УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9074 відвідувача онлайн
Новини Відео Конфлікт із ТЦК Протиправні дії ТЦК
4 539 105

Жінка намагалася зупинити бус ТЦК із мобілізованим сином у Мерефі на Харківщині: поліції вона заявила про побиття. ВIДЕО

У Мерефі Харківської області 71-річна жінка повідомила поліції, що "невідомі особи у військовій формі" завдали їй тілесних ушкоджень під час мобілізації її сина. У ТЦК заявляють, що громадянка дістала травми через свої "необережні та безрозсудні дії".

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 8 липня правоохоронці отримали повідомлення про доправлення в медичний заклад місцевої жительки з тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв.

На повідомлення оперативно відреагували працівники поліції. Виїхавши за викликом, вони опитали потерпілу.

Жінка відмовилася від госпіталізації й подала заяву до поліції, у якій зазначила, що тілесні ушкодження їй завдали "невідомі особи у військовій формі" під час мобілізаційних заходів відносно її сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік відмовився від бойової повістки після ВЛК на Хмельниччині: його засудили до 5 років за ґратами

Поліція розпочала розслідування за фактом хуліганства. Там встановлюють всі обставини події та особи, причетні до інциденту.

Версія ТЦК

Харківський обласний терцентр комплектування та соцпідтримки повідомив, що провів перевірку після інциденту, який потрапив на відео та шириться соцмережами.

"Під час роботи групи оповіщення одного з районних ТЦК та СП спільно з працівником поліції у громадянина були перевірені військово-облікові документи. Після перевірки документів йому було запропоновано прослідувати до одного з районних ТЦК та СП для уточнення даних та отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії. Військовозобов’язаний без конфлікту прослідував до автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утримання бойового медика Замрія в ТЦК: ОК "Захід" каже, що відсторонених на час розслідування немає

Там кажуть, що згодом під’їхав легковий автомобіль з якого вийшла жінка похилого віку, яка представилась матір’ю військовозобов’язаного. Вона нібито почала кричати та перешкоджати руху автотранспорту.

"Громадянку було доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Від госпіталізації вона відмовилась. За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самої громадянки, яка, поставила під загрозу власне життя та здоров'я", - стверджує терцентр.

На відео видно, що після спроб зупинити мікроавтобус, жінка впала на землю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК в Харкові побили адвоката, який надавав правову допомогу своєму клієнту: поліція розслідує інцидент

Конфлікт із ТЦК у Мерефі: жінка повідомила про побиття

Автор: 

побиття (970) мобілізація (3149) ТЦК та СП (705) Харківська область (1250) Харківський район (426) Мерефа (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Жіночка не розуміє, що по суті, відправляє свого сина в кацапську армію, де його пошлють атакувати Варшаву. Правда, в атаку він піде без патронів. Ну, щоб каманьдіра не пристрелив. Це десь таке, як дрон-імітатор "Пародія"
показати весь коментар
08.07.2025 22:27 Відповісти
+13
Ось такі ховають своїх синів-чоловіків-коханців під спідницями, а потім дивуються чому це країну нема кому захищати?! Тьху гидота!
показати весь коментар
08.07.2025 22:27 Відповісти
+9
В трусиках?
показати весь коментар
08.07.2025 22:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
платити шалені гроші, а не красти їх.
показати весь коментар
08.07.2025 23:52 Відповісти
які добрі тцкашники, а моглиб переїхати бабу та і все
показати весь коментар
08.07.2025 23:17 Відповісти
І мам, що вже досягнули пенсійного віку та мають єдину в світі рідну дитину і більше нікого, ніхто не має права забирати на війну ні сина, ні дочку. Бо не буде кому доглянути її. Принаймі саме так роблять в країнах НАТО, де до війська навіть в мирний час не беруть тих в кого батькілітні люди, пенсіонери і не мають більше рідні. Бо там розуміють червоні лінії, які відділяють людину від тварини, а ще дійсно там вірять в Бога.
показати весь коментар
08.07.2025 23:34 Відповісти
Мені її жаль, якщо залишилась абсолютно сама то хоч не живи(
показати весь коментар
08.07.2025 23:35 Відповісти
Що ти верзеш? В країні вікна, сотнями гинуть цивільні люди, немовля, школярики, юнаки юначки разом з батьками, або на очах у батьків, а якесь доробло прикривається матусиною спідницею. Взагалі незрозуміло, чому всі чоловіки від 18 і до 60 не на на фронті а жінки не на заводі, а гуляють собі, відсотки знімають, за капоти чипляються
показати весь коментар
08.07.2025 23:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 