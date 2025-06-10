Супружеская пара избила военного ТЦК и полицейского на Харьковщине: возбуждено уголовное производство
В поселке Безлюдовка Харьковского района муж и жена совершили нападение на правоохранителя и военнослужащего ТЦК. Супруги задержаны.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 9 июня экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем был 48-летний местный житель.
Правоохранители утверждают, что он уклонялся от мобилизации, из-за чего на место прибыли работники ТЦК и СП.
"При попытке задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. К нападению присоединилась и жена мужчины - она ударила полицейского камнем по голове", - говорится в пресс-релизе полиции.
Отмечается, что полицейский с травмой головы был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу. В свою очередь, нападавшего задержали на месте, а его жену - позже в селе Константивка Чугуевского района.
Уголовное производство расследуется по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа. Супругов задержали, обоим грозит до 5 лет лишения свободы.
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Мабуть сядуть по повній.
А може й ні
Через що і виникають конфлікти. Були б закони, по арешту і кофіскації майна ухилянтів, розшуку органами МВС, лишення посвідчень, заборрна на банківські рахунки- не було б жодних публічних конфліктів
Насправді це так дивно і дико, Україні і до цього була досить підстаркуватою країною, а зараз, враховуючи що значна частка населення або виїхала, або загинула або "стоїть на лижах на низькому старті" і все одно старше покоління, в більшості має лише опцію доживати до кінця.
А тепер уяви, що коли нормальний дід чи баба, в нього є якась сім'я, родичі, город хоч щось що тримає тебе. І подивись на користувачів цензору з частки дідів. Це ж гівнисті, озлоблені на весь світ ресентиментні вилупки. Сім'я, якщо була, "викинула" його, друзі якщо були то в землі або на підході. Ти і я можемо сходити там в зал, погуляти на свіжому повітрі, схопити свою дівчину за цицьку чи покататись на велосипеді, випити оковитої чи з'їсти жирний шашлик. І подивись на цей непотріб.
Особисто я ставлюсь до бойових дідів, типу того шиза Порохобандерівеця як до невиліковно хворої старої собаки. Єдини що його повні ненависті пости на адресу молодих-і-шутливых-ухилянтів викликають - це жалість 😢
що не можна його як собачку приспати щоб не мучавсь
голоборотько, тцк і всі всі всі!
Тецекембо: перша кров
Тецекатор-2
Тоцокоп
Поділіться, може і на інших подіє і вони за вашим прикладом підуть добровольцями у військо.