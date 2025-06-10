Подружжя побило військового ТЦК та поліціянта на Харківщині: відкрито кримінальне провадження
У селищі Безлюдівка Харківського району чоловік та дружина вчинили напад на правоохоронця та військовослужбовця ТЦК. Подружжя затримано.
Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 9 червня екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль. За кермом був 48-річний місцевий житель.
Правоохоронці стверджують, що він ухилявся від мобілізації, через що на місце прибули працівники ТЦК та СП.
"Під час спроби затримати громадянина для з’ясування обставин, той почав поводитися агресивно. У розпалі конфлікту він завдав ударів дерев’яною палицею поліціянту та представнику ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка – вона вдарила поліціянта каменем по голові", - йдеться у пресрелізі поліції.
Зазначається, що поліцейський із травмою голови був госпіталізований у Харківську обласну клінічну лікарню. Своєю чергою нападника затримали на місці, а його дружину –– пізніше в селі Костянті́вка Чугуївського району.
Кримінальне провадження розслідують за статтею про насильство щодо працівника правоохоронного органу. Подружжя затримали, обом загрожує до 5 років позбавлення волі.
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Мабуть сядуть по повній.
А може й ні
Через що і виникають конфлікти. Були б закони, по арешту і кофіскації майна ухилянтів, розшуку органами МВС, лишення посвідчень, заборрна на банківські рахунки- не було б жодних публічних конфліктів
Насправді це так дивно і дико, Україні і до цього була досить підстаркуватою країною, а зараз, враховуючи що значна частка населення або виїхала, або загинула або "стоїть на лижах на низькому старті" і все одно старше покоління, в більшості має лише опцію доживати до кінця.
А тепер уяви, що коли нормальний дід чи баба, в нього є якась сім'я, родичі, город хоч щось що тримає тебе. І подивись на користувачів цензору з частки дідів. Це ж гівнисті, озлоблені на весь світ ресентиментні вилупки. Сім'я, якщо була, "викинула" його, друзі якщо були то в землі або на підході. Ти і я можемо сходити там в зал, погуляти на свіжому повітрі, схопити свою дівчину за цицьку чи покататись на велосипеді, випити оковитої чи з'їсти жирний шашлик. І подивись на цей непотріб.
Особисто я ставлюсь до бойових дідів, типу того шиза Порохобандерівеця як до невиліковно хворої старої собаки. Єдини що його повні ненависті пости на адресу молодих-і-шутливых-ухилянтів викликають - це жалість 😢
що не можна його як собачку приспати щоб не мучавсь
голоборотько, тцк і всі всі всі!
Тецекембо: перша кров
Тецекатор-2
Тоцокоп
Поділіться, може і на інших подіє і вони за вашим прикладом підуть добровольцями у військо.