це ще вони не потрапили в навчальні центри.
Тобто зі 150 чоловік може чоловік 30 і до якогось там місця і добереться.
А так то мобілізація за планом. На папері)
Добре що в нашого наріду память як в рибки гупі.
престіж крєпчаєт,кількість добровольців росте , мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі.Економіка росте Довольні хами, ситі в них *****.Презідент і Уряд ночами не сплять піклуючись про пересічних українців Лесь Подревлянський .Шмигля . Міністр оборони
******* цирк.