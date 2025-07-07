Замаскувались під туристів: на Буковині трьох чоловіків затримано за спробу перетину кордону, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією, замаскувавшись під туристів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Порушників виявили на гірській стежці завдяки службовому собаці, який швидко взяв слід і привів патруль до місця їхнього перебування.
Затримані, жителі Дніпропетровської області, мали із собою похідне спорядження та були одягнені в камуфляж, щоб злитися з навколишнім ландшафтом. Під час огляду прикордонники з’ясували, що маршрут до кордону чоловіки проклали заздалегідь за допомогою електронної карти.
Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону.
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ЗРАДНИКИ.
- гроши в касу ЗСУ десть 10 000 євро;
- заяву про відказ від громадянства України з забов'язанням не повертатись на стіл;
- паспорт громадянина України на стіл;
- валіза - Чоп (наприклад) - і к ****** звідси шоб повітря не псували.
най буде, як і обов'язкова плата за перебування військовозобов'язаного за межами країни - ті самі 10 тис. євро на місяць, до прикладу
А ти знаєш, що в Україні зараз не так легко вийти з громадянства, бо вихід не підписується. Про якісь міжнародні конвенції і договори, які підписані Україною і за якими вона зобов'язується уникати "появі" апатридів (осіб без громадянства), про інші хворі фантазії про якісь "зобов'язання не повертатись" я взагалі мовчу. Здавалось би, старий вже, мав би мати якісь уявлення про зв'язок з реальністю, а ні, рівень законодавчої експертизи як в дошкільняти. Але для дитини 4 років фантазувати нормально і здорово, а тут вже деменція стукає в двері, мабуть
Рідний покинув дім.
Ішли вони турум рурум
За золотим руном.
Вів усіх трьох назад у рай
І автоматник із цигаркою
Кричав: "Румунія, прощай!"
Вівчарка, сволочь, слід взяла.
І на очах надії тонуть,
Свобода близько так була!!!
На вас чекають прокурори
І буде служба в сапогах
Тепер повістка і адмінштраф.
Вівчарку не купиш,стереже закон.
Далі навчальний центр,Яворівський полігон.
злочину дійсно немає, адмінка
але є така справа що перебування у 5-ти км зоні можна лише з відповідним дозволом, якщо без то плати штрафус.
усе правильно, усі при справі - прикордонники, судді, пес
результат суду то вже таке
а там суд - най розбираються, за це суддя з/п отримує, чималу
То й шо?
У нас гвалтівники Конституції, грабіжники і людолови замаскувались під демократичну владу - і то нічо!