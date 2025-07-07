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Замаскировались под туристов: на Буковине трое мужчин задержаны за попытку пересечения границы, - ГПСУ

На Буковине пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу с Румынией, замаскировавшись под туристов.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Нарушителей обнаружили на горной тропе благодаря служебной собаке, которая быстро взяла след и привела патруль к месту их пребывания.

Задержанные, жители Днепропетровской области, имели с собой походное снаряжение и были одеты в камуфляж, чтобы слиться с окружающим ландшафтом. При осмотре пограничники выяснили, что маршрут к границе мужчины проложили заранее с помощью электронной карты.

На Буковине служебная собака разоблачила трех уклонистов в горах

В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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Автор: 

Буковина (901) Госпогранслужба (6666) уклонисты (970) Львовская область (2958) Стрыйский район (21)


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Топ комментарии
+16
А треба було під депутатів маскуватися - ті, як показує практика, кордон перетинають без перешкод і з комфортом!
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07.07.2025 10:36 Ответить
+13
Цікаво через скільки днів той прикордонник піде в СЗЧ якщо його відправити на кордон в Сумській або Чернігівській обл?😁
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07.07.2025 10:52 Ответить
+12
Хароша у них снаряга. Мабуть майбутні розвідники
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07.07.2025 10:33 Ответить
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Хароша у них снаряга. Мабуть майбутні розвідники
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07.07.2025 10:33 Ответить
Розвідники?
ЗРАДНИКИ.
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07.07.2025 10:47 Ответить
То навіщо їх ловлять тоді, хай ішли би з Богом. Тому розвідники!!!
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07.07.2025 10:50 Ответить
До того ж добровольці.
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07.07.2025 10:56 Ответить
Вони просто тренувалися самі, щоб не перегружати роботу інструкторів
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07.07.2025 10:57 Ответить
Взагалі я б їх всіх, хто забажає, випустив за кордон. Схема проста:
- гроши в касу ЗСУ десть 10 000 євро;
- заяву про відказ від громадянства України з забов'язанням не повертатись на стіл;
- паспорт громадянина України на стіл;
- валіза - Чоп (наприклад) - і к ****** звідси шоб повітря не псували.
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07.07.2025 10:58 Ответить
То в тебе ще демократичні вимоги. На це багато хто згоден навіть не задумуючись. 10к євро то взагалі не гроші
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07.07.2025 11:02 Ответить
Ну, суму можливо встановлювати індівідуально. Но починати з 10 к. Різницю у тіх хто більше не має можливо наприклад брати нирками тощо.
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07.07.2025 11:05 Ответить
деякі з тих, які перейшли мовчки, вже (на публіку) голосно заявляють, що тут "по чорному" менше чим за 50 євро на годину на шабашки не підписуються і мріють набрати собі в тутошні "раби" новоприбулих, не шарящихся по старту ні в чому. ну і ніколи в житті повертатись в новий гулаг не збираються )) за почасову оплату - впевнений понтуються, але за те, що ніколи не повернуться, то це точно.
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07.07.2025 11:56 Ответить
не гроші??!!!!? Хоч би раз в житті таке побачити! Боже, хоч би побачити! Хоча б раз!
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07.07.2025 13:27 Ответить
Для тих хто тікає, я мав на увазі. В Європі вони їх швидко відіб'ють
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07.07.2025 13:29 Ответить
Ну, а в кого їх немає? Повинен померти?
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07.07.2025 13:36 Ответить
Можна взяти кредит в банку, мікрокредити во всіх шарашках типу манівео, швидкогроші і тд. І на ці гроші купити свободи, а кому людина винна, то всім прощає
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07.07.2025 13:40 Ответить
Стільки грошей не дадуть. Мені - точно.
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07.07.2025 13:54 Ответить
не згоден за громадянство
най буде, як і обов'язкова плата за перебування військовозобов'язаного за межами країни - ті самі 10 тис. євро на місяць, до прикладу
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07.07.2025 11:04 Ответить
Теж непоганий варіант. Ось бачте, шановні, ідей маса, політичного бажання у Zе та Слуг ***** нема бо тож їх смердючий та крівавий рейтанг.
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07.07.2025 11:07 Ответить
Угу, поїде і пропаде. Разово заплатить, потім забʼє, і нічого ти йому не зробиш.
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07.07.2025 14:01 Ответить
Тобто ти знову за багатих ворюг топиш. А бідолаги в які не накрали 10к Євро повинні будуть воювати за чиїсь заводи і параходи, поки багатії-казнокради в своїх маєтках насолоджуються віскарьом і в басейнах хлюпаються? А за що бідним воювати? За своє рабство і за чиїсь заводи і маєтки? А коли війна закінчиться то ті заброньовані які зараз в своїх басейнах хлюпаються будуть перші в черзі за різними ніштяками і пільгами. Вони ж для цього знову нові закони під себе приймуть
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07.07.2025 11:23 Ответить
Тобто війна виключно для бідних. Так перемоги точно не буде.
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07.07.2025 13:26 Ответить
Земля кругла, йшли на схід, а опинилися на заході.
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07.07.2025 10:49 Ответить
Як аргонавти в давнину,
Рідний покинув дім.
Ішли вони турум рурум
За золотим руном.
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07.07.2025 11:31 Ответить
