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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Фіктивне працевлаштування у школах: на Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині прикордонники спільно з Нацполіцією та СБУ викрили злочинну групу, яка організувала схему ухилення від мобілізації шляхом фіктивного працевлаштування на педагогічні посади.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації
На Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації

За даними слідства, директорка одного з навчальних закладів регіону оформлювала фальшиві документи про працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків нібито на посади вчителів математики, інформатики, географії, технологій або на технічні посади з подальшим бронюванням як педагогічних працівників. Жінка також залучала до схеми керівників інших шкіл.

Правоохоронці задокументували факт передачі 4300 доларів США за оформлення відстрочки від мобілізації, а також ще щонайменше п’ять аналогічних випадків. Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку на суму близько 19 тис. доларів і 300 тис. гривень, комп’ютерну техніку, телефони та документацію.

На Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації
На Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації
На Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації

Затриманим оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6229) ухилянти (1042) Чернігівська область (972)


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я в ступорі, остаточно!
у прикордонників є право вести слідчі дії взагалі, і особливо що до цивільних?
це, повний піздець!
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07.07.2025 14:48 Відповісти
А Тцк подають в розшук🤣🤣🤣🤣
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07.07.2025 14:59 Відповісти
викрили злочинну групу, яка організувала схему ухилення від мобілізації шляхом фіктивного працевлаштування

А коли буде викрито злочинну групу, яка організувала схему фіктивного підвищення добробуту наріду?
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07.07.2025 14:50 Відповісти
Весною. Весна прийде, саджати будемо.(с)
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07.07.2025 14:54 Відповісти
Ніхто не може ухилятися нижче зеленої такси ☝ ще й мабуть не слугиця народу
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07.07.2025 15:27 Відповісти
І ще раз запитую: якщо їх так багато та успішно ловлять, то чому вони не закінчуються?
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07.07.2025 15:29 Відповісти
 
 