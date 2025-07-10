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Новости Нарушения во время мобилизации
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Еврокомиссар О’Флаэрти обеспокоен случаями выборочной мобилизации тех, кто критикует власть

Нарушение прав во время мобилизации. Реакция еврокомиссара О’Флаэрти

В Украине стали систематическими и распространенными нарушения прав человека во время всеобщей мобилизации, поэтому необходимо ввести механизм предотвращения таких случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в меморандуме об элементах прав человека для мира в Украине, обнародованном комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти.

Он отмечает, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что такие нарушения включают избиения, жестокие аресты, отказ в доступе к адвокату, содержание под стражей без права связи с миром, мобилизацию людей с инвалидностью и другие неприемлемые действия.

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"Комиссар получает аналогичные сообщения, включая заявления о пытках и смерти во время набора военнослужащих. Хотя Украина имеет право законно набирать своих военных, Комиссар считает эти сообщения тревожными и призывает украинские власти эффективно их расследовать. Кроме того, украинская власть должна ввести механизм предотвращения нарушений прав человека во время мобилизации, в частности путем введения независимого надзора для мониторинга военного набора и посещения любых мест, где новобранцы могут быть лишены свободы. Всем офицерам военного набора следует донести четкое сообщение о нулевой толерантности к пыткам или иному жестокому обращению и пройти обучение по обращению с людьми с соблюдением прав человека", - отмечается в меморандуме.

По данным еврокомиссара, масштабы проблемы требуют более широкого спектра мер для эффективного решения проблемы, чем рекомендации военным вербовщикам.

Читайте: Ударами по ТЦК Россия хочет уничтожить данные военнообязанных и сорвать мобилизацию в Украине, - Сухопутные войска

Также О'Флаэрти обеспокоен сообщениями о случаях вероятного запугивания и других форм преследования, в частности, выборочной мобилизации, в отношении украинских журналистов, юристов, гражданского общества, политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые критикуют правительство.

"Комиссар рекомендует эффективно расследовать сообщения о запугивании и преследовании. Следует также обратить внимание на сообщения о выборочном использовании военного набора, что может иметь негативное влияние на свободу слова и, в общем, на гражданское общество", - добавили в меморандуме.

Он также рекомендует Украине придерживаться международных стандартов по отказу от военной службы по мотивам убеждений, обобщенных Венецианской комиссией в ее отчете amicus curiae по альтернативной (невоенной) службе.

Смотрите: Женщина пыталась остановить бус ТЦК с мобилизованным сыном в Мерефе на Харьковщине: полиции она заявила об избиении. ВИДЕО

Автор: 

права человека (990) мобилизация (2842) Майкл О’флаэрти (1)


