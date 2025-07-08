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Новости Уклонение от мобилизации
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Мужчина отказался от призыва в армию после ВВК на Хмельнитчине: его приговорили к 5 годам за решеткой

В Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации: какое наказание

Житель города Деражня Хмельницкой области получил 5,5 лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"По публичному обвинению прокуроров Летичевской окружной прокуратуры 26-летний житель г. Деражня признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период (ст. 336 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что мужчина, которого после прохождения военно-врачебной комиссии признали годным к службе, в феврале 2025 года отказался получить боевую повестку и не прибыл в ТЦК и СП в определенное время.

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Суд также принял во внимание, что ранее обвиняемый уже имел судимость и получил 5 лет лишения свободы. Тогда суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком.

"В результате присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору он приговорен к пяти с половиной годам за решеткой. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке", - добавили в прокуратуре.

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Автор: 

суд (25161) мобилизация (2837) повестка (156) Хмельницкая область (972) Хмельницкий район (19) Деражня (1)


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Топ комментарии
+23
В вкрав би пару мільярдів з бюджету, вийшов би під залог в 10% від суми вкраденого і продовжив би "працювати". Не пощастило з статтею.
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08.07.2025 15:55 Ответить
+14
А вкрав би 100 мільйонів з бюджету отримав би штраф 200тис.грн. і бронь. Учіться лохи. Це країна мрій.
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08.07.2025 16:00 Ответить
+11
До речі повний інтернет кишить з мордатими поліцаями які під час війни кошмарять бабок які продають зелень при дорозі чи кукурузу на пляжі. Це ж вони напевне виконують сьогодні важливу роль і присягу яку вони давали про захист українців. Так сказати рятують нас в складну хвилину від кукурузи і петрушки з росадою помідор
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08.07.2025 16:04 Ответить
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вітька зловлять і відпердолять....
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08.07.2025 16:11 Ответить
одного жахливого вечора товсті-товсті ТЦКАШНИКи в чорних-чорних бусиках ...

УЖАС !

.
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08.07.2025 16:19 Ответить
всі мобілізуються і воюють !
дезертирує непотріб

а як ти інакше поясниш міліонну армію України і оборону три з половиною років?
ЗСУ також несуть втрати і поповнюються особистим складом
це тільки добровольці ?

.
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08.07.2025 16:07 Ответить
так, іншого варіанту вижити у цій війні з кацапами немає !

мої молодші співробітники, які не мали ніякого військового досвіду, отримали повістки і пішли воювати!
мовчки, без водкі і гармошку

.
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08.07.2025 16:24 Ответить
А ти?
Чи непотріб?
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08.07.2025 17:24 Ответить
Те ж саме говорили симулянти у 1918-1921 роках, які косили від армії УНР. А у підсумку усі опинилися в концтаборі під назвою УНРР, пізніше перейменовану в УРСР. А у наступні 25 років половина з них загинули від репресій, голодомору, війн
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08.07.2025 16:18 Ответить
наслідок має бути як у всіх країнах під час війни - розстріл за вироком військо-польового трибуналу.

.
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08.07.2025 16:26 Ответить
Всі вже бачили, як русня поводяться з місцевими на окупованих територіях, й усвідомлюють, що у разі капітуляції всієї України їх чекає те саме. І ви гадаєте це якось спонукало їх долучитися до сил оборони? Буквально тиждень тому здоровенний амбал з Сумської області намагався орендувати у мене квартиру, бо в його селі нібито перебувати було небезпечно, інколи долітала навіть артилерія. Запитую його, ну і як же ти вирішив свою проблему? Чи долучився до сил оборони, евакуював з собою стареньких, яких в селі очевидно що немало, чи військовим хоча б окопів накопав? Взагалі нічого, втік як щур з тонучого корабля, тож принципово позбулася його
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08.07.2025 16:43 Ответить
В вкрав би пару мільярдів з бюджету, вийшов би під залог в 10% від суми вкраденого і продовжив би "працювати". Не пощастило з статтею.
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08.07.2025 15:55 Ответить
"Що попові можна, те дякові - зась!" (с)
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08.07.2025 15:56 Ответить
Питання по іншому звучало.
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08.07.2025 16:28 Ответить
Ти спалився, кацап.
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08.07.2025 16:30 Ответить
ну не для війни ж створена була ця мамкіна черешня. він вже звик що за ного інші повинні йти воювати
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08.07.2025 15:59 Ответить
авжеж !
"людолови" впіймали урку, який звик грабить та вбивать

когнітивний дисонанс, однако

.
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08.07.2025 16:14 Ответить
А вкрав би 100 мільйонів з бюджету отримав би штраф 200тис.грн. і бронь. Учіться лохи. Це країна мрій.
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08.07.2025 16:00 Ответить
До речі повний інтернет кишить з мордатими поліцаями які під час війни кошмарять бабок які продають зелень при дорозі чи кукурузу на пляжі. Це ж вони напевне виконують сьогодні важливу роль і присягу яку вони давали про захист українців. Так сказати рятують нас в складну хвилину від кукурузи і петрушки з росадою помідор
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08.07.2025 16:04 Ответить
гвалт !
розсадою помідорів торгувати не дають !

в Україні буде голод...

.
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08.07.2025 16:16 Ответить
Як кажу країна лохів!
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08.07.2025 16:02 Ответить
ваш коментар дуже цінний для нас. бригада санітарів вжи виїхала. залишайтесь дома
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08.07.2025 16:10 Ответить
Особливо небезпечний злочинець.
Це якби тецекашник когось відгамселив - то дисциплінарна відповідальність, а якщо командир загубив тисячу-другу солдат безглуздими наказами - то просто переведення на іншу посаду.
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08.07.2025 16:02 Ответить
а якщо 73% дебілів в 2019 році вибрали війну та смерть,їх потрібно нагородити? чи медаль кожному дати?
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08.07.2025 16:12 Ответить
зато будет живой , а не контуженный и без рук и ног
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08.07.2025 16:18 Ответить
нє обольщайтєсь!
він стане рецедивістом і здохне в колонії,
бо такі - невиправні

.
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08.07.2025 16:34 Ответить
.енис № 609633 реєстрація: 01.07.2025
1. Крим чий?
2. путін хто?
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08.07.2025 16:39 Ответить
путин *****, крым расейский, если твою жену ипет сосед,то она соседа
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08.07.2025 16:41 Ответить
цей - урка!
він здохне в колонії

.
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08.07.2025 16:35 Ответить
Та все з ним буде нормально, відсидить і вийде, може ще й під амністію попаде.
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08.07.2025 16:37 Ответить
Вийде у 31 рік, але буде живий з руками та ногами.
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08.07.2025 16:51 Ответить
"Бойова повістка"? А шо, є і "небойова"?
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08.07.2025 16:55 Ответить
боже ка не навижу тцк зажравние , да по всем параментам охиревшие ухилянти
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08.07.2025 17:08 Ответить
 
 