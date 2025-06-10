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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
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Супружеская пара избила военного ТЦК и полицейского на Харьковщине: возбуждено уголовное производство

В Харьковской области задержали супругов, напавших на военного ТЦК

В поселке Безлюдовка Харьковского района муж и жена совершили нападение на правоохранителя и военнослужащего ТЦК. Супруги задержаны.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 9 июня экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем был 48-летний местный житель.

Правоохранители утверждают, что он уклонялся от мобилизации, из-за чего на место прибыли работники ТЦК и СП.

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"При попытке задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. К нападению присоединилась и жена мужчины - она ударила полицейского камнем по голове", - говорится в пресс-релизе полиции.

Отмечается, что полицейский с травмой головы был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу. В свою очередь, нападавшего задержали на месте, а его жену - позже в селе Константивка Чугуевского района.

Уголовное производство расследуется по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа. Супругов задержали, обоим грозит до 5 лет лишения свободы.

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Автор: 

избиение (9820) нападение (2229) Нацполиция (16564) ТЦК (611) Харьковская область (1103) Харьковский район (352) Безлюдовка (1)


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Топ комментарии
+20
З печі злазять бойові діди форуму. Я вже чую, як вони шкандибають до комп'ютера, шаркаючи по підлозі. Дихання частішає, в області малого тазу спостерігається підсилений кровообіг. На абревіатуру ТЦК спостерігається збільшення пенісу. Треба тікати - бо зараз мені натовчуть мою ухилянтську пику. Ще й Порохобандерівець на "буханці" приїде - тоді мені точно хана....
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10.06.2025 15:33 Ответить
+17
Подружжя нагородить треба, бо то самозахист від злочинців
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10.06.2025 15:37 Ответить
+15
мусора с вояками в качестве терпил в суд придут? я бы от стыда на месте сгорел
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10.06.2025 15:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не для тебе тцкашна квіточка росла.
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10.06.2025 15:26 Ответить
При виконанні. Напад групою осіб. Використання палиць, підручних засобів прирівнюється до нараду зі зброєю.
Мабуть сядуть по повній.
А може й ні
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10.06.2025 15:26 Ответить
так він пдр ухилянт і ще має дружину?
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10.06.2025 15:30 Ответить
Звичайно має. Я розумію, що командир пакувальної дільниці то дуже шкідлива професія. То ви вже не маєте?
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10.06.2025 15:43 Ответить
Результат навмисної бездіяльності Зеленьського. Ухилення Зеленьським від конституційних обов'язків по проведенню мобілізації.
Через що і виникають конфлікти. Були б закони, по арешту і кофіскації майна ухилянтів, розшуку органами МВС, лишення посвідчень, заборрна на банківські рахунки- не було б жодних публічних конфліктів
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10.06.2025 15:30 Ответить
мусора с вояками в качестве терпил в суд придут? я бы от стыда на месте сгорел
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10.06.2025 15:35 Ответить
а хіба мусора не терпіли? пси злочинного режиму
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10.06.2025 15:38 Ответить
Твої діти в іспаніях з унітазами воюють??
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10.06.2025 15:53 Ответить
Безумовно, все перераховане вами впливає на проходження мобілізації. Але, здається, головним фактором є повна відсутність будь-якої справедливості у суспільстві. Коли одні гинуть інші покращують своє життя, збільшуючи статки, купуючи нерухомість, смачно харчуються в дорогих ресторанах. До них претензій у головного (не)ухилянта нема. Не на часі. І ця країна його мрії результат його потужної діяльності. Ні в кого ніколи не було таких можливостей для реформування країни як у нього. Все про"рав.
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10.06.2025 16:23 Ответить
Нагороди, УБД...
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10.06.2025 15:33 Ответить
Різноманітні теле і радіо ефіри, марафони, інтерв'ю...
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10.06.2025 15:37 Ответить
🤣🤣🤣не сподобалось модеру🤣🤣🤣🤣
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10.06.2025 15:44 Ответить
Судячи із статті подружжя відгамселило мінімум чотирьох чоловіків, ще й до того ж жінка втекла.
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10.06.2025 15:32 Ответить
Вночі проникне на територію тцк, щоб визволити чоловіка, і в процесі ще кількох відгамселять)))
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10.06.2025 15:47 Ответить
Садіть їх в камеру до того харківського тецекашника, який любить бити людей за автоматам для води. Це буде справедливо.
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10.06.2025 15:32 Ответить
З печі злазять бойові діди форуму. Я вже чую, як вони шкандибають до комп'ютера, шаркаючи по підлозі. Дихання частішає, в області малого тазу спостерігається підсилений кровообіг. На абревіатуру ТЦК спостерігається збільшення пенісу. Треба тікати - бо зараз мені натовчуть мою ухилянтську пику. Ще й Порохобандерівець на "буханці" приїде - тоді мені точно хана....
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10.06.2025 15:33 Ответить
Не переймайтеся. Їм з учора надали звання командирів пакувальної дільниці тцкунських військ. Ще днів зо два пиячитимуть.
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10.06.2025 15:37 Ответить
🤣🤣🤣 влучно...+100500🤣🤣🤣
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10.06.2025 15:58 Ответить
Так, красиво написав. Сподіваюся, до приходу росіян не вичерпає все натхнення, йому ще їм розповідати як він боровся ;с бендеровской хунтой;, щоб бодай якусь медальку отримати.
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10.06.2025 16:03 Ответить
Ти сьогодні вже помолився на ікону *****?
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10.06.2025 15:59 Ответить
Насправді він вже тут...)
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10.06.2025 16:01 Ответить
Щось лише один поки що. У решти мабуть сієста.
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10.06.2025 16:04 Ответить
Кожен з цих форумних дідів інвалідів в 22 році оббивали пороги тцк шоб піти на фронт але їм всім сказали--діду іди додому..без тебе обійдемось
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10.06.2025 16:05 Ответить
Вимагаю поваги до старшого покоління! Відставити іронію і смішки!
Насправді це так дивно і дико, Україні і до цього була досить підстаркуватою країною, а зараз, враховуючи що значна частка населення або виїхала, або загинула або "стоїть на лижах на низькому старті" і все одно старше покоління, в більшості має лише опцію доживати до кінця.
А тепер уяви, що коли нормальний дід чи баба, в нього є якась сім'я, родичі, город хоч щось що тримає тебе. І подивись на користувачів цензору з частки дідів. Це ж гівнисті, озлоблені на весь світ ресентиментні вилупки. Сім'я, якщо була, "викинула" його, друзі якщо були то в землі або на підході. Ти і я можемо сходити там в зал, погуляти на свіжому повітрі, схопити свою дівчину за цицьку чи покататись на велосипеді, випити оковитої чи з'їсти жирний шашлик. І подивись на цей непотріб.

