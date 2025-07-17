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Новости Нарушения во время мобилизации Мобилизация в Украине
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Мы слышим об определенных случаях "бусификации", но мобилизация в Украине идет по плану, - Шмыгаль

Шмыгаль прокомментировал ситуацию с автобусификацией

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что сейчас существуют случаи так называемой "бусификации" в Украине, однако мобилизация идет по плану. Многие граждане добровольно идут защищать свою страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания в Верховной Раде.

"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, - это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим. Задача Министерства обороны - сделать все, чтобы люди были обеспечены, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина", - отметил Шмыгаль.

"Мы слышим об определенных случаях (бусификации - ред.), но мобилизация идет по плану, и многие люди приходят защищать Родину добровольно", - добавил он.

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Автор: 

мобилизация (2854) Шмыгаль Денис (2763) война в Украине (5244)


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Топ комментарии
+7
Чисту правду каже, навіть додати нічого.
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17.07.2025 16:39 Ответить
+5
Думаєш, якщо оновиш дані та пройдеш влк то тоді пощастить?
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17.07.2025 16:43 Ответить
+3
М.У.Д.А.К
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17.07.2025 16:41 Ответить
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Чисту правду каже, навіть додати нічого.
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17.07.2025 16:39 Ответить
Зараз почнуть нояти : 1.ніякої примусової мобілізації 2. провести повну демобілізацію тих хто довго воював. 3. перемогти швиденько путлєра.
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17.07.2025 16:42 Ответить
Перше - маячня. А друге і третє дуже, дуже слушні пропозиції!!!!
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17.07.2025 16:49 Ответить
Окопи пусті, немає кому воювати, отже мобілізація не може йти за планом, вона провалена і Шмигаль цього не розуміє, отже він як міністр оборони просто нуль!
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17.07.2025 17:11 Ответить
що таке примусова мобілізація?
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17.07.2025 16:55 Ответить
Будь-яка мобілізація є примусовою! Навіть у 2014-2016 такою була, хоча, на мою думку, тоді вона була проведена ІДЕАЛЬНО!
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17.07.2025 17:06 Ответить
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17.07.2025 16:46 Ответить
Смоктун, з якого окопу пишеш? Чи с зеленої ботоферми? Ото їх набігло, невтомно захищають еталонного 4 разового
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17.07.2025 16:51 Ответить
Пишу з бліндажу на Покровському напрямку. З 2023 мобілізований і зараз дуже хочу відпіздіти пацюка, що вважає мене дурнем, бо я тут, а він по кабаках тиняється…
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17.07.2025 16:55 Ответить
тебе кулєба і його синок дурнем вважають, побий їх
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17.07.2025 16:59 Ответить
Ти тупий чи на банкову працюєш? Зараз он Україні не вистачає 40 тисяч водіїв. ті дрони і зброю немає кому робить, комунальників не вистачає. не вистачає майже всіх спеціальностей
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17.07.2025 16:51 Ответить
Мені пох на ці ваші проблеми, я 13 місяців дома не був. Хай три роки повоюють і валять додому руліть і паять, на два роки.
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17.07.2025 16:57 Ответить
40% тих , хто задіяних в Силах Оборони взагалі займаються невідомо чим - це офіційні цифри ... ти точно впевнений , що ти "13 місяців дома не був" тому що ТЦКшники недостатньо людей бусифікують ?!
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17.07.2025 17:01 Ответить
подивимось як ти прокурорів бити будеш, клоун
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17.07.2025 16:52 Ответить
"Это другое" (с)
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17.07.2025 16:56 Ответить
Да без проблем, зараз підори у декількох сотнях метрів від мене "кабачками" і "ураганами" село нищать. Так що без проблем…
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17.07.2025 17:02 Ответить
З одного боку "бусифікація" є це вже не заперечиш . Але спілкуючись з "бусіфікованими" : дані вони не оновлювали , влк багато років не проходили .Чекали сподіваючись що не їм "пощастить" .
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17.07.2025 16:40 Ответить
Думаєш, якщо оновиш дані та пройдеш влк то тоді пощастить?
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17.07.2025 16:43 Ответить
Що у вашому розумінні пощастить? Я оновив дані ,спокійно пройшов влк з усіма документами . Досить довго вибирав бригаду , потім спокійно зібрав речі (мене ніхто не утримував силоміць як розповідають "бусіфіковані") і поки що мене усе влаштовує ....
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17.07.2025 16:48 Ответить
в якому званні ви?
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17.07.2025 16:49 Ответить
солдат і вищого якось і не хочу )
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17.07.2025 16:52 Ответить
Бригадний генерал мотодиванних військ.
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17.07.2025 16:54 Ответить
Я за вас радий )
