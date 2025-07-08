Чоловік відмовився від бойової повістки після ВЛК на Хмельниччині: його засудили до 5 років за ґратами
Мешканець міста Деражня, що на Хмельниччині, отримав 5,5 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"За публічного обвинувачення прокурорів Летичівської окружної прокуратури 26-річного мешканця м. Деражня визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ст. 336 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Прокурори встановили, що чоловік, якого після проходження військово-лікарської комісії визнали придатним до служби, у лютому 2025 року відмовився отримати бойову повістку та не прибув до ТЦК і СП у визначений час.
Суд також взяв до уваги, що раніше обвинувачений уже мав судимість і отримав 5 років позбавлення волі. Тоді суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном.
"В результаті приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком його засуджено до п’яти з половиною років за ґратами. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку", - додали у прокуратурі.
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УЖАС !
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дезертирує непотріб
а як ти інакше поясниш міліонну армію України і оборону три з половиною років?
ЗСУ також несуть втрати і поповнюються особистим складом
це тільки добровольці ?
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мої молодші співробітники, які не мали ніякого військового досвіду, отримали повістки і пішли воювати!
мовчки, без водкі і гармошку
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"людолови" впіймали урку, який звик грабить та вбивать
когнітивний дисонанс, однако
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розсадою помідорів торгувати не дають !
в Україні буде голод...
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Це якби тецекашник когось відгамселив - то дисциплінарна відповідальність, а якщо командир загубив тисячу-другу солдат безглуздими наказами - то просто переведення на іншу посаду.
він стане рецедивістом і здохне в колонії,
бо такі - невиправні
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1. Крим чий?
2. путін хто?
він здохне в колонії
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