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Топ комментарии
+10
Навіть в Європі бачать цей цирк з провалом мобілізації - треба як і Ізраїлі, і чиновників і прокурорів, всіх, тоді щось буде, але на превеликий жаль оце і все , впк такооо як в Ізраїлю в нас нема.
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10.07.2025 11:30 Ответить
+8
А стаття дуже цікава! Це ж треба так зганьбитися на весь світ...
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10.07.2025 11:32 Ответить
+6
Ну да. Мобилизовать можно только Мыкол, а не журналистов.
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10.07.2025 11:35 Ответить
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На фото яскравий приклад критиканта🤣🤣🤣🤣🤣
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10.07.2025 11:27 Ответить
Тепер всі будуть критикувати аби не мобілізуватись🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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10.07.2025 11:29 Ответить
Цей єврокомісар агент кремля!
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10.07.2025 11:29 Ответить
Просто він ЗЕнезалежний.
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10.07.2025 11:58 Ответить
Навіть в Європі бачать цей цирк з провалом мобілізації - треба як і Ізраїлі, і чиновників і прокурорів, всіх, тоді щось буде, але на превеликий жаль оце і все , впк такооо як в Ізраїлю в нас нема.
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10.07.2025 11:30 Ответить
Звичайно. Крики про конституційний обов'язок, а за фактом шукають тих 10-15% населення, хто без зв'язків і без грошей
Мобілізація має бути однаково для всіх від 18 до 45. І всіх статей. І тоді в будинку будуть говорити не «ой там сволочі Миколу з 15 квартири схопили», а «ой там Микола сволота з 15 квартири не воював, коли весь будинок відвоював»
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10.07.2025 11:43 Ответить
" Мобілізація має бути однаково для всіх від 18 до 45." -- А по факту 45 років -це в підрозділі наразі може бути наймолодший боєць.
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10.07.2025 12:01 Ответить
А стаття дуже цікава! Це ж треба так зганьбитися на весь світ...
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10.07.2025 11:32 Ответить
Це він заявив після скандалу з Шабуніним ?
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10.07.2025 11:34 Ответить
Скоріше після того як забусячили Буткевича. Назва статті не повністю відображає її зміст. Там більше про земобілізацію взагалі.
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10.07.2025 11:38 Ответить
🤣🤣🤣🤣правда???Буткевича забусячили????бггггггг🤣🤣🤣СЛАВА ТЦК...Як я помилявся🤣🤣🤣🤣
ТЦК НАЙКРАЩІ
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10.07.2025 11:43 Ответить
Ну він же казав що ТЦК можуть робити будь яку х..йню, це дослівно. Ось і зробили.
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10.07.2025 11:48 Ответить
Молодці.. Жалко шо тутешніх форумних "інвалідів"підарківне виловлюють
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10.07.2025 11:53 Ответить
І що ти тоді робиш на Цензорі, де Буткевич один з ключових спіробітників? На банкову відпрацьовуєш? По друге, вчора виявилося, що Буткевич працював на ГУР. Але після критики Безуглої -його звільнили з ГУР вчора заднім числом, зробили знову військовозобов'язаним і оголосили в розшук. Він прийшов до ТЦК учора вияснити , чому у розшук, хоча він пройшов ВЛК і оновив дані, а його схопили і мобілізували.
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10.07.2025 12:05 Ответить
А в ГУР він ким був ??головним розвідником ??чи просто отримував кошти??Хотів усидіти на 2х стільцях🤣🤣🤣🤣
І шось ти мілко береш шо я на банкову працюю🤣🤣за звичай я рашиський шпійон🤣🤣🤣
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10.07.2025 12:10 Ответить
Бо ти захищаєш зелену владу і ненавидиш тих, хто її критикує. Якщо ти вважаєш нормальним, що мобілізація в порушення законів- за критику Мар'яни Безуглої- це нормально. -Ти зелений, все з тобою ясно.)
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10.07.2025 12:15 Ответить
Буткевич казав ,що ТЦК може робити будь яку х**ню з громадянами. ТЦК зробла х**ню з громадянином Буткевичем. Тому претензії незрозумілі - Буткевич не громадянин ? Чи якийсь особливий громадянин? Чи виявляється х**ню можна робити з усіма ,хто не Буткевич ?
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10.07.2025 12:10 Ответить
Якби Буткевич пішов сам добровільно, як Бутусов, його б не довелося бусифікувати.
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10.07.2025 12:12 Ответить
А він працював у ГУР. В нього великі проблеми з зором. У свій час Буткевича на ВЛК взагалі пропонували зробити непридатним, але він попросився зробити обмежено придатним, щоб працювати на ГУР. А через критику Єрмака і Безуглої- вони натиснули на ГУР і вони припинили з ним співпрацю , звільнили заднім числом і знову зробили військоовозобовязаним.
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10.07.2025 12:18 Ответить
Ну да. Мобилизовать можно только Мыкол, а не журналистов.
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10.07.2025 11:35 Ответить
А як на рахунок прокурорів?
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10.07.2025 11:37 Ответить
Дик вони ж того... інваліди.
Крупа все влаштувала.
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10.07.2025 11:55 Ответить
Вони поголовно інваліди. Ніззя.
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10.07.2025 12:02 Ответить
А як думаєш...коли Зеленський перестане бути Президентом, його мобілізують?
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10.07.2025 11:37 Ответить
"Це ж було вже" (с)
https://youtu.be/tnf6imONmt8 Зеленський отримав повістку
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10.07.2025 11:58 Ответить
От Миколи і найбільші критиканти а журнаглисти у нас ручні
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10.07.2025 11:38 Ответить
Справедлива мобілізація вже давно вигадана.
Приклад - мобілізація в США. Лотерея SSS - це система вибіркового призову (Selective Service System), яка на випадок потреби мобілізації використовує лотерею. Автоматизована система вибирає чоловіків у віці 20-25 років (а потім 18-19) за порядковими номерами, присвоєними їм при реєстрації.
Справедлива мобілізація повинна стати лотереєю. Випадок обиратиме, кому йти цього разу.
Ніякий статус родичів чи посада не впливатиме.
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10.07.2025 12:04 Ответить
На будь-яку лотерею SSS знайдеться лотерея ЗЕ!
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10.07.2025 12:14 Ответить
Питання в іншому - як це відбувається, мобілізація не повинна бути покаранням за критику зеленої влади.
Вчора виявилося, що Буткевич вже давно працював на ГУР. Але після критики Мар'яни Безуглої -його звільнили з ГУР заднім числом, зробили знову військовозобов'язаним і оголосили в розшук. Він прийшов до ТЦК учора вияснити , чому у розшук, хоча він пройшов ВЛК і оновив дані, а його схопили і мобілізували.
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10.07.2025 12:08 Ответить
Не може такого бути О'Флаерті. Це ІПСО. "7%від всіх випадків"- спи₴дів Швайка який заникався зам. нач. Рекрутингового центру. І оком не зморгнув.
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10.07.2025 11:35 Ответить
У нас немає цензури. Просто твої слова можуть стати останніми.
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10.07.2025 11:37 Ответить
та закликає українську владу ефективно їх розслідувати
-------