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17.07.2025 16:59 Ответить
І у вас є час сидіти на цензорі? Скільки вам років?
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17.07.2025 16:53 Ответить
Зараз через деякий час не буде ...
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17.07.2025 16:55 Ответить
ви добровільно і свідомо пішли воювати. ну й добре.
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17.07.2025 16:53 Ответить
А є вибір ? Я мирна людина , але комусь то доведеться . Якось здаватися москалям бажання нема.
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17.07.2025 16:56 Ответить
вибір є завжди у вільної людини, а якщо нема - то ви раб. за вас вибирають
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17.07.2025 16:57 Ответить
Устраивает,пока не повезли на щите героем... лучше быть живым ухылянтом,чем мертвым героем. Пока ты жив,ты обычное мясо или ухылян,погибнешь - герой. Это все что нужно знать о нашей власти,и за это воевать? С учетом,что по конституции воевать должны в первую очередь полицейские,военные,те же тцк,а они ловят вместо себя дворников,слесарей и т.д,а сами жируют,покупают тачки,дома, ну воюй с кастрюлей на голове!
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17.07.2025 16:59 Ответить
Випаде зерро!
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17.07.2025 17:03 Ответить
Вони не хочуть воювати. Тому і не йдуть на контакт з владою.
Що тут не зрозумілого?
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17.07.2025 16:43 Ответить
Вони пропонують здатися і сподіваються що москалі їх не трогатимуть?
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17.07.2025 16:50 Ответить
Так. Здатись прямо марсіянам з сузір'я Дракона. З плакатами ходять і пропонують.
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17.07.2025 16:55 Ответить
Тут трогають ракети і шахеди, майже кожен день...
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17.07.2025 16:59 Ответить
бусифікують не першого стрічного, а того на кого вказали і навели - колишня, сусід, партнер по бізнесу і т.д.
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17.07.2025 16:47 Ответить
Можливо і такі випадки є . З ким спілкувався тих просто зупинили перевірка документів і т.д.
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17.07.2025 16:51 Ответить
спочатку за ноги до буса тягнуть, потім на полігоні інструкторів страчують, дуже шкода що інструкторів а не полковників та генералів
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17.07.2025 16:41 Ответить
М.У.Д.А.К
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17.07.2025 16:41 Ответить
А йому про це звідки відомо? Він жодного разу не стикався з ТЦК на вулиці, а отже - бреше.
Он Лубінець спробував щось пролепетати про порушення, так йому одразу прикрили рота.
Тепер мовчить і не відсвічує.
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17.07.2025 16:41 Ответить
хтось очікував почути щось інше?
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17.07.2025 16:42 Ответить
"Бусярять і бусярять, у нас завдання виграти війну немає - тільки всидіти найдовше, тому будь-які методи відлову піхоти прийнятні"
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17.07.2025 16:43 Ответить
Оооо!!!! "пашла вода в хату"
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17.07.2025 16:43 Ответить
Дагонім і перегонім!
За всьо хорошее против всего плохого!
Ударим автопробегом по бездорожью!
Якесь дежавю...
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17.07.2025 16:43 Ответить
"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, - Джерело: https://censor.net/ua/n3563841
- так в тому то і суть ! Тобто - визнавати цю проблєму все одно ніхто не збирається ?!
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17.07.2025 16:44 Ответить
Щоб в пана Шмигаля так на унітазі йщло все за планом, як в нього йде мобілізація ...
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17.07.2025 16:44 Ответить
це ж було вже https://youtu.be/slSMHVrTDNU
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17.07.2025 16:44 Ответить
Браво.Бравіссімо!
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17.07.2025 16:44 Ответить
То просто раньше міністр оборони та прем'єр погані були...
От зараз!
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17.07.2025 16:45 Ответить
А зараз "новиє літса", "харошиє дєфчьонкі і хлопци іс нарота"!
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17.07.2025 16:48 Ответить
Шмигаль вирішов трохи побризкати божою росою в обличчя зе-лохторату і підлити цієї рідини у теплу ванну найвеличнішого 'головнокомандувача'
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17.07.2025 16:46 Ответить
ДАВАЙ дєніска-перламьот, блоХєр ти наш. НЕ ПІДВЕДИ! Ти хоть в армії служив? чи так як той підар - "савсєхстаронній в любомкалічєствєнний"?
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17.07.2025 16:48 Ответить
Він не називає реальної цифри якій % бусифікованих іде в СЗЧ, а це аж цілих 70%, в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням.
Ось так працює мобілізація зараз...
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17.07.2025 16:50 Ответить
Таки да. Брата бусифікували тиждень назад. По розмовах тцкашників йому стало зрозуміло що наловили 150 чоловік з нашого міста. За який час невідомо. Після всіх процедур повезли в сусідню область. Поселили в якомусь лісі в палатках. Годують добре.
В перші дві ночі втікло близько 30 чоловік. На питання його матері, а ти чому ще не втік? )))... Відповід.. - Нуу. Думаю дочекатися зарплати (23 тис гривень) ))
Це ще вони не потрапили в навчальні центри.
Тобто зі 150 чоловік може чоловік 30 і до якогось там місця і добереться.

