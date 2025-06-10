Хабар $6500 за зняття чоловіка з розшуку: в Одесі затримано командира ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж
В Одесі затримали командира відділення ТЦК та його спільника, які за гроші обіцяли зняти з розшуку чоловіка, що ухилявся від мобілізації.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2025 року до військовослужбовця ТЦК звернувся громадянин із запитом про можливість зняття з розшуку особи, яка уникала мобілізації. Працівник ТЦК оцінив свої послуги в 6500 доларів США, обіцяючи за ці кошти вплинути на посадових осіб РТЦК та СП для виключення чоловіка з розшуку.
Однак потенційний "замовник" звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їх контролем.
Як зазначається, 18 квітня 2025 року біля одного з магазинів в Одесі військовослужбовець отримав аванс у розмірі 1500 доларів США. Через місяць він повідомив військовозобов'язаному, що найближчим часом його знімуть з розшуку Болградським РТЦК та СП Одеської області, а також передав контакти спільника для подальшого узгодження.
26 травня 2025 року на парковці біля торговельного центру в Одесі військовослужбовець отримав решту неправомірної вигоди - 5000 доларів США. Відразу після цього правоохоронці затримали обох підозрюваних.
Командиру відділення взводу охорони районного ТЦК та СП Одеси та його спільнику повідомили про підозру у зловживанні впливом за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 908 тисяч гривень для кожного підозрюваного.
Також встановлюється можлива причетність інших посадових осіб РТЦК та СП до скоєння злочину.
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Їх співробітників шляхом вимагання хабарів нехілих ?
💰 На Чернігівщині посадовця ТЦК затримали на хабарі $2000.
Він обіцяв курсанту допомогти уникнути відправлення в бойову частину та "влаштувати" на бажану посаду.
Правоохоронці затримали його під час отримання другої частини хабаря - $1000.
Посадовцю вже повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 ККУ, до 10 років ув'язнення).
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