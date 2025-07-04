За 11 тысяч долларов - отсрочка от мобилизации: в Одессе двое мужчин обещали повлиять на ТЦК. ФОТОрепортаж

Двум жителям Одессы сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

По данным следствия, подозреваемые обещали военнообязанному за вознаграждение посодействовать в незаконном получении отсрочки от призыва. Они уверяли, что имеют связи в РТЦК и СП и смогут обеспечить оформление документов для ухода за отцом, что должно было бы дать основания для отсрочки мобилизации.

За свои "услуги" фигуранты требовали 11 000 долларов США. Их задержали во время передачи первой части неправомерной выгоды в размере 5000 долларов вблизи одного из жилых массивов Одессы.

В ходе проведенного обыска обнаружены документы, в частности справки ВВК, медицинские заключения и справки о предоставлении отсрочки, оформленные на лиц, подлежащих призыву на военную службу в ряды ВСУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие продолжается, правоохранители проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям и устанавливают возможных соучастников.

Разоблачение противоправных действий осуществлялось совместно со следователями ОРУП №1 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

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