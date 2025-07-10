Еврокомиссар О’Флаэрти обеспокоен случаями выборочной мобилизации тех, кто критикует власть

В Украине стали систематическими и распространенными нарушения прав человека во время всеобщей мобилизации, поэтому необходимо ввести механизм предотвращения таких случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в меморандуме об элементах прав человека для мира в Украине, обнародованном комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти.

Он отмечает, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что такие нарушения включают избиения, жестокие аресты, отказ в доступе к адвокату, содержание под стражей без права связи с миром, мобилизацию людей с инвалидностью и другие неприемлемые действия.

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"Комиссар получает аналогичные сообщения, включая заявления о пытках и смерти во время набора военнослужащих. Хотя Украина имеет право законно набирать своих военных, Комиссар считает эти сообщения тревожными и призывает украинские власти эффективно их расследовать. Кроме того, украинская власть должна ввести механизм предотвращения нарушений прав человека во время мобилизации, в частности путем введения независимого надзора для мониторинга военного набора и посещения любых мест, где новобранцы могут быть лишены свободы. Всем офицерам военного набора следует донести четкое сообщение о нулевой толерантности к пыткам или иному жестокому обращению и пройти обучение по обращению с людьми с соблюдением прав человека", - отмечается в меморандуме.

По данным еврокомиссара, масштабы проблемы требуют более широкого спектра мер для эффективного решения проблемы, чем рекомендации военным вербовщикам.

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Также О'Флаэрти обеспокоен сообщениями о случаях вероятного запугивания и других форм преследования, в частности, выборочной мобилизации, в отношении украинских журналистов, юристов, гражданского общества, политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые критикуют правительство.

"Комиссар рекомендует эффективно расследовать сообщения о запугивании и преследовании. Следует также обратить внимание на сообщения о выборочном использовании военного набора, что может иметь негативное влияние на свободу слова и, в общем, на гражданское общество", - добавили в меморандуме.

Он также рекомендует Украине придерживаться международных стандартов по отказу от военной службы по мотивам убеждений, обобщенных Венецианской комиссией в ее отчете amicus curiae по альтернативной (невоенной) службе.

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