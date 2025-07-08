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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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За $7 тыс. "освобождали" мужчин от службы в армии: задержаны отец и сын - правоохранители, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачена преступная группа из числа правоохранителей и чиновника территориального центра комплектования Одесской области, которые за деньги помогали уклоняться от военной службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отец и сын - работники одного из правоохранительных органов Измаила - предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тыс. долларов. После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из ТЦК. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности о якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.

Смотрите: Военные ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации, - ГБР. ФОТО

Разоблачены отец и сын правоохранителей, которые помогали уклонистам

Фигуранты задержаны 3 июля 2025 года во время получения очередной части неправомерной выгоды.

Также смотрите: За 11 тысяч долларов - отсрочка от мобилизации: в Одессе двое мужчин обещали повлиять на ТЦК. ФОТОрепортаж

Всем троим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн грн.

Разоблачены отец и сын правоохранителей, которые помогали уклонистам

Сейчас следователи устанавливают других лиц, которых незаконно сняли с воинского учета.

Смотрите также: Фиктивное трудоустройство в школах: на Черниговщине разоблачена схема уклонения от мобилизации, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Разоблачены отец и сын правоохранителей, которые помогали уклонистам
Разоблачены отец и сын правоохранителей, которые помогали уклонистам

Автор: 

ГБР (3092) уклонисты (974)


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вся кримінальна хроніка з ранку з головними персонажами у погонах,час можливостей,пора знов реформи проводити ці вже себе переросли заносте нових,головне що для війни не пристосовані
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08.07.2025 13:57 Ответить
Так кількість правоохороних органів збільшується з кожним роком.
До правоохоронних органів України належать: суди, прокуратура, Національна поліція, Служба безпеки України, органи Державного бюро розслідувань, органи Державної прикордонної служби, органи та установи виконання покарань, а також інші органи, на які законом покладено здійснення правоохоронних функцій.
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08.07.2025 14:35 Ответить
Решту "правоохоронців та посадовців територіального центру комплектування Одеської області" поки що не виявили, тому вони можуть спати спокійно (але це ненадовго).
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08.07.2025 14:08 Ответить
всі працівники правоохоронних органів займаються рєшаловом ,або як зараз це називається - торгують впливом і в ТЦК і в МСЕК і в ВЛК і в ТСЦ(особливо)
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08.07.2025 14:43 Ответить
не вистачає картинки там де десять крупних африканців стаять навколо білявки. Де білявка - пересічний, а ін. ТЦК, ВЛК та ін.
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08.07.2025 15:52 Ответить
 
 