якраз навпаки! "упередження виживання" (С) розвідники з них ніякі. гарні розвідники в такі новини не залітають, вони непоміченими з'явились по цю сторону нової, але ще не до кінця закритої "залізної фіранки", й не кричать про це )) та й з такою снарягою сьогодні в походи ходять (як і взагалі, цивільні, які по жисті в таку форму ********** вирядитись) тільки ті, хто в дєцтвє в войнушку та розвідників не награвся ) сьогодні є великий вибір дійсно гарної снаряги під любий вид дикого туризму, як і карт (не на пачці "бєламора). паперові карти найкращі, як і простенький компас. купити, або самому потрібне роздрукувати й заламінувати теж не проблема. еКарта це теж що й все від еЗєлі наштамповане. та й толпою ходят тільки недоловлені погранцями ось такі ж "турісти". "одиночне плавання" - це вже половина успіху. "все в одному" повинно бути )) такі - якраз приклад того, чого не треба робити, як в даному випадку, коли поставлена ціль - нелегально перетнути кордон )))
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07.07.2025 11:47 Ответить
А треба було під депутатів маскуватися - ті, як показує практика, кордон перетинають без перешкод і з комфортом!
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07.07.2025 10:36 Ответить
Так так, під Слуг ***** маскуватись було треба.
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07.07.2025 10:49 Ответить
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07.07.2025 10:54 Ответить
От нагла морда. А ще кажуть собака друг людини
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07.07.2025 10:39 Ответить
залежно яка людина
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07.07.2025 10:42 Ответить
Собака в долі, одержить свій шмат мяса
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07.07.2025 10:55 Ответить
Конвой з німецькою вівчаркою
Вів усіх трьох назад у рай
І автоматник із цигаркою
Кричав: "Румунія, прощай!"
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07.07.2025 10:52 Ответить
Сліди не встигли охолонуть,
Вівчарка, сволочь, слід взяла.
І на очах надії тонуть,
Свобода близько так була!!!
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07.07.2025 10:54 Ответить
Забудьте ви про вільні гори
На вас чекають прокурори
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07.07.2025 11:00 Ответить
Кайданки клацнуть на руках
І буде служба в сапогах
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07.07.2025 11:09 Ответить
Блукали марно у горах.
Тепер повістка і адмінштраф.
Вівчарку не купиш,стереже закон.
Далі навчальний центр,Яворівський полігон.
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07.07.2025 11:27 Ответить
Цікаво через скільки днів той прикордонник піде в СЗЧ якщо його відправити на кордон в Сумській або Чернігівській обл?😁
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07.07.2025 10:52 Ответить
відправляють на схід тих хто не поділився з вищим керівництвом "заробітком!" від втікачів чи тих хто їх обіцяє провести а потім мабудь здає погранцям
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07.07.2025 10:57 Ответить
Сцикотно самому спитати в прикордонника, особливо спитай хто зараз в Сумах стоїть. Тут розумних подоляеівців кішить
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07.07.2025 11:17 Ответить
Хіба вони перетнули кордон ? В чому вина ? Намагатись - це не злочин.
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07.07.2025 10:53 Ответить
згідно ст.204-1 КУпАП адміністративним правопорушенням є перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом, зокрема поза пунктами пропуску через державний кордон України.
злочину дійсно немає, адмінка
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07.07.2025 10:57 Ответить
не доведуть у чесному суді що вони намагались саме перейти кордон а не просто поглянути на прикордонні стовпчики та позбирати гриби з малиною
але є така справа що перебування у 5-ти км зоні можна лише з відповідним дозволом, якщо без то плати штрафус.
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07.07.2025 11:03 Ответить
на то є суд, доведуть - штраф, не доведуть - закриття справи
усе правильно, усі при справі - прикордонники, судді, пес
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07.07.2025 11:05 Ответить
Де на фото чи з самої новини видно, шо там менше, ніж 5 кілометрів?
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07.07.2025 11:09 Ответить
допитають у суді пса як свідка: най на мапі покаже, де там і шо, може ще й додатково шо розповість
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07.07.2025 11:20 Ответить
прикордонники не патрулюють в 30км від кордону
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07.07.2025 11:53 Ответить
А якщо 7 км?
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07.07.2025 11:55 Ответить
ви коли небуть були в горах ?
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07.07.2025 12:27 Ответить
А із доказів спроби перетину є лише електронна мапа із маршрутом.
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07.07.2025 11:05 Ответить
для початку, а там суд - отже усі при справі - суддя, прикордонник, пес
результат суду то вже таке
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07.07.2025 11:09 Ответить
Що таке спроба перетинання кордону? Кордону на фото і близько не видно.
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07.07.2025 11:07 Ответить
об'єктивна сторона спроби незаконного перетину кордону, згідно з українським законодавством, полягає у вчиненні активних дій, спрямованих на перетинання державного кордону поза встановленими пунктами пропуску або в пунктах пропуску без відповідних документів чи з використанням підроблених документів. Тобто, мова йде про фактичні дії, які свідчать про намір особи перетнути кордон незаконним шляхом.
а там суд - най розбираються, за це суддя з/п отримує, чималу
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07.07.2025 11:11 Ответить
Деякі ухилянти виходять на свободу і з третьої або навіть четвертої спроби. Зараз їх затримали, але палюбе ці хлопці спробують вийти з "Країни мрій" знову, просто це буде інший маршрут і можливо кордон з іншою країною......
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07.07.2025 10:58 Ответить
Якщо пройдуть ВЛК, то вже ніхто нічого не спробує, а поїдуть вони на полігон
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07.07.2025 11:00 Ответить
Я прошёл влк. Годен. Повестки нет 😁
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07.07.2025 12:10 Ответить
Це раніше була така шара, що відпускали. Зараз все.
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07.07.2025 12:11 Ответить
Ну в тцк есть все мои данные. Повестки нет
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07.07.2025 13:39 Ответить
Значить твій час ще не настав В рєзєрвє шо пише у тебе?
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07.07.2025 13:42 Ответить
Замаскувались під туристів

