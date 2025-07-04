За 11 тисяч доларів - відстрочка від мобілізації: в Одесі двоє чоловіків обіцяли вплинути на ТЦК. ФОТОрепортаж

Двом жителям Одеси повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

За даними слідства, підозрювані обіцяли військовозобов’язаному за винагороду посприяти у незаконному отриманні відстрочки від призову. Вони запевняли, що мають зв’язки у РТЦК та СП і зможуть забезпечити оформлення документів для догляду за батьком, що мало б дати підстави для відтермінування мобілізації.

За свої "послуги" фігуранти вимагали 11 000 доларів США. Їх затримали під час передачі першої частини неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів поблизу одного з житлових масивів Одеси.

У ході проведеного обшуку виявлено документи, зокрема довідки ВЛК, медичні висновки та довідки про надання відстрочки, оформлені на осіб, які підлягають призову на військову службу до лав ЗСУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до аналогічних злочинів і встановлюють можливих співучасників.

Викриття протиправних дій здійснювалося спільно зі слідчими ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

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