Еврокомиссар О’Флаэрти обеспокоен случаями выборочной мобилизации тех, кто критикует власть
В Украине стали систематическими и распространенными нарушения прав человека во время всеобщей мобилизации, поэтому необходимо ввести механизм предотвращения таких случаев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в меморандуме об элементах прав человека для мира в Украине, обнародованном комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти.
Он отмечает, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что такие нарушения включают избиения, жестокие аресты, отказ в доступе к адвокату, содержание под стражей без права связи с миром, мобилизацию людей с инвалидностью и другие неприемлемые действия.
"Комиссар получает аналогичные сообщения, включая заявления о пытках и смерти во время набора военнослужащих. Хотя Украина имеет право законно набирать своих военных, Комиссар считает эти сообщения тревожными и призывает украинские власти эффективно их расследовать. Кроме того, украинская власть должна ввести механизм предотвращения нарушений прав человека во время мобилизации, в частности путем введения независимого надзора для мониторинга военного набора и посещения любых мест, где новобранцы могут быть лишены свободы. Всем офицерам военного набора следует донести четкое сообщение о нулевой толерантности к пыткам или иному жестокому обращению и пройти обучение по обращению с людьми с соблюдением прав человека", - отмечается в меморандуме.
По данным еврокомиссара, масштабы проблемы требуют более широкого спектра мер для эффективного решения проблемы, чем рекомендации военным вербовщикам.
Также О'Флаэрти обеспокоен сообщениями о случаях вероятного запугивания и других форм преследования, в частности, выборочной мобилизации, в отношении украинских журналистов, юристов, гражданского общества, политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые критикуют правительство.
"Комиссар рекомендует эффективно расследовать сообщения о запугивании и преследовании. Следует также обратить внимание на сообщения о выборочном использовании военного набора, что может иметь негативное влияние на свободу слова и, в общем, на гражданское общество", - добавили в меморандуме.
Он также рекомендует Украине придерживаться международных стандартов по отказу от военной службы по мотивам убеждений, обобщенных Венецианской комиссией в ее отчете amicus curiae по альтернативной (невоенной) службе.
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Мобілізація має бути однаково для всіх від 18 до 45. І всіх статей. І тоді в будинку будуть говорити не «ой там сволочі Миколу з 15 квартири схопили», а «ой там Микола сволота з 15 квартири не воював, коли весь будинок відвоював»
ТЦК НАЙКРАЩІ
І шось ти мілко береш шо я на банкову працюю🤣🤣за звичай я рашиський шпійон🤣🤣🤣
Крупа все влаштувала.
https://youtu.be/tnf6imONmt8 Зеленський отримав повістку
Приклад - мобілізація в США. Лотерея SSS - це система вибіркового призову (Selective Service System), яка на випадок потреби мобілізації використовує лотерею. Автоматизована система вибирає чоловіків у віці 20-25 років (а потім 18-19) за порядковими номерами, присвоєними їм при реєстрації.
Справедлива мобілізація повинна стати лотереєю. Випадок обиратиме, кому йти цього разу.
Ніякий статус родичів чи посада не впливатиме.
Вчора виявилося, що Буткевич вже давно працював на ГУР. Але після критики Мар'яни Безуглої -його звільнили з ГУР заднім числом, зробили знову військовозобов'язаним і оголосили в розшук. Він прийшов до ТЦК учора вияснити , чому у розшук, хоча він пройшов ВЛК і оновив дані, а його схопили і мобілізували.
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Вах!
Сцикуни..
"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3
Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:
❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?
🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.
🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.
🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.
🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.
❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.
✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.