То й шо?
У нас гвалтівники Конституції, грабіжники і людолови замаскувались під демократичну владу - і то нічо!
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07.07.2025 11:00 Ответить
Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Джерело: https://censor.net/ua/p3561887
і в чому та спроба, гуляли парубки по горах, це що заборонено?
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07.07.2025 12:20 Ответить
В нашій "Країні мрій" нажаль так! Конституційно гарантована свобода пересування громадян по території власної країни нажаль залишилась у далекому минулому.....
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07.07.2025 12:23 Ответить
Від безвізу та суботньої кави в Відні до спроби перетину державного кордону з Румунією, замаскувавшись під туристів - лише одна галочка в бюлетні.
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07.07.2025 11:06 Ответить
Попили, юлять, кави
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07.07.2025 11:10 Ответить
Кава в Відні тільки для багатіїв. 90% населення того відня вживу не бачили й не побачать.
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07.07.2025 13:40 Ответить
Вже й екіпіровані. Настоящі воїни. Не те що тцк по полікліннікам і біля магазинів відловлює кривих, сліпих і горбатих бідолаг
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07.07.2025 11:15 Ответить
Вони більше схожі на дрг чим на туристів.
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07.07.2025 12:16 Ответить
Майже готова діверсійна група. Але треба трохи підучити, щоб знали як обробляти сліди проти собак.
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07.07.2025 12:55 Ответить
О, я цього не знав. Дякую.
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07.07.2025 13:50 Ответить
 
 