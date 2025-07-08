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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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За $7 тис. "звільняли" чоловіків від служби в армії: затримано батька та сина - правоохоронців, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито злочинну групу з-поміж правоохоронців та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, батько та син – працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу – пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тис. доларів. Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з ТЦК. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії.

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Викрито батька та сина правоохоронців, які допомагали ухилянтам

Фігурантів затримано 3 липня 2025 року під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

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Усім трьом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави від 1,5 до 2 млн грн.

Викрито батька та сина правоохоронців, які допомагали ухилянтам

Нині слідчі встановлюють інших осіб, яких незаконно зняли з військового обліку.

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Викрито батька та сина правоохоронців, які допомагали ухилянтам
Викрито батька та сина правоохоронців, які допомагали ухилянтам

Автор: 

ДБР (3605) ухилянти (1045)


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вся кримінальна хроніка з ранку з головними персонажами у погонах,час можливостей,пора знов реформи проводити ці вже себе переросли заносте нових,головне що для війни не пристосовані
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08.07.2025 13:57 Відповісти
Так кількість правоохороних органів збільшується з кожним роком.
До правоохоронних органів України належать: суди, прокуратура, Національна поліція, Служба безпеки України, органи Державного бюро розслідувань, органи Державної прикордонної служби, органи та установи виконання покарань, а також інші органи, на які законом покладено здійснення правоохоронних функцій.
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08.07.2025 14:35 Відповісти
Решту "правоохоронців та посадовців територіального центру комплектування Одеської області" поки що не виявили, тому вони можуть спати спокійно (але це ненадовго).
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08.07.2025 14:08 Відповісти
всі працівники правоохоронних органів займаються рєшаловом ,або як зараз це називається - торгують впливом і в ТЦК і в МСЕК і в ВЛК і в ТСЦ(особливо)
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08.07.2025 14:43 Відповісти
 
 