Фіктивне працевлаштування у школах: на Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині прикордонники спільно з Нацполіцією та СБУ викрили злочинну групу, яка організувала схему ухилення від мобілізації шляхом фіктивного працевлаштування на педагогічні посади.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.





За даними слідства, директорка одного з навчальних закладів регіону оформлювала фальшиві документи про працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків нібито на посади вчителів математики, інформатики, географії, технологій або на технічні посади з подальшим бронюванням як педагогічних працівників. Жінка також залучала до схеми керівників інших шкіл.

Правоохоронці задокументували факт передачі 4300 доларів США за оформлення відстрочки від мобілізації, а також ще щонайменше п’ять аналогічних випадків. Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку на суму близько 19 тис. доларів і 300 тис. гривень, комп’ютерну техніку, телефони та документацію.







Затриманим оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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