Вах!
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10.07.2025 11:40 Ответить
Його більше нічого не хвилює??? Вваліть по мацквабаду!! Наюха вам ракети й літаки? Відпрацюйте старими по сросії..чи слабО?

Сцикуни..
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10.07.2025 11:40 Ответить
🤣🤣🤣м.да.....зла. ти..мужика тобі треба
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10.07.2025 11:45 Ответить
А чому вони повинні валити по мацквабаду?
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10.07.2025 11:52 Ответить
Як це чому? Марина ж сказала.
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10.07.2025 11:56 Ответить
А-а-а....
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10.07.2025 11:58 Ответить
🇺🇦 Якщо держава ігнорує Конституцію - що далі?

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3

Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:

❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?

🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.

🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.

🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.

🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.

❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.

✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.
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10.07.2025 11:47 Ответить
Всього лиш занепокоєний? А було б це при Овочу, вже б цих єврокомісарів десяток налетіло і хай би підняли на весь світ. Як тоді...
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10.07.2025 11:47 Ответить
Я б на місці зеленої влади своїх критиків у армвї не концентрував. Напевне Єрмак і Татаров погано історію вчили. Так у Іспанії свого часу теж найбільше критиків соціалістичної влади у 30-х було в армії. Закінчилося це все путчем генерала Франко. Те ж саме було у Грецвх у 50-х, коли владу захопили "Чорні полковники", у Іраці, коли до влади прийшла партія БААС із Саддамом Хусейном, у Єгипті (Анвар Садат), у Чилі (Аугусто Піночет), Аргентині (хунта 70-х)... І головне - у тому випадку за владу Зєлєнского ніхто не заступиться після того, як ця влада зриває конкурси на посади і пресує власних критиків. До речі, закривши Залужного і пов'язаних з ним генералів і розставивши своїх, команда Зєлєнского прихильності і лояльності армії не здобуде - доказано подіями громадянської війни в Іспанії. Уряд соціалістів теж керувати армією призначив лояльних, але армія пішла за чесними.
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10.07.2025 11:48 Ответить
Современные журналисты фейковые. Они не умеют работать с людьми. Журналисты 18-20 го века были отличными агитаторами.
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10.07.2025 11:51 Ответить
"Хоча Україна має право законно набирати своїх військових...... " а законно це як, якщо задовго до 2022 зруйновано, тепер стало зрозуміло для чого саме, систему обов'язкового військового обліку та навіть місця мешкання? 🤓👀
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10.07.2025 12:01 Ответить
 
 