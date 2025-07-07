Замаскувались під туристів: на Буковині трьох чоловіків затримано за спробу перетину кордону, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На Буковині прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією, замаскувавшись під туристів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили розвідувальний дрон та станції зв’язку російських загарбників. ВIДЕО

Порушників виявили на гірській стежці завдяки службовому собаці, який швидко взяв слід і привів патруль до місця їхнього перебування.

Затримані, жителі Дніпропетровської області, мали із собою похідне спорядження та були одягнені в камуфляж, щоб злитися з навколишнім ландшафтом. Під час огляду прикордонники з’ясували, що маршрут до кордону чоловіки проклали заздалегідь за допомогою електронної карти.

Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили станцію РЕБ та позашляховик з росіянами на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО