10 507 161

Військові ТЦК в Харкові побили адвоката, який надавав правову допомогу своєму клієнту: поліція розслідує інцидент

У Харкові військовослужбовці ТЦК зламали ногу адвокату, який прибув до поліклініки, щоб надати правову допомогу чоловіку, виключеному з військового обліку. Згодом його клієнт випав з вікна ТЦК.

Про це розповів потерпілий адвокат Сергій Кравченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне" та поліцію Харківщини. 

Чоловіка доставили на ВЛК

За словами правозахисника, до нього звернувся за допомогою чоловік, якого виключили з військового обліку ще в червні 2022 року, про що є запис у тимчасовому посвідченні.

"На жаль, надалі в ТЦК не виключили цього чоловіка з обліку військовозобов'язаних, але це не його проблема, це недоліки роботи ТЦК", - розповідає Кравченко.

За його словами, чоловіка затримали та доставили для проходження ВЛК в поліклініку № 18 міста Харкова.

"Спочатку його затримали 18 червня, він переночував в Берестині, потім 19 червня його знов привезли для проходження ВЛК, але він відмовлявся, тому що він не є військовозобов'язаним. Він прохав, щоб я приїхав та надав йому правничу допомогу", - розповів адвокат.

"Працівники ТЦК були в цивільному і відмовились пред'явити документи"

Правозахисник зазначає, що отримав фото документів чоловіка і впевнився, що він дійсно виключений з військового обліку. З договором і ордером адвокат приїхав о 9:00 19 червня до приміщення ВЛК поліклініки № 18.

За його словами, там були працівники ТЦК, які вимагали, щоб він покинув приміщення, та казали, що перебувати адвокатам там не можна.

До того ж працівники ТЦК були в цивільному, не представлялися і відмовились показати свої документи, додав адвокат.

"Я підписав договір про надання правничої допомоги, спілкувався з клієнтом, тут до мене підійшов перший, начебто, працівник ТЦК. Вони почали вимагати, щоб я покинув приміщення, бо не можна адвокатам знаходитися, я сказав, що це вимога незаконна, після того, як почались погрози, я увімкнув телефон на відеозапис. Мені почали погрожувати. Сказали, що це військове приміщення і його знімати не можна", - каже Кравченко.

Я попередив їх відразу, що я як адвокат фіксую їх правопорушення на відео, попросив показати службове посвідчення, отримав відмову. Я надав ордер, який мені пом'яли. Потім я сказав, що буду викликати поліцію. Перед цим показав військовий квиток цього громадянина і показав запис, що він не є військовозобов'язаним, тому не підлягає проходженню ВЛК, на що мені сказали, що їм байдуже, він пройде ВЛК і поїде служити, - додає він.

Адвокат Кравченко про своє побиття

Коли потерпілий, за його словами, почав з іншого телефону набирати номер поліції, його схопили за обидві руки, заламали руки та відібрали телефон, на який він записував відео.

"Мене поклали на підлогу і я відчув хрускіт в коліні лівої ноги. Рентген потім показав, що там є перелом кістки. Наклали гіпс. Також є численні синці та подряпини", - каже адвокат.

За його словами, він викликав швидку і поліцію, написав заяву та описав все, що сталося. Зараз у потерпілого гіпс на нозі, і він тимчасово не може виконувати свої обов'язки.

У Харкові ТЦК побили адвоката та його клієнта: що відомо

Яка позиція ТЦК

Раніше стало відомо, що чоловік, якому надавав правову допомогу адвокат Сергій Кравченко, спробував утекти від працівників одного з районних територіальних центрів комплектування Харківської області та випав з вікна третього поверху.

В обласному ТЦК і СП 20 червня повідомили, що з боку представники РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо чоловіка не вчиняли.

Представниця Харківського обласного ТЦК Олена Родіна зазначила виданню, що вони ще вивчають обставини справи. В ТЦК їй повідомили, що адвоката ніхто не бив.

Реакція поліції

19 червня поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо насильства відносно адвоката. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

За даними слідства, невідомі особи, які представилися працівниками ТЦК, застосували до 52-річного правозахисника фізичну силу та відібрали телефон, коли той надавав правничу допомогу клієнту у поліклініці в Індустріальному районі Харкова.

"Потерпілого доставили до лікарні невідкладної медичної допомоги, де йому надають необхідне лікування", - йдеться у повідомленні поліції.

Заява Ради адвокатів Харківської області

"Катівня та свавілля ТЦК. Зламана нога, побиття, шпиталізація адвоката під час надання допомоги", - описали цю ситуацію юристи.

Там також підтвердили, що чоловіка, виключеного з обліку, намагались примусово мобілізувати, попри прямі порушення закону.

"Адвокат прибув, щоб надати клієнту допомогу та завадити незаконним діям. Внаслідок неправомірних дій співробітників Красноградського ТЦК, з перевищенням ними повноважень, зневагою, яку вони висловлювали в бік адвоката та на широкий загал, публічним осудом за надання допомоги клієнту, адвокат отримав побиття, зламану ногу та численні забої й був шпиталізований", - йдеться у повідомленні.

"Після цього співробітники ТЦК продовжили знущання з виключеного з обліку чоловіка: побиття, моральний тиск і катування більш як 16 годин поспіль", - зауважили у Раді адвокатів Харківщини.

Зазначається, що не витримавши знущань, чоловік викинувся з вікна. Юристи наголошують, що йдеться не про поодинокий випадок, а "безкарність та свавілля в системі призводять до трагедій".

