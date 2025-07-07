Фиктивное трудоустройство в школах: в Черниговской области раскрыта схема уклонения от мобилизации, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Черниговщине пограничники совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили преступную группу, которая организовала схему уклонения от мобилизации путем фиктивного трудоустройства на педагогические должности.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.





По данным следствия, директор одного из учебных заведений региона оформляла фальшивые документы о трудоустройстве военнообязанных мужчин якобы на должности учителей математики, информатики, географии, технологий или на технические должности с последующим бронированием как педагогических работников. Женщина также привлекала к схеме руководителей других школ.

Правоохранители задокументировали факт передачи 4300 долларов США за оформление отсрочки от мобилизации, а также еще по меньшей мере пять аналогичных случаев. Во время обысков у фигурантов изъяли наличные на сумму около 19 тыс. долларов и 300 тыс. гривен, компьютерную технику, телефоны и документацию.







Задержанным объявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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