Чоловік відмовився від бойової повістки після ВЛК на Хмельниччині: його засудили до 5 років за ґратами

Мешканець міста Деражня, що на Хмельниччині, отримав 5,5 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За публічного обвинувачення прокурорів Летичівської окружної прокуратури 26-річного мешканця м. Деражня визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ст. 336 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Прокурори встановили, що чоловік, якого після проходження військово-лікарської комісії визнали придатним до служби, у лютому 2025 року відмовився отримати бойову повістку та не прибув до ТЦК і СП у визначений час.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $7 тис. "звільняли" чоловіків від служби в армії: затримано батька та сина - правоохоронців, - ДБР. ФОТОрепортаж

Суд також взяв до уваги, що раніше обвинувачений уже мав судимість і отримав 5 років позбавлення волі. Тоді суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном.

"В результаті приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком його засуджено до п’яти з половиною років за ґратами. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку", - додали у прокуратурі.

Читайте також: Фіктивне працевлаштування у школах: на Чернігівщині викрито схему ухилення від мобілізації, - ДПСУ. ФОТОрепортаж