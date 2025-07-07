Замаскировались под туристов: на Буковине трое мужчин задержаны за попытку пересечения границы, - ГПСУ
На Буковине пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу с Румынией, замаскировавшись под туристов.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Нарушителей обнаружили на горной тропе благодаря служебной собаке, которая быстро взяла след и привела патруль к месту их пребывания.
Задержанные, жители Днепропетровской области, имели с собой походное снаряжение и были одеты в камуфляж, чтобы слиться с окружающим ландшафтом. При осмотре пограничники выяснили, что маршрут к границе мужчины проложили заранее с помощью электронной карты.
В отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы.
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ЗРАДНИКИ.
- гроши в касу ЗСУ десть 10 000 євро;
- заяву про відказ від громадянства України з забов'язанням не повертатись на стіл;
- паспорт громадянина України на стіл;
- валіза - Чоп (наприклад) - і к ****** звідси шоб повітря не псували.
най буде, як і обов'язкова плата за перебування військовозобов'язаного за межами країни - ті самі 10 тис. євро на місяць, до прикладу
Рідний покинув дім.
Ішли вони турум рурум
За золотим руном.
Вів усіх трьох назад у рай
І автоматник із цигаркою
Кричав: "Румунія, прощай!"
Вівчарка, сволочь, слід взяла.
І на очах надії тонуть,
Свобода близько так була!!!
На вас чекають прокурори
І буде служба в сапогах
Тепер повістка і адмінштраф.
Вівчарку не купиш,стереже закон.
Далі навчальний центр,Яворівський полігон.
злочину дійсно немає, адмінка
але є така справа що перебування у 5-ти км зоні можна лише з відповідним дозволом, якщо без то плати штрафус.
усе правильно, усі при справі - прикордонники, судді, пес
результат суду то вже таке
а там суд - най розбираються, за це суддя з/п отримує, чималу
То й шо?
У нас гвалтівники Конституції, грабіжники і людолови замаскувались під демократичну владу - і то нічо!
і в чому та спроба, гуляли парубки по горах, це що заборонено?