Мужчина отказался от призыва в армию после ВВК на Хмельнитчине: его приговорили к 5 годам за решеткой
Житель города Деражня Хмельницкой области получил 5,5 лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.
Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
"По публичному обвинению прокуроров Летичевской окружной прокуратуры 26-летний житель г. Деражня признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период (ст. 336 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Прокуроры установили, что мужчина, которого после прохождения военно-врачебной комиссии признали годным к службе, в феврале 2025 года отказался получить боевую повестку и не прибыл в ТЦК и СП в определенное время.
Суд также принял во внимание, что ранее обвиняемый уже имел судимость и получил 5 лет лишения свободы. Тогда суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком.
"В результате присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору он приговорен к пяти с половиной годам за решеткой. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке", - добавили в прокуратуре.
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УЖАС !
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дезертирує непотріб
а як ти інакше поясниш міліонну армію України і оборону три з половиною років?
ЗСУ також несуть втрати і поповнюються особистим складом
це тільки добровольці ?
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мої молодші співробітники, які не мали ніякого військового досвіду, отримали повістки і пішли воювати!
мовчки, без водкі і гармошку
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Чи непотріб?
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"людолови" впіймали урку, який звик грабить та вбивать
когнітивний дисонанс, однако
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розсадою помідорів торгувати не дають !
в Україні буде голод...
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Це якби тецекашник когось відгамселив - то дисциплінарна відповідальність, а якщо командир загубив тисячу-другу солдат безглуздими наказами - то просто переведення на іншу посаду.
він стане рецедивістом і здохне в колонії,
бо такі - невиправні
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1. Крим чий?
2. путін хто?
він здохне в колонії
.