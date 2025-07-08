За $7 тис. "звільняли" чоловіків від служби в армії: затримано батька та сина - правоохоронців, - ДБР. ФОТОрепортаж
Викрито злочинну групу з-поміж правоохоронців та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, батько та син – працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу – пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тис. доларів. Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з ТЦК. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії.
Фігурантів затримано 3 липня 2025 року під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.
Усім трьом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави від 1,5 до 2 млн грн.
Нині слідчі встановлюють інших осіб, яких незаконно зняли з військового обліку.
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