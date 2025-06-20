Военные ТЦК в Харькове избили адвоката, оказывавшего правовую помощь своему клиенту: полиция расследует инцидент

В Харькове военнослужащие ТЦК сломали ногу адвокату, который прибыл в поликлинику, чтобы оказать правовую помощь мужчине, исключенному с воинского учета. Впоследствии его клиент выпал из окна ТЦК.

Об этом рассказал потерпевший адвокат Сергей Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и полицию Харьковщины.

Мужчину доставили на ВВК

По словам правозащитника, к нему обратился за помощью мужчина, которого исключили с воинского учета еще в июне 2022 года, о чем есть запись во временном удостоверении.

"К сожалению, в дальнейшем в ТЦК не исключили этого человека из учета военнообязанных, но это не его проблема, это недостатки работы ТЦК", - рассказывает Кравченко.

По его словам, мужчину задержали и доставили для прохождения ВВК в поликлинику №18 города Харькова.

"Сначала его задержали 18 июня, он переночевал в Берестине, потом 19 июня его вновь привезли для прохождения ВВК, но он отказывался, потому что он не является военнообязанным. Он просил, чтобы я приехал и предоставил ему юридическую помощь", - рассказал адвокат.

"Работники ТЦК были в штатском и отказались предъявить документы"

Правозащитник отмечает, что получил фото документов мужчины и убедился, что он действительно исключен с воинского учета. С договором и ордером адвокат приехал в 9:00 19 июня в помещение ВВК поликлиники №18.

По его словам, там были работники ТЦК, которые требовали, чтобы он покинул помещение, и говорили, что находиться адвокатам там нельзя.

К тому же работники ТЦК были в штатском, не представлялись и отказались показать свои документы, добавил адвокат.

"Я подписал договор об оказании юридической помощи, общался с клиентом, здесь ко мне подошел первый, вроде бы, работник ТЦК. Они начали требовать, чтобы я покинул помещение, потому что нельзя адвокатам находиться. Я сказал, что это требование незаконно. После того, как начались угрозы, я включил телефон на видеозапись. Мне начали угрожать. Сказали, что это военное помещение и его снимать нельзя", - говорит Кравченко.

"Я предупредил их сразу, что я как адвокат фиксирую их правонарушения на видео, попросил показать служебное удостоверение, получил отказ. Я предоставил ордер, который мне помяли. Затем я сказал, что буду вызывать полицию. Перед этим показал военный билет этого гражданина и показал запись, что он не является военнообязанным, поэтому не подлежит прохождению ВВК, на что мне сказали, что им все равно, он пройдет ВВК и поедет служить, - добавляет он.

Адвокат Кравченко о своем избиении

Когда потерпевший, по его словам, начал с другого телефона набирать номер полиции, его схватили за обе руки, заломили руки и отобрали телефон, на который он записывал видео.

"Меня положили на пол и я почувствовал хруст в колене левой ноги. Рентген потом показал, что там есть перелом кости. Наложили гипс. Также есть многочисленные синяки и царапины", - говорит адвокат.

По его словам, он вызвал скорую и полицию, написал заявление и описал все, что произошло. Сейчас у пострадавшего гипс на ноге, и он временно не может выполнять свои обязанности.

Какова позиция ТЦК

Ранее стало известно, что мужчина, которому оказывал правовую помощь адвокат Сергей Кравченко, попытался убежать от работников одного из районных территориальных центров комплектования Харьковской области и выпал из окна третьего этажа.

В областном ТЦК и СП 20 июня сообщили, что со стороны представители РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении мужчины не совершали.

Представитель Харьковского областного ТЦК Елена Родина отметила изданию, что они еще изучают обстоятельства дела. В ТЦК ей сообщили, что адвоката никто не избивал.

Реакция полиции

19 июня полицейские открыли уголовное производство относительно насилия в отношении адвоката. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, неизвестные лица, которые представились работниками ТЦК, применили к 52-летнему правозащитнику физическую силу и отобрали телефон, когда тот оказывал юридическую помощь клиенту в поликлинике в Индустриальном районе Харькова.

"Пострадавшего доставили в больницу неотложной медицинской помощи, где ему оказывают необходимое лечение", - говорится в сообщении полиции.

Заявление Совета адвокатов Харьковской области

"Застенок и произвол ТЦК. Сломанная нога, избиение, госпитализация адвоката во время оказания помощи", - описали эту ситуацию юристы.

Там также подтвердили, что мужчину, исключенного из учета, пытались принудительно мобилизовать, несмотря на прямые нарушения закона.

"Адвокат прибыл, чтобы оказать клиенту помощь и помешать незаконным действиям. Вследствие неправомерных действий сотрудников Красноградского ТЦК, с превышением ими полномочий, пренебрежением, которое они высказывали в сторону адвоката и в целом, публичным осуждением за оказание помощи клиенту, адвокат получил избиение, сломанную ногу и многочисленные ушибы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

"После этого сотрудники ТЦК продолжили издевательства над исключенным с учета мужчиной: избиение, моральное давление и пытки более 16 часов подряд", - отметили в Совете адвокатов Харьковщины.

Отмечается, что не выдержав издевательств, мужчина выбросился из окна. Юристы отмечают, что речь идет не о единичном случае, а "безнаказанность и произвол в системе приводят к трагедиям".

