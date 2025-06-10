Взятка в $6500 за снятие мужчины с розыска: в Одессе задержан командир ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж
В Одессе задержали командира отделения ТЦК и его сообщника, которые за деньги обещали снять с розыска мужчину, уклонявшегося от мобилизации.
Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, передает Цензор.НЕТ.
Согласно материалам следствия, в апреле 2025 года к военнослужащему ТЦК обратился гражданин с запросом о возможности снятия с розыска лица, которое избегало мобилизации. Работник ТЦК оценил свои услуги в 6500 долларов США, обещая за эти средства повлиять на должностных лиц РТЦК и СП для исключения мужчины из розыска.
Однако потенциальный "заказчик" обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.
Как отмечается, 18 апреля 2025 года возле одного из магазинов в Одессе военнослужащий получил аванс в размере 1500 долларов США. Через месяц он сообщил военнообязанному, что в ближайшее время его снимут с розыска Болградским РТЦК и СП Одесской области, а также передал контакты сообщника для дальнейшего согласования.
26 мая 2025 года на парковке возле торгового центра в Одессе военнослужащий получил оставшуюся часть неправомерной выгоды - 5000 долларов США. Сразу после этого правоохранители задержали обоих подозреваемых.
Командиру отделения взвода охраны районного ТЦК и СП Одессы и его сообщнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием по части 2 статьи 28, части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 908 тысяч гривен для каждого подозреваемого.
Также устанавливается возможная причастность других должностных лиц РТЦК и СП к совершению преступления.
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Їх співробітників шляхом вимагання хабарів нехілих ?
💰 На Чернігівщині посадовця ТЦК затримали на хабарі $2000.
Він обіцяв курсанту допомогти уникнути відправлення в бойову частину та "влаштувати" на бажану посаду.
Правоохоронці затримали його під час отримання другої частини хабаря - $1000.
Посадовцю вже повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 ККУ, до 10 років ув'язнення).
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