За $7 тыс. "освобождали" мужчин от службы в армии: задержаны отец и сын - правоохранители, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Разоблачена преступная группа из числа правоохранителей и чиновника территориального центра комплектования Одесской области, которые за деньги помогали уклоняться от военной службы.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, отец и сын - работники одного из правоохранительных органов Измаила - предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тыс. долларов. После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из ТЦК. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности о якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.
Фигуранты задержаны 3 июля 2025 года во время получения очередной части неправомерной выгоды.
Всем троим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн грн.
Сейчас следователи устанавливают других лиц, которых незаконно сняли с воинского учета.
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