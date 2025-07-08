Мужчина отказался от призыва в армию после ВВК на Хмельнитчине: его приговорили к 5 годам за решеткой

Житель города Деражня Хмельницкой области получил 5,5 лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"По публичному обвинению прокуроров Летичевской окружной прокуратуры 26-летний житель г. Деражня признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период (ст. 336 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что мужчина, которого после прохождения военно-врачебной комиссии признали годным к службе, в феврале 2025 года отказался получить боевую повестку и не прибыл в ТЦК и СП в определенное время.

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Суд также принял во внимание, что ранее обвиняемый уже имел судимость и получил 5 лет лишения свободы. Тогда суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком.

"В результате присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору он приговорен к пяти с половиной годам за решеткой. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке", - добавили в прокуратуре.

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