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Фиктивное трудоустройство в школах: в Черниговской области раскрыта схема уклонения от мобилизации, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Черниговщине пограничники совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили преступную группу, которая организовала схему уклонения от мобилизации путем фиктивного трудоустройства на педагогические должности.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В Черниговской области раскрыта схема уклонения от мобилизации
В Черниговской области раскрыта схема уклонения от мобилизации

По данным следствия, директор одного из учебных заведений региона оформляла фальшивые документы о трудоустройстве военнообязанных мужчин якобы на должности учителей математики, информатики, географии, технологий или на технические должности с последующим бронированием как педагогических работников. Женщина также привлекала к схеме руководителей других школ.

Правоохранители задокументировали факт передачи 4300 долларов США за оформление отсрочки от мобилизации, а также еще по меньшей мере пять аналогичных случаев. Во время обысков у фигурантов изъяли наличные на сумму около 19 тыс. долларов и 300 тыс. гривен, компьютерную технику, телефоны и документацию.

В Черниговской области раскрыта схема уклонения от мобилизации
В Черниговской области раскрыта схема уклонения от мобилизации
В Черниговской области раскрыта схема уклонения от мобилизации

Задержанным объявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6666) уклонисты (970) Черниговская область (1196)


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Топ комментарии
+2
я в ступорі, остаточно!
у прикордонників є право вести слідчі дії взагалі, і особливо що до цивільних?
це, повний піздець!
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07.07.2025 14:48 Ответить
+2
викрили злочинну групу, яка організувала схему ухилення від мобілізації шляхом фіктивного працевлаштування

А коли буде викрито злочинну групу, яка організувала схему фіктивного підвищення добробуту наріду?
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07.07.2025 14:50 Ответить
+1
А Тцк подають в розшук🤣🤣🤣🤣
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07.07.2025 14:59 Ответить
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я в ступорі, остаточно!
у прикордонників є право вести слідчі дії взагалі, і особливо що до цивільних?
це, повний піздець!
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07.07.2025 14:48 Ответить
А Тцк подають в розшук🤣🤣🤣🤣
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07.07.2025 14:59 Ответить
викрили злочинну групу, яка організувала схему ухилення від мобілізації шляхом фіктивного працевлаштування

А коли буде викрито злочинну групу, яка організувала схему фіктивного підвищення добробуту наріду?
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07.07.2025 14:50 Ответить
Весною. Весна прийде, саджати будемо.(с)
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07.07.2025 14:54 Ответить
Ніхто не може ухилятися нижче зеленої такси ☝ ще й мабуть не слугиця народу
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07.07.2025 15:27 Ответить
І ще раз запитую: якщо їх так багато та успішно ловлять, то чому вони не закінчуються?
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07.07.2025 15:29 Ответить
А де це? В якій школі
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07.07.2025 16:13 Ответить
В минулому неодноразово бачив підприємства, на яких числились якісь люди, яких ніхто на роботі не бачив. Ніякі перевіряючи їх не шукали. А прикордонники молодці!!!
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07.07.2025 16:23 Ответить
 
 