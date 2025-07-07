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Замаскувались під туристів: на Буковині трьох чоловіків затримано за спробу перетину кордону, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією, замаскувавшись під туристів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Порушників виявили на гірській стежці завдяки службовому собаці, який швидко взяв слід і привів патруль до місця їхнього перебування.

Затримані, жителі Дніпропетровської області, мали із собою похідне спорядження та були одягнені в камуфляж, щоб злитися з навколишнім ландшафтом. Під час огляду прикордонники з’ясували, що маршрут до кордону чоловіки проклали заздалегідь за допомогою електронної карти.

На Буковині службовий пес викрив трьох ухилянтів у горах

Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону.

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Автор: 

Буковина (854) Держприкордонслужба ДПСУ (6229) ухилянти (1041) Львівська область (2487) Стрийський район (22)


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Топ коментарі
+10
А треба було під депутатів маскуватися - ті, як показує практика, кордон перетинають без перешкод і з комфортом!
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07.07.2025 10:36 Відповісти
+7
Хароша у них снаряга. Мабуть майбутні розвідники
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07.07.2025 10:33 Відповісти
+7
Цікаво через скільки днів той прикордонник піде в СЗЧ якщо його відправити на кордон в Сумській або Чернігівській обл?😁
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07.07.2025 10:52 Відповісти
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Хароша у них снаряга. Мабуть майбутні розвідники
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07.07.2025 10:33 Відповісти
Розвідники?
ЗРАДНИКИ.
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07.07.2025 10:47 Відповісти
То навіщо їх ловлять тоді, хай ішли би з Богом. Тому розвідники!!!
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07.07.2025 10:50 Відповісти
До того ж добровольці.
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07.07.2025 10:56 Відповісти
Вони просто тренувалися самі, щоб не перегружати роботу інструкторів
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07.07.2025 10:57 Відповісти
Взагалі я б їх всіх, хто забажає, випустив за кордон. Схема проста:
- гроши в касу ЗСУ десть 10 000 євро;
- заяву про відказ від громадянства України з забов'язанням не повертатись на стіл;
- паспорт громадянина України на стіл;
- валіза - Чоп (наприклад) - і к ****** звідси шоб повітря не псували.
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07.07.2025 10:58 Відповісти
То в тебе ще демократичні вимоги. На це багато хто згоден навіть не задумуючись. 10к євро то взагалі не гроші
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07.07.2025 11:02 Відповісти
Ну, суму можливо встановлювати індівідуально. Но починати з 10 к. Різницю у тіх хто більше не має можливо наприклад брати нирками тощо.
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07.07.2025 11:05 Відповісти
деякі з тих, які перейшли мовчки, вже (на публіку) голосно заявляють, що тут "по чорному" менше чим за 50 євро на годину на шабашки не підписуються і мріють набрати собі в тутошні "раби" новоприбулих, не шарящихся по старту ні в чому. ну і ніколи в житті повертатись в новий гулаг не збираються )) за почасову оплату - впевнений понтуються, але за те, що ніколи не повернуться, то це точно.
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07.07.2025 11:56 Відповісти
не згоден за громадянство
най буде, як і обов'язкова плата за перебування військовозобов'язаного за межами країни - ті самі 10 тис. євро на місяць, до прикладу
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07.07.2025 11:04 Відповісти
Теж непоганий варіант. Ось бачте, шановні, ідей маса, політичного бажання у Zе та Слуг ***** нема бо тож їх смердючий та крівавий рейтанг.
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07.07.2025 11:07 Відповісти
Старий підор, а ти думав хто тобі твою жебрацьку пенсію платити буде? Ти ж стара комуняцька хвойда сам нив, що в твоєї жінки пенсія 4 тис, а вона все життя вчителькою чи ким там працювала. Чи ти думаєш що ці кошти, якби була опція їх платить пішли б на соціалку а не в воєнні фонди (ідеальний варіант) казнокрадам в кишеню (більш реальний варіант).
