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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Подружжя побило військового ТЦК та поліціянта на Харківщині: відкрито кримінальне провадження

На Харківщині затримали подружжя, яке напало на військового ТЦК

У селищі Безлюдівка Харківського району чоловік та дружина вчинили напад на правоохоронця та військовослужбовця ТЦК. Подружжя затримано. 

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 9 червня екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль. За кермом був 48-річний місцевий житель.

Правоохоронці стверджують, що він ухилявся від мобілізації, через що на місце прибули працівники ТЦК та СП.

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"Під час спроби затримати громадянина для з’ясування обставин, той почав поводитися агресивно. У розпалі конфлікту він завдав ударів дерев’яною палицею поліціянту та представнику ТЦК. До нападу долучилася й дружина чоловіка – вона вдарила поліціянта каменем по голові", - йдеться у пресрелізі поліції.

Зазначається, що поліцейський із травмою голови був госпіталізований у Харківську обласну клінічну лікарню. Своєю чергою нападника затримали на місці, а його дружину –– пізніше в селі Костянті́вка Чугуївського району.

Кримінальне провадження розслідують за статтею про насильство щодо працівника правоохоронного органу. Подружжя затримали, обом загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також читайте: Хабар $6500 за зняття чоловіка з розшуку: в Одесі затримано командира ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

побиття (957) напад (1139) Нацполіція (15278) ТЦК та СП (660) Харківська область (1111) Харківський район (354) Безлюдівка (1)


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Топ коментарі
+21
З печі злазять бойові діди форуму. Я вже чую, як вони шкандибають до комп'ютера, шаркаючи по підлозі. Дихання частішає, в області малого тазу спостерігається підсилений кровообіг. На абревіатуру ТЦК спостерігається збільшення пенісу. Треба тікати - бо зараз мені натовчуть мою ухилянтську пику. Ще й Порохобандерівець на "буханці" приїде - тоді мені точно хана....
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10.06.2025 15:33 Відповісти
+20
Подружжя нагородить треба, бо то самозахист від злочинців
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10.06.2025 15:37 Відповісти
+17
мусора с вояками в качестве терпил в суд придут? я бы от стыда на месте сгорел
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10.06.2025 15:35 Відповісти
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Не для тебе тцкашна квіточка росла.
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10.06.2025 15:26 Відповісти
При виконанні. Напад групою осіб. Використання палиць, підручних засобів прирівнюється до нараду зі зброєю.
Мабуть сядуть по повній.
А може й ні
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10.06.2025 15:26 Відповісти
так він пдр ухилянт і ще має дружину?
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10.06.2025 15:30 Відповісти
Звичайно має. Я розумію, що командир пакувальної дільниці то дуже шкідлива професія. То ви вже не маєте?
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10.06.2025 15:43 Відповісти
Результат навмисної бездіяльності Зеленьського. Ухилення Зеленьським від конституційних обов'язків по проведенню мобілізації.
Через що і виникають конфлікти. Були б закони, по арешту і кофіскації майна ухилянтів, розшуку органами МВС, лишення посвідчень, заборрна на банківські рахунки- не було б жодних публічних конфліктів
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10.06.2025 15:30 Відповісти
мусора с вояками в качестве терпил в суд придут? я бы от стыда на месте сгорел
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10.06.2025 15:35 Відповісти
а хіба мусора не терпіли? пси злочинного режиму
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10.06.2025 15:38 Відповісти
Твої діти в іспаніях з унітазами воюють??
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10.06.2025 15:53 Відповісти
Безумовно, все перераховане вами впливає на проходження мобілізації. Але, здається, головним фактором є повна відсутність будь-якої справедливості у суспільстві. Коли одні гинуть інші покращують своє життя, збільшуючи статки, купуючи нерухомість, смачно харчуються в дорогих ресторанах. До них претензій у головного (не)ухилянта нема. Не на часі. І ця країна його мрії результат його потужної діяльності. Ні в кого ніколи не було таких можливостей для реформування країни як у нього. Все про"рав.
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10.06.2025 16:23 Відповісти
Нагороди, УБД...
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10.06.2025 15:33 Відповісти
Різноманітні теле і радіо ефіри, марафони, інтерв'ю...
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10.06.2025 15:37 Відповісти
🤣🤣🤣не сподобалось модеру🤣🤣🤣🤣
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10.06.2025 15:44 Відповісти
Судячи із статті подружжя відгамселило мінімум чотирьох чоловіків, ще й до того ж жінка втекла.
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10.06.2025 15:32 Відповісти
Вночі проникне на територію тцк, щоб визволити чоловіка, і в процесі ще кількох відгамселять)))
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10.06.2025 15:47 Відповісти
Садіть їх в камеру до того харківського тецекашника, який любить бити людей за автоматам для води. Це буде справедливо.
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10.06.2025 15:32 Відповісти
З печі злазять бойові діди форуму. Я вже чую, як вони шкандибають до комп'ютера, шаркаючи по підлозі. Дихання частішає, в області малого тазу спостерігається підсилений кровообіг. На абревіатуру ТЦК спостерігається збільшення пенісу. Треба тікати - бо зараз мені натовчуть мою ухилянтську пику. Ще й Порохобандерівець на "буханці" приїде - тоді мені точно хана....
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10.06.2025 15:33 Відповісти
Не переймайтеся. Їм з учора надали звання командирів пакувальної дільниці тцкунських військ. Ще днів зо два пиячитимуть.
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10.06.2025 15:37 Відповісти
🤣🤣🤣 влучно...+100500🤣🤣🤣
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10.06.2025 15:58 Відповісти
Так, красиво написав. Сподіваюся, до приходу росіян не вичерпає все натхнення, йому ще їм розповідати як він боровся ;с бендеровской хунтой;, щоб бодай якусь медальку отримати.
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10.06.2025 16:03 Відповісти
Ти сьогодні вже помолився на ікону *****?
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10.06.2025 15:59 Відповісти
Насправді він вже тут...)
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10.06.2025 16:01 Відповісти
Щось лише один поки що. У решти мабуть сієста.
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10.06.2025 16:04 Відповісти
Кожен з цих форумних дідів інвалідів в 22 році оббивали пороги тцк шоб піти на фронт але їм всім сказали--діду іди додому..без тебе обійдемось
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10.06.2025 16:05 Відповісти
Вимагаю поваги до старшого покоління! Відставити іронію і смішки!
Насправді це так дивно і дико, Україні і до цього була досить підстаркуватою країною, а зараз, враховуючи що значна частка населення або виїхала, або загинула або "стоїть на лижах на низькому старті" і все одно старше покоління, в більшості має лише опцію доживати до кінця.
А тепер уяви, що коли нормальний дід чи баба, в нього є якась сім'я, родичі, город хоч щось що тримає тебе. І подивись на користувачів цензору з частки дідів. Це ж гівнисті, озлоблені на весь світ ресентиментні вилупки. Сім'я, якщо була, "викинула" його, друзі якщо були то в землі або на підході. Ти і я можемо сходити там в зал, погуляти на свіжому повітрі, схопити свою дівчину за цицьку чи покататись на велосипеді, випити оковитої чи з'їсти жирний шашлик. І подивись на цей непотріб.

