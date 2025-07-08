Жінка намагалася зупинити бус ТЦК із мобілізованим сином у Мерефі на Харківщині: поліції вона заявила про побиття. ВIДЕО

У Мерефі Харківської області 71-річна жінка повідомила поліції, що "невідомі особи у військовій формі" завдали їй тілесних ушкоджень під час мобілізації її сина. У ТЦК заявляють, що громадянка дістала травми через свої "необережні та безрозсудні дії".

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 8 липня правоохоронці отримали повідомлення про доправлення в медичний заклад місцевої жительки з тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв.

На повідомлення оперативно відреагували працівники поліції. Виїхавши за викликом, вони опитали потерпілу.

Жінка відмовилася від госпіталізації й подала заяву до поліції, у якій зазначила, що тілесні ушкодження їй завдали "невідомі особи у військовій формі" під час мобілізаційних заходів відносно її сина.

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Поліція розпочала розслідування за фактом хуліганства. Там встановлюють всі обставини події та особи, причетні до інциденту.

Версія ТЦК

Харківський обласний терцентр комплектування та соцпідтримки повідомив, що провів перевірку після інциденту, який потрапив на відео та шириться соцмережами.

"Під час роботи групи оповіщення одного з районних ТЦК та СП спільно з працівником поліції у громадянина були перевірені військово-облікові документи. Після перевірки документів йому було запропоновано прослідувати до одного з районних ТЦК та СП для уточнення даних та отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії. Військовозобов’язаний без конфлікту прослідував до автомобіля", - йдеться у повідомленні.

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Там кажуть, що згодом під’їхав легковий автомобіль з якого вийшла жінка похилого віку, яка представилась матір’ю військовозобов’язаного. Вона нібито почала кричати та перешкоджати руху автотранспорту.

"Громадянку було доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Від госпіталізації вона відмовилась. За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самої громадянки, яка, поставила під загрозу власне життя та здоров'я", - стверджує терцентр.

На відео видно, що після спроб зупинити мікроавтобус, жінка впала на землю.

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