А ти знаєш, що в Україні зараз не так легко вийти з громадянства, бо вихід не підписується. Про якісь міжнародні конвенції і договори, які підписані Україною і за якими вона зобов'язується уникати "появі" апатридів (осіб без громадянства), про інші хворі фантазії про якісь "зобов'язання не повертатись" я взагалі мовчу. Здавалось би, старий вже, мав би мати якісь уявлення про зв'язок з реальністю, а ні, рівень законодавчої експертизи як в дошкільняти. Але для дитини 4 років фантазувати нормально і здорово, а тут вже деменція стукає в двері, мабуть
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07.07.2025 11:33 Відповісти
Тобто ти знову за багатих ворюг топиш. А бідолаги в які не накрали 10к Євро повинні будуть воювати за чиїсь заводи і параходи, поки багатії-казнокради в своїх маєтках насолоджуються віскарьом і в басейнах хлюпаються? А за що бідним воювати? За своє рабство і за чиїсь заводи і маєтки? А коли війна закінчиться то ті заброньовані які зараз в своїх басейнах хлюпаються будуть перші в черзі за різними ніштяками і пільгами. Вони ж для цього знову нові закони під себе приймуть
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07.07.2025 11:23 Відповісти
Земля кругла, йшли на схід, а опинилися на заході.
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07.07.2025 10:49 Відповісти
Як аргонавти в давнину,
Рідний покинув дім.
Ішли вони турум рурум
За золотим руном.
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07.07.2025 11:31 Відповісти
якраз навпаки! "упередження виживання" (С) розвідники з них ніякі. гарні розвідники в такі новини не залітають, вони непоміченими з'явились по цю сторону нової, але ще не до кінця закритої "залізної фіранки", й не кричать про це )) та й з такою снарягою сьогодні в походи ходять (як і взагалі, цивільні, які по жисті в таку форму ********** вирядитись) тільки ті, хто в дєцтвє в войнушку та розвідників не награвся ) сьогодні є великий вибір дійсно гарної снаряги під любий вид дикого туризму, як і карт (не на пачці "бєламора). паперові карти найкращі, як і простенький компас. купити, або самому потрібне роздрукувати й заламінувати теж не проблема. еКарта це теж що й все від еЗєлі наштамповане. та й толпою ходят тільки недоловлені погранцями ось такі ж "турісти". "одиночне плавання" - це вже половина успіху. "все в одному" повинно бути )) такі - якраз приклад того, чого не треба робити, як в даному випадку, коли поставлена ціль - нелегально перетнути кордон )))
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07.07.2025 11:47 Відповісти
А треба було під депутатів маскуватися - ті, як показує практика, кордон перетинають без перешкод і з комфортом!
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07.07.2025 10:36 Відповісти
Так так, під Слуг ***** маскуватись було треба.
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07.07.2025 10:49 Відповісти
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07.07.2025 10:54 Відповісти
От нагла морда. А ще кажуть собака друг людини
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07.07.2025 10:39 Відповісти
залежно яка людина
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07.07.2025 10:42 Відповісти
Собака в долі, одержить свій шмат мяса
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07.07.2025 10:55 Відповісти
Конвой з німецькою вівчаркою
Вів усіх трьох назад у рай
І автоматник із цигаркою
Кричав: "Румунія, прощай!"
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07.07.2025 10:52 Відповісти
Сліди не встигли охолонуть,
Вівчарка, сволочь, слід взяла.
І на очах надії тонуть,
Свобода близько так була!!!
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07.07.2025 10:54 Відповісти
Забудьте ви про вільні гори
На вас чекають прокурори
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07.07.2025 11:00 Відповісти
Кайданки клацнуть на руках
І буде служба в сапогах
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07.07.2025 11:09 Відповісти
Блукали марно у горах.
Тепер повістка і адмінштраф.
Вівчарку не купиш,стереже закон.
Далі навчальний центр,Яворівський полігон.
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07.07.2025 11:27 Відповісти
Цікаво через скільки днів той прикордонник піде в СЗЧ якщо його відправити на кордон в Сумській або Чернігівській обл?😁
