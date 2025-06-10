Хабар $6500 за зняття чоловіка з розшуку: в Одесі затримано командира ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Одесі затримали командира відділення ТЦК та його спільника, які за гроші обіцяли зняти з розшуку чоловіка, що ухилявся від мобілізації.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2025 року до військовослужбовця ТЦК звернувся громадянин із запитом про можливість зняття з розшуку особи, яка уникала мобілізації. Працівник ТЦК оцінив свої послуги в 6500 доларів США, обіцяючи за ці кошти вплинути на посадових осіб РТЦК та СП для виключення чоловіка з розшуку.

Однак потенційний "замовник" звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їх контролем.

Як зазначається, 18 квітня 2025 року біля одного з магазинів в Одесі військовослужбовець отримав аванс у розмірі 1500 доларів США. Через місяць він повідомив військовозобов'язаному, що найближчим часом його знімуть з розшуку Болградським РТЦК та СП Одеської області, а також передав контакти спільника для подальшого узгодження.

26 травня 2025 року на парковці біля торговельного центру в Одесі військовослужбовець отримав решту неправомірної вигоди - 5000 доларів США. Відразу після цього правоохоронці затримали обох підозрюваних.

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Командиру відділення взводу охорони районного ТЦК та СП Одеси та його спільнику повідомили про підозру у зловживанні впливом за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 908 тисяч гривень для кожного підозрюваного.

Також встановлюється можлива причетність інших посадових осіб РТЦК та СП до скоєння злочину.

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