Особисто я ставлюсь до бойових дідів, типу того шиза Порохобандерівеця як до невиліковно хворої старої собаки. Єдини що його повні ненависті пости на адресу молодих-і-шутливых-ухилянтів викликають - це жалість 😢 що не можна його як собачку приспати щоб не мучавсь
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10.06.2025 16:18 Ответить
Подружжя нагородить треба, бо то самозахист від злочинців
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10.06.2025 15:37 Ответить
Не хвилюйся. Прийде росія і обов'язково нагородить! Отримають російські паспорти одними з перших, поки ти в черзі стоятимеш.
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10.06.2025 16:00 Ответить
новий серіал:
голоборотько, тцк і всі всі всі!
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10.06.2025 15:37 Ответить
Тецекан і трі мушкітьора
Тецекембо: перша кров
Тецекатор-2
Тоцокоп
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10.06.2025 15:47 Ответить
тоцокоп, це продовження котопес.
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10.06.2025 15:56 Ответить
п'ять років? за напад на військових? під час війни??? а от у скільки разів знизилося число "нападів" якби військові та поліцейські застосували по нападникам штатну зброю?! влада грає в небезпечні ігри, заграючи перед трусами, дезертирами та ухилянтами під час війни!
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10.06.2025 15:49 Ответить
"влада грає в небезпечні ігри, заграючи перед трусами, дезертирами та ухилянтами під час війни!" Чому це влада заграє перед трусАми, ану-ану розкажіть, цікаво.
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10.06.2025 15:54 Ответить
Дійсно цікаво. Здогадуюсь, що мавпа може робити з трусами, а що може робити з тим предметом наша влада, уяви не маю.
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10.06.2025 16:24 Ответить
Тобто вам наплювати на 17 ст. Конституції? Кого ви захищаєте бандитів, які наплювали на Конституцію України і її Закони?
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10.06.2025 15:54 Ответить
Під час війни начальникам пакувальних департаментів тцкунських військ і полюцеймейстерам варто застосовувати штатну зброю проти кацапів.
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10.06.2025 15:55 Ответить
Звичайно треба застосовувати зброю на ураження, і якщо не відстрілювати, то пускати кров цій *******. Інших кров протверезить. Але, я розумію, що цього не буде і цих бойових жлобів і жлобинь мобілізуватимуть москалі. Там дрючком не відмахаєшся.
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10.06.2025 16:09 Ответить
Ух, як сказав. А вас що саме протверезило?
Поділіться, може і на інших подіє і вони за вашим прикладом підуть добровольцями у військо.
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10.06.2025 16:15 Ответить
Ну, це я не тобі сказав, це по-перше. По-друге, я своє відслужив і у ТЦК сам пішов, бо є громадянські обов'язки окрім прав. І по-третє таких не протверезиш, москалі протверезять.
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10.06.2025 16:17 Ответить
Мало, треба добавити!!!
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10.06.2025 16:11 Ответить
Может, конечно, я предвзято отношусь к тцк, да ещё и в Харькове, но больше поверю в версию семейной пары.
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10.06.2025 16:14 Ответить
Він має для цього серйозний козир - неперевершене виконання членом на роялі гімну єрефії.
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10.06.2025 16:21 Ответить
з тюрми вийдуть справжніми патріотами у вишиванках на голе тіло читаючи на пам'ять Гайдамаків
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10.06.2025 16:50 Ответить
Силовики РФ проводять рейди в окупованому Бердянську для примусу до служби в армії, - МВА Джерело: https://censor.net/ua/n3557139
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10.06.2025 17:01 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ ворогів і зрадників
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10.06.2025 17:13 Ответить
 
 