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07.07.2025 10:52 Відповісти
відправляють на схід тих хто не поділився з вищим керівництвом "заробітком!" від втікачів чи тих хто їх обіцяє провести а потім мабудь здає погранцям
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07.07.2025 10:57 Відповісти
Сцикотно самому спитати в прикордонника, особливо спитай хто зараз в Сумах стоїть. Тут розумних подоляеівців кішить
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07.07.2025 11:17 Відповісти
Хіба вони перетнули кордон ? В чому вина ? Намагатись - це не злочин.
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07.07.2025 10:53 Відповісти
згідно ст.204-1 КУпАП адміністративним правопорушенням є перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом, зокрема поза пунктами пропуску через державний кордон України.
злочину дійсно немає, адмінка
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07.07.2025 10:57 Відповісти
не доведуть у чесному суді що вони намагались саме перейти кордон а не просто поглянути на прикордонні стовпчики та позбирати гриби з малиною
але є така справа що перебування у 5-ти км зоні можна лише з відповідним дозволом, якщо без то плати штрафус.
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07.07.2025 11:03 Відповісти
на то є суд, доведуть - штраф, не доведуть - закриття справи
усе правильно, усі при справі - прикордонники, судді, пес
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07.07.2025 11:05 Відповісти
Де на фото чи з самої новини видно, шо там менше, ніж 5 кілометрів?
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07.07.2025 11:09 Відповісти
допитають у суді пса як свідка: най на мапі покаже, де там і шо, може ще й додатково шо розповість
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07.07.2025 11:20 Відповісти
прикордонники не патрулюють в 30км від кордону
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07.07.2025 11:53 Відповісти
А якщо 7 км?
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07.07.2025 11:55 Відповісти
А із доказів спроби перетину є лише електронна мапа із маршрутом.
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07.07.2025 11:05 Відповісти
для початку, а там суд - отже усі при справі - суддя, прикордонник, пес
результат суду то вже таке
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07.07.2025 11:09 Відповісти
Що таке спроба перетинання кордону? Кордону на фото і близько не видно.
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07.07.2025 11:07 Відповісти
об'єктивна сторона спроби незаконного перетину кордону, згідно з українським законодавством, полягає у вчиненні активних дій, спрямованих на перетинання державного кордону поза встановленими пунктами пропуску або в пунктах пропуску без відповідних документів чи з використанням підроблених документів. Тобто, мова йде про фактичні дії, які свідчать про намір особи перетнути кордон незаконним шляхом.
а там суд - най розбираються, за це суддя з/п отримує, чималу
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07.07.2025 11:11 Відповісти
Деякі ухилянти виходять на свободу і з третьої або навіть четвертої спроби. Зараз їх затримали, але палюбе ці хлопці спробують вийти з "Країни мрій" знову, просто це буде інший маршрут і можливо кордон з іншою країною......
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07.07.2025 10:58 Відповісти
Якщо пройдуть ВЛК, то вже ніхто нічого не спробує, а поїдуть вони на полігон
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07.07.2025 11:00 Відповісти
Замаскувались під туристів

То й шо?
У нас гвалтівники Конституції, грабіжники і людолови замаскувались під демократичну владу - і то нічо!
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07.07.2025 11:00 Відповісти
Від безвізу та суботньої кави в Відні до спроби перетину державного кордону з Румунією, замаскувавшись під туристів - лише одна галочка в бюлетні.
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07.07.2025 11:06 Відповісти
Попили, юлять, кави
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07.07.2025 11:10 Відповісти
Вже й екіпіровані. Настоящі воїни. Не те що тцк по полікліннікам і біля магазинів відловлює кривих, сліпих і горбатих бідолаг
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07.07.2025 11:15 Відповісти
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07.07.2025 11:44 Відповісти
 
 