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Новини Фото Хабарництво в армії
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Хабар $6500 за зняття чоловіка з розшуку: в Одесі затримано командира ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Одесі затримали командира відділення ТЦК та його спільника, які за гроші обіцяли зняти з розшуку чоловіка, що ухилявся від мобілізації.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Командира ТЦК в Одесі затримали за хабар

Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2025 року до військовослужбовця ТЦК звернувся громадянин із запитом про можливість зняття з розшуку особи, яка уникала мобілізації. Працівник ТЦК оцінив свої послуги в 6500 доларів США, обіцяючи за ці кошти вплинути на посадових осіб РТЦК та СП для виключення чоловіка з розшуку.

Однак потенційний "замовник" звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їх контролем.

Як зазначається, 18 квітня 2025 року біля одного з магазинів в Одесі військовослужбовець отримав аванс у розмірі 1500 доларів США. Через місяць він повідомив військовозобов'язаному, що найближчим часом його знімуть з розшуку Болградським РТЦК та СП Одеської області, а також передав контакти спільника для подальшого узгодження.

26 травня 2025 року на парковці біля торговельного центру в Одесі військовослужбовець отримав решту неправомірної вигоди - 5000 доларів США. Відразу після цього правоохоронці затримали обох підозрюваних.

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Командира ТЦК в Одесі затримали за хабар

Командиру відділення взводу охорони районного ТЦК та СП Одеси та його спільнику повідомили про підозру у зловживанні впливом за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 908 тисяч гривень для кожного підозрюваного.

Також встановлюється можлива причетність інших посадових осіб РТЦК та СП до скоєння злочину.

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Автор: 

хабар (4736) Одеса (5500) Одеська область (3297) прокуратура (3704) ТЦК та СП (660) Одеський район (189)


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Топ коментарі
+7
Співробітник ТЦК, військовослужбовець ТЦК, ветеран ТЦК, інспетор ТЦК, а тепер щей командир ТЦК
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10.06.2025 14:41 Відповісти
+3
А ви що ж хочете, щоб пораненого ветерана в тюрму садили?
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10.06.2025 14:37 Відповісти
+2
Затримано тцкашника? дай вгадаю, йому за те буде.... нічого?
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10.06.2025 14:28 Відповісти
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Затримано тцкашника? дай вгадаю, йому за те буде.... нічого?
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10.06.2025 14:28 Відповісти
А ви що ж хочете, щоб пораненого ветерана в тюрму садили?
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10.06.2025 14:37 Відповісти
Нагородити.точка.
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10.06.2025 14:42 Відповісти
А поранення дає дозвіл на вимагання хабаря і інші протиправні дії?
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10.06.2025 15:27 Відповісти
Однозначно дає, а з досвіду останніх 3 років - хіба ні?)
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10.06.2025 15:28 Відповісти
Співробітник ТЦК, військовослужбовець ТЦК, ветеран ТЦК, інспетор ТЦК, а тепер щей командир ТЦК
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10.06.2025 14:41 Відповісти
Представник ЗСУ ще було
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10.06.2025 14:54 Відповісти
Гросс адміраль військ комплектування і соціальної підтримки
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10.06.2025 15:07 Відповісти
Ставки зростають щохвилини, наступного разу не нижче командуючого угруповання.
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10.06.2025 15:16 Відповісти
Організованого
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10.06.2025 15:18 Відповісти
Кожен день одне й те саме кацапське ІПСО.
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10.06.2025 14:46 Відповісти
На дрони збирали?
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10.06.2025 14:58 Відповісти
Звичайне кацапське ІПСО. Дискредитація діяльності ТЦК. Розберуться, нічого страшного. Відпустять і буде далі займатися комплектацією і соціальною підтримкою.
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10.06.2025 15:02 Відповісти
А кого соціально підтримують в ТЦК?
Їх співробітників шляхом вимагання хабарів нехілих ?
💰 На Чернігівщині посадовця ТЦК затримали на хабарі $2000.

Він обіцяв курсанту допомогти уникнути відправлення в бойову частину та "влаштувати" на бажану посаду.

Правоохоронці затримали його під час отримання другої частини хабаря - $1000.

Посадовцю вже повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 ККУ, до 10 років ув'язнення).

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10.06.2025 15:29 Відповісти
А можна мені посаду - командир дитячого садочку?
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10.06.2025 15:13 Відповісти
Наче і не демпінгував. За що карати? Чи таки демпінг? Інше ж я так розумію їм можна робити без жодних обмежень.
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10.06.2025 15:43 Відповісти
 
 