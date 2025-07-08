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Новини Ухилення від мобілізації
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Чоловік відмовився від бойової повістки після ВЛК на Хмельниччині: його засудили до 5 років за ґратами

На Хмельниччині чоловік ухилився від мобілізації: яке покарання

Мешканець міста Деражня, що на Хмельниччині, отримав 5,5 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За публічного обвинувачення прокурорів Летичівської окружної прокуратури 26-річного мешканця м. Деражня визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ст. 336 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Прокурори встановили, що чоловік, якого після проходження військово-лікарської комісії визнали придатним до служби, у лютому 2025 року відмовився отримати бойову повістку та не прибув до ТЦК і СП у визначений час.

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Суд також взяв до уваги, що раніше обвинувачений уже мав судимість і отримав 5 років позбавлення волі. Тоді суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном.

"В результаті приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком його засуджено до п’яти з половиною років за ґратами. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку", - додали у прокуратурі.

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Автор: 

суд (11769) мобілізація (3149) повістка (185) Хмельницька область (992) Хмельницький район (20) Деражня (2)


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Топ коментарі
+18
В вкрав би пару мільярдів з бюджету, вийшов би під залог в 10% від суми вкраденого і продовжив би "працювати". Не пощастило з статтею.
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08.07.2025 15:55 Відповісти
+11
А вкрав би 100 мільйонів з бюджету отримав би штраф 200тис.грн. і бронь. Учіться лохи. Це країна мрій.
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08.07.2025 16:00 Відповісти
+7
"Що попові можна, те дякові - зась!" (с)
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08.07.2025 15:56 Відповісти
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вітька зловлять і відпердолять....
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08.07.2025 16:11 Відповісти
одного жахливого вечора товсті-товсті ТЦКАШНИКи в чорних-чорних бусиках ...

УЖАС !

.
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08.07.2025 16:19 Відповісти
всі мобілізуються і воюють !
дезертирує непотріб

а як ти інакше поясниш міліонну армію України і оборону три з половиною років?
ЗСУ також несуть втрати і поповнюються особистим складом
це тільки добровольці ?

.
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08.07.2025 16:07 Відповісти
так, іншого варіанту вижити у цій війні з кацапами немає !

мої молодші співробітники, які не мали ніякого військового досвіду, отримали повістки і пішли воювати!
мовчки, без водкі і гармошку

.
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08.07.2025 16:24 Відповісти
Те ж саме говорили симулянти у 1918-1921 роках, які косили від армії УНР. А у підсумку усі опинилися в концтаборі під назвою УНРР, пізніше перейменовану в УРСР. А у наступні 25 років половина з них загинули від репресій, голодомору, війн
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08.07.2025 16:18 Відповісти
наслідок має бути як у всіх країнах під час війни - розстріл за вироком військо-польового трибуналу.

.
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08.07.2025 16:26 Відповісти
Всі вже бачили, як русня поводяться з місцевими на окупованих територіях, й усвідомлюють, що у разі капітуляції всієї України їх чекає те саме. І ви гадаєте це якось спонукало їх долучитися до сил оборони? Буквально тиждень тому здоровенний амбал з Сумської області намагався орендувати у мене квартиру, бо в його селі нібито перебувати було небезпечно, інколи долітала навіть артилерія. Запитую його, ну і як же ти вирішив свою проблему? Чи долучився до сил оборони, евакуював з собою стареньких, яких в селі очевидно що немало, чи військовим хоча б окопів накопав? Взагалі нічого, втік як щур з тонучого корабля, тож принципово позбулася його
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08.07.2025 16:43 Відповісти
В вкрав би пару мільярдів з бюджету, вийшов би під залог в 10% від суми вкраденого і продовжив би "працювати". Не пощастило з статтею.
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08.07.2025 15:55 Відповісти
"Що попові можна, те дякові - зась!" (с)
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08.07.2025 15:56 Відповісти
Питання по іншому звучало.
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08.07.2025 16:28 Відповісти
Ти спалився, кацап.
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08.07.2025 16:30 Відповісти
ну не для війни ж створена була ця мамкіна черешня. він вже звик що за ного інші повинні йти воювати
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08.07.2025 15:59 Відповісти
авжеж !
"людолови" впіймали урку, який звик грабить та вбивать

когнітивний дисонанс, однако

.
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08.07.2025 16:14 Відповісти
А вкрав би 100 мільйонів з бюджету отримав би штраф 200тис.грн. і бронь. Учіться лохи. Це країна мрій.
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08.07.2025 16:00 Відповісти
До речі повний інтернет кишить з мордатими поліцаями які під час війни кошмарять бабок які продають зелень при дорозі чи кукурузу на пляжі. Це ж вони напевне виконують сьогодні важливу роль і присягу яку вони давали про захист українців. Так сказати рятують нас в складну хвилину від кукурузи і петрушки з росадою помідор
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08.07.2025 16:04 Відповісти
гвалт !
розсадою помідорів торгувати не дають !

в Україні буде голод...

.
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08.07.2025 16:16 Відповісти
Як кажу країна лохів!
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08.07.2025 16:02 Відповісти
ваш коментар дуже цінний для нас. бригада санітарів вжи виїхала. залишайтесь дома
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08.07.2025 16:10 Відповісти
Особливо небезпечний злочинець.
Це якби тецекашник когось відгамселив - то дисциплінарна відповідальність, а якщо командир загубив тисячу-другу солдат безглуздими наказами - то просто переведення на іншу посаду.
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08.07.2025 16:02 Відповісти
а якщо 73% дебілів в 2019 році вибрали війну та смерть,їх потрібно нагородити? чи медаль кожному дати?
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08.07.2025 16:12 Відповісти
зато будет живой , а не контуженный и без рук и ног
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08.07.2025 16:18 Відповісти
нє обольщайтєсь!
він стане рецедивістом і здохне в колонії,
бо такі - невиправні

.
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08.07.2025 16:34 Відповісти
.енис № 609633 реєстрація: 01.07.2025
1. Крим чий?
2. путін хто?
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08.07.2025 16:39 Відповісти
путин *****, крым расейский, если твою жену ипет сосед,то она соседа
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08.07.2025 16:41 Відповісти
цей - урка!
він здохне в колонії

.
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08.07.2025 16:35 Відповісти
Та все з ним буде нормально, відсидить і вийде, може ще й під амністію попаде.
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08.07.2025 16:37 Відповісти
Вийде у 31 рік, але буде живий з руками та ногами.
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08.07.2025 16:51 Відповісти
"Бойова повістка"? А шо, є і "небойова"?
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08.07.2025 16:55 Відповісти
боже ка не навижу тцк зажравние , да по всем параментам охиревшие ухилянти
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08.07.2025 17:08 Відповісти
 
 