А так то мобілізація за планом. На папері)
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17.07.2025 17:05 Ответить
товарісчь шмиголь, ах какой хароший міністєр і зєлічкин плєннік - "ми чуємо про певні випадки бусифікації, ну може десь високо в горах, ну не в нашому районі" ))
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17.07.2025 16:50 Ответить
НАХЄРА ТОБІ БУсИФІКАЦІЯ? - По чому яйця візьмеш?Є куртки "всєсєзонка"- мілітарі (Турція) і ЗБРОЯ -БАГАТО ЗБРОЇ , МІНИ - БАГАТО - "тока дєньгі впєрьод". Ну ти знаєш.
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17.07.2025 16:56 Ответить
Набридне ця "нова" пика міністра - замінять на "ще новішу", той почне нести таку ж муйню.
Добре що в нашого наріду память як в рибки гупі.
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17.07.2025 16:58 Ответить
Я ухилянт..прапорщик який не всиг отримати пенсію бо вислуги не хватило але за цю владу і членограя воювать не збираюсь.Бо де мене мають за лайно то така і відповідь. В мене є чим відповісти-тронете то втачать мені ні чого разом в пекло підемо...
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17.07.2025 16:59 Ответить
Так ти лайно і є
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17.07.2025 17:10 Ответить
Кто бы сомневался что шмыгло скажет что-то другое😃
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17.07.2025 17:00 Ответить
Диви, тіко став міністром а вже як ***** балакає - все їде за планом
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17.07.2025 17:00 Ответить
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, кількість добровольців росте , мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Економіка росте Довольні хами, ситі в них *****. Презідент і Уряд ночами не сплять піклуючись про пересічних українців Лесь Подревлянський . Шмигля . Міністр оборони
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17.07.2025 17:01 Ответить
Влада яка розікрала країну..коли в 2015 році розформовують полк а літаки кудись продали а нас в шию то яка війна і яка мотивація ?
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17.07.2025 17:03 Ответить
До речі , що до мобілізації -
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17.07.2025 17:04 Ответить
Жирує влада і впивається кровью людей і цинізм і брехня у приорітеті.Воюй за державу де в тебе статус гірше раба.Пішли ви як казав небіжчику Барні членограй на піаніно в сраку....
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17.07.2025 17:06 Ответить
От кому він зараз бреше,кого намагається обманути? Як можна надіятися що з цього брехуна буде толковий міністр оборони який веде до перемоги? Красти й брехати це і є політика зеленої шайки.
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17.07.2025 17:07 Ответить
А я вже перелякалася, подумав, що поставили того хто хоч як но служив, розуміє що таке армія, прийшлося подивитись біографію, ні він такий як вся команда, - ні чого не знаю, но до ранку щоби усе було зроблено
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17.07.2025 17:09 Ответить
Мені цікаво який процент москальські боти , а який таки українці, з тих хто тут розганяють що треба здаватися?)
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17.07.2025 17:11 Ответить
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль
******* цирк.
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17.07.2025 17:13 Ответить
 
 