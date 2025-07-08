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Женщина пыталась остановить автобус ТЦК с мобилизованным сыном в Мерефе под Харьковом: полиции она заявила об избиении. ВИДЕО

В Мерефе Харьковской области 71-летняя женщина сообщила полиции, что "неизвестные лица в военной форме" нанесли ей телесные повреждения во время мобилизации ее сына. В ТЦК заявляют, что гражданка получила травмы из-за своих "неосторожных и безрассудных действий".

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 8 июля правоохранители получили сообщение о доставке в медицинское учреждение местной жительницы с телесными повреждениями в виде ушибов.

На сообщение оперативно отреагировали работники полиции. Выехав по вызову, они опросили потерпевшую.

Женщина отказалась от госпитализации и подала заявление в полицию, в котором отметила, что телесные повреждения ей нанесли "неизвестные лица в военной форме" во время мобилизационных мероприятий в отношении ее сына.

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Полиция начала расследование по факту хулиганства. Там устанавливают все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту.

Версия ТЦК

Харьковский областной терцентр комплектования и соцподдержки сообщил, что провел проверку после инцидента, который попал на видео и распространяется по соцсетям.

"Во время работы группы оповещения одного из районных ТЦК и СП совместно с работником полиции у гражданина были проверены военно-учетные документы. После проверки документов ему было предложено проследовать в один из районных ТЦК и СП для уточнения данных и получения направления для прохождения военно-врачебной комиссии. Военнообязанный без конфликта проследовал к автомобилю", - говорится в сообщении.

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Там говорят, что впоследствии подъехал легковой автомобиль из которого вышла пожилая женщина, которая представилась матерью военнообязанного. Она якобы начала кричать и препятствовать движению автотранспорта.

"Гражданка была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. От госпитализации она отказалась. По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу свою жизнь и здоровье", - утверждает терцентр.

На видео видно, что после попыток остановить микроавтобус, женщина упала на землю.

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Конфликт с ТЦК в Мерефе: женщина сообщила об избиении

Автор: 

избиение (9833) мобилизация (2837) ТЦК (654) Харьковская область (1233) Харьковский район (421) Мерефа (1)


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Топ комментарии
+15
Жіночка не розуміє, що по суті, відправляє свого сина в кацапську армію, де його пошлють атакувати Варшаву. Правда, в атаку він піде без патронів. Ну, щоб каманьдіра не пристрелив. Це десь таке, як дрон-імітатор "Пародія"
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08.07.2025 22:27 Ответить
+15
Ось такі ховають своїх синів-чоловіків-коханців під спідницями, а потім дивуються чому це країну нема кому захищати?! Тьху гидота!
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08.07.2025 22:27 Ответить
+12
А де на відео поліція, представники якої по закону мають бути включеними до т.з. "групи оповіщення"?
Чи харківські тецекашники на бусі з київською реєстрацією вкотре порушили порядок проведення оповіщення і запакували цивільну особу всупереч вимогам закону?
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08.07.2025 22:37 Ответить
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А так розмовляти, що якби не СССР то українців зараз було би більше, ніж росіян і ніякої війни з Росією у принципі не могло би бути.
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08.07.2025 22:51 Ответить
Зараз би вже Європу би захопили б якби СССР не розпався, пили б щя мохіто на Пальмє де Майовкє
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08.07.2025 22:58 Ответить
Російської окупації України 1921 - 1991, що супроводжувалася геноцидом українців не було?
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08.07.2025 23:05 Ответить
До чого тут це?
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08.07.2025 23:10 Ответить
До твоєї іронії.
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09.07.2025 01:03 Ответить
бідолашна, як її шкода...
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09.07.2025 00:15 Ответить
Ось що значить - МАМА!!!!
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08.07.2025 22:46 Ответить
Історія з ТЦКунами в Україні мені нагадує Титанік. Треба боротися за життя до останнього
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08.07.2025 22:56 Ответить
Будемо відходити у гори. Я дам тобі парабелум.
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09.07.2025 00:55 Ответить
Беручи до уваги кількість хрестиків схоже на те ,що як у відомому анедкоті - прийшов лісник і всіх розігнав
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08.07.2025 23:10 Ответить
Мало по цих недовійськових прилітає.в 22 році ніхто нікого не ловив люди самі йшли захищати свою країну .думай те
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08.07.2025 23:10 Ответить
То було тоді. Наші генеральчики привикли воювати мясцом і жодного з них хто поклав тисячі своїми недолугими наказами не покарали... ну може когось там звільнили...
"Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282

А зараз людей нема, які йдуть самі, що робити? які варіанти? капітулювати?
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08.07.2025 23:28 Ответить
платити шалені гроші, а не красти їх.
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08.07.2025 23:52 Ответить
"Мало по цих недовійськових прилітає"... Пєсєц, наплодилось на цьому сайті виродків!..
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09.07.2025 00:59 Ответить
які добрі тцкашники, а моглиб переїхати бабу та і все
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08.07.2025 23:17 Ответить
І мам, що вже досягнули пенсійного віку та мають єдину в світі рідну дитину і більше нікого, ніхто не має права забирати на війну ні сина, ні дочку. Бо не буде кому доглянути її. Принаймі саме так роблять в країнах НАТО, де до війська навіть в мирний час не беруть тих в кого батькілітні люди, пенсіонери і не мають більше рідні. Бо там розуміють червоні лінії, які відділяють людину від тварини, а ще дійсно там вірять в Бога.
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08.07.2025 23:34 Ответить
А інші матері нехай будуть недоглянуті?
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09.07.2025 01:01 Ответить
Мені її жаль, якщо залишилась абсолютно сама то хоч не живи(
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08.07.2025 23:35 Ответить
Що ти верзеш? В країні війна, сотнями гинуть цивільні люди, немовля, школярики, юнаки юначки разом з батьками, або на очах у батьків, а якесь доробло прикривається матусиною спідницею. Взагалі незрозуміло, чому всі чоловіки від 18 і до 60 не на на фронті а жінки не на заводі, а гуляють собі, відосики знімають, за капоти чіпляються
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09.07.2025 00:01 Ответить
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09.07.2025 00:17 Ответить
Бедная мать. Гестапо 2.0
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09.07.2025 00:06 Ответить
Коли у 1941-му німці напали, і всіх мобілізовували, ніхто таке не писав. Гестапо - це той синочок і та мати, які ховаються за спинами солдатів, які вже більше 3-х років воюють без ротацій.
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09.07.2025 01:05 Ответить
В цій ситуаціі винний один виродок , який сидить в кремлі , все 🤬
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09.07.2025 01:06 Ответить
Цю, матір, звичайно, можна зрозуміти, але їй Станіславський не повірив би, коли вона театрально впала. Цікаво, а яку мету вона переслідувала, накатавши заяву за побиття?
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09.07.2025 01:14 Ответить
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