Супружеская пара избила военного ТЦК и полицейского на Харьковщине: возбуждено уголовное производство

В поселке Безлюдовка Харьковского района муж и жена совершили нападение на правоохранителя и военнослужащего ТЦК. Супруги задержаны.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 9 июня экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем был 48-летний местный житель.

Правоохранители утверждают, что он уклонялся от мобилизации, из-за чего на место прибыли работники ТЦК и СП.

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"При попытке задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. К нападению присоединилась и жена мужчины - она ударила полицейского камнем по голове", - говорится в пресс-релизе полиции.

Отмечается, что полицейский с травмой головы был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу. В свою очередь, нападавшего задержали на месте, а его жену - позже в селе Константивка Чугуевского района.

Уголовное производство расследуется по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа. Супругов задержали, обоим грозит до 5 лет лишения свободы.

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