Особисто я ставлюсь до бойових дідів, типу того шиза Порохобандерівеця як до невиліковно хворої старої собаки. Єдини що його повні ненависті пости на адресу молодих-і-шутливых-ухилянтів викликають - це жалість 😢 що не можна його як собачку приспати щоб не мучавсь
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10.06.2025 16:18 Відповісти
Подружжя нагородить треба, бо то самозахист від злочинців
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10.06.2025 15:37 Відповісти
Не хвилюйся. Прийде росія і обов'язково нагородить! Отримають російські паспорти одними з перших, поки ти в черзі стоятимеш.
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10.06.2025 16:00 Відповісти
новий серіал:
голоборотько, тцк і всі всі всі!
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10.06.2025 15:37 Відповісти
Тецекан і трі мушкітьора
Тецекембо: перша кров
Тецекатор-2
Тоцокоп
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10.06.2025 15:47 Відповісти
тоцокоп, це продовження котопес.
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10.06.2025 15:56 Відповісти
п'ять років? за напад на військових? під час війни??? а от у скільки разів знизилося число "нападів" якби військові та поліцейські застосували по нападникам штатну зброю?! влада грає в небезпечні ігри, заграючи перед трусами, дезертирами та ухилянтами під час війни!
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10.06.2025 15:49 Відповісти
"влада грає в небезпечні ігри, заграючи перед трусами, дезертирами та ухилянтами під час війни!" Чому це влада заграє перед трусАми, ану-ану розкажіть, цікаво.
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10.06.2025 15:54 Відповісти
Дійсно цікаво. Здогадуюсь, що мавпа може робити з трусами, а що може робити з тим предметом наша влада, уяви не маю.
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10.06.2025 16:24 Відповісти
Тобто вам наплювати на 17 ст. Конституції? Кого ви захищаєте бандитів, які наплювали на Конституцію України і її Закони?
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10.06.2025 15:54 Відповісти
Під час війни начальникам пакувальних департаментів тцкунських військ і полюцеймейстерам варто застосовувати штатну зброю проти кацапів.
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10.06.2025 15:55 Відповісти
Звичайно треба застосовувати зброю на ураження, і якщо не відстрілювати, то пускати кров цій *******. Інших кров протверезить. Але, я розумію, що цього не буде і цих бойових жлобів і жлобинь мобілізуватимуть москалі. Там дрючком не відмахаєшся.
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10.06.2025 16:09 Відповісти
Ух, як сказав. А вас що саме протверезило?
Поділіться, може і на інших подіє і вони за вашим прикладом підуть добровольцями у військо.
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10.06.2025 16:15 Відповісти
Ну, це я не тобі сказав, це по-перше. По-друге, я своє відслужив і у ТЦК сам пішов, бо є громадянські обов'язки окрім прав. І по-третє таких не протверезиш, москалі протверезять.
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10.06.2025 16:17 Відповісти
Мало, треба добавити!!!
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10.06.2025 16:11 Відповісти
Может, конечно, я предвзято отношусь к тцк, да ещё и в Харькове, но больше поверю в версию семейной пары.
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10.06.2025 16:14 Відповісти
Він має для цього серйозний козир - неперевершене виконання членом на роялі гімну єрефії.
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10.06.2025 16:21 Відповісти
з тюрми вийдуть справжніми патріотами у вишиванках на голе тіло читаючи на пам'ять Гайдамаків
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10.06.2025 16:50 Відповісти
Силовики РФ проводять рейди в окупованому Бердянську для примусу до служби в армії, - МВА Джерело: https://censor.net/ua/n3557139
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10.06.2025 17:01 Відповісти
потрібні РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ ворогів і зрадників
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10.06.2025 17:13 Відповісти
як тільки новина про мобілізацію та ТЦК - хмара рашапідорських тролів та їхніх українських підспівал! їх би миттєво банити, а їм дають можливість безкарно хезати на сайті!
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10.06.2025 17:26 Відповісти
 
 