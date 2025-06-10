Подружжя побило військового ТЦК та поліціянта на Харківщині: відкрито кримінальне провадження

У селищі Безлюдівка Харківського району чоловік та дружина вчинили напад на правоохоронця та військовослужбовця ТЦК. Подружжя затримано.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 9 червня екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль. За кермом був 48-річний місцевий житель.

Правоохоронці стверджують, що він ухилявся від мобілізації, через що на місце прибули працівники ТЦК та СП.

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"Під час спроби затримати громадянина для з’ясування обставин, той почав поводитися агресивно. У розпалі конфлікту він завдав ударів дерев’яною палицею поліціянту та представнику ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка – вона вдарила поліціянта каменем по голові", - йдеться у пресрелізі поліції.

Зазначається, що поліцейський із травмою голови був госпіталізований у Харківську обласну клінічну лікарню. Своєю чергою нападника затримали на місці, а його дружину –– пізніше в селі Костянті́вка Чугуївського району.

Кримінальне провадження розслідують за статтею про насильство щодо працівника правоохоронного органу. Подружжя затримали, обом загрожує до 5 років позбавлення волі.

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