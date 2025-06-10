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Взятка в $6500 за снятие мужчины с розыска: в Одессе задержан командир ТЦК, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Одессе задержали командира отделения ТЦК и его сообщника, которые за деньги обещали снять с розыска мужчину, уклонявшегося от мобилизации.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, передает Цензор.НЕТ.

Командира ТЦК в Одессе задержали за взятку

Согласно материалам следствия, в апреле 2025 года к военнослужащему ТЦК обратился гражданин с запросом о возможности снятия с розыска лица, которое избегало мобилизации. Работник ТЦК оценил свои услуги в 6500 долларов США, обещая за эти средства повлиять на должностных лиц РТЦК и СП для исключения мужчины из розыска.

Однако потенциальный "заказчик" обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.

Как отмечается, 18 апреля 2025 года возле одного из магазинов в Одессе военнослужащий получил аванс в размере 1500 долларов США. Через месяц он сообщил военнообязанному, что в ближайшее время его снимут с розыска Болградским РТЦК и СП Одесской области, а также передал контакты сообщника для дальнейшего согласования.

26 мая 2025 года на парковке возле торгового центра в Одессе военнослужащий получил оставшуюся часть неправомерной выгоды - 5000 долларов США. Сразу после этого правоохранители задержали обоих подозреваемых.

Также смотрите: $3 000 за возвращение из СОЧ на небоевую должность: ГБР разоблачило военнослужащих, которые вымогали взятку у бойца. ФОТО

Командира ТЦК в Одессе задержали за взятку

Командиру отделения взвода охраны районного ТЦК и СП Одессы и его сообщнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием по части 2 статьи 28, части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 908 тысяч гривен для каждого подозреваемого.

Также устанавливается возможная причастность других должностных лиц РТЦК и СП к совершению преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обещал "бронь" за $2500 взятки: инспектора РТЦК и СП задержали в Одесской области. ФОТО

Автор: 

взятка (6185) Одесса (7921) Одесская область (3642) прокуратура (5036) ТЦК (611) Одесский район (187)


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Топ комментарии
+7
Співробітник ТЦК, військовослужбовець ТЦК, ветеран ТЦК, інспетор ТЦК, а тепер щей командир ТЦК
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10.06.2025 14:41 Ответить
+4
А ви що ж хочете, щоб пораненого ветерана в тюрму садили?
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10.06.2025 14:37 Ответить
+4
Нагородити.точка.
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10.06.2025 14:42 Ответить
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Затримано тцкашника? дай вгадаю, йому за те буде.... нічого?
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10.06.2025 14:28 Ответить
А ви що ж хочете, щоб пораненого ветерана в тюрму садили?
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10.06.2025 14:37 Ответить
Нагородити.точка.
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10.06.2025 14:42 Ответить
А поранення дає дозвіл на вимагання хабаря і інші протиправні дії?
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10.06.2025 15:27 Ответить
Однозначно дає, а з досвіду останніх 3 років - хіба ні?)
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10.06.2025 15:28 Ответить
Співробітник ТЦК, військовослужбовець ТЦК, ветеран ТЦК, інспетор ТЦК, а тепер щей командир ТЦК
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10.06.2025 14:41 Ответить
Представник ЗСУ ще було
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10.06.2025 14:54 Ответить
Гросс адміраль військ комплектування і соціальної підтримки
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10.06.2025 15:07 Ответить
Ставки зростають щохвилини, наступного разу не нижче командуючого угруповання.
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10.06.2025 15:16 Ответить
Організованого
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10.06.2025 15:18 Ответить
Кожен день одне й те саме кацапське ІПСО.
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10.06.2025 14:46 Ответить
На дрони збирали?
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10.06.2025 14:58 Ответить
Звичайне кацапське ІПСО. Дискредитація діяльності ТЦК. Розберуться, нічого страшного. Відпустять і буде далі займатися комплектацією і соціальною підтримкою.
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10.06.2025 15:02 Ответить
А кого соціально підтримують в ТЦК?
Їх співробітників шляхом вимагання хабарів нехілих ?
💰 На Чернігівщині посадовця ТЦК затримали на хабарі $2000.

Він обіцяв курсанту допомогти уникнути відправлення в бойову частину та "влаштувати" на бажану посаду.

Правоохоронці затримали його під час отримання другої частини хабаря - $1000.

Посадовцю вже повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 ККУ, до 10 років ув'язнення).

👆 https://t.me/+PV36JM9JaJo4YjY6 Твій Чернігів
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10.06.2025 15:29 Ответить
А можна мені посаду - командир дитячого садочку?
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10.06.2025 15:13 Ответить
Наче і не демпінгував. За що карати? Чи таки демпінг? Інше ж я так розумію їм можна робити без жодних обмежень.
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10.06.2025 15:43 Ответить
 
 