Женщина пыталась остановить автобус ТЦК с мобилизованным сыном в Мерефе под Харьковом: полиции она заявила об избиении. ВИДЕО
В Мерефе Харьковской области 71-летняя женщина сообщила полиции, что "неизвестные лица в военной форме" нанесли ей телесные повреждения во время мобилизации ее сына. В ТЦК заявляют, что гражданка получила травмы из-за своих "неосторожных и безрассудных действий".
Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 8 июля правоохранители получили сообщение о доставке в медицинское учреждение местной жительницы с телесными повреждениями в виде ушибов.
На сообщение оперативно отреагировали работники полиции. Выехав по вызову, они опросили потерпевшую.
Женщина отказалась от госпитализации и подала заявление в полицию, в котором отметила, что телесные повреждения ей нанесли "неизвестные лица в военной форме" во время мобилизационных мероприятий в отношении ее сына.
Полиция начала расследование по факту хулиганства. Там устанавливают все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту.
Версия ТЦК
Харьковский областной терцентр комплектования и соцподдержки сообщил, что провел проверку после инцидента, который попал на видео и распространяется по соцсетям.
"Во время работы группы оповещения одного из районных ТЦК и СП совместно с работником полиции у гражданина были проверены военно-учетные документы. После проверки документов ему было предложено проследовать в один из районных ТЦК и СП для уточнения данных и получения направления для прохождения военно-врачебной комиссии. Военнообязанный без конфликта проследовал к автомобилю", - говорится в сообщении.
Там говорят, что впоследствии подъехал легковой автомобиль из которого вышла пожилая женщина, которая представилась матерью военнообязанного. Она якобы начала кричать и препятствовать движению автотранспорта.
"Гражданка была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. От госпитализации она отказалась. По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу свою жизнь и здоровье", - утверждает терцентр.
На видео видно, что после попыток остановить микроавтобус, женщина упала на землю.
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А зараз людей нема, які йдуть самі, що робити? які варіанти? капітулювати?