Военные ТЦК в Харькове избили адвоката, оказывавшего правовую помощь своему клиенту: полиция расследует инцидент

В Харькове военнослужащие ТЦК сломали ногу адвокату, который прибыл в поликлинику, чтобы оказать правовую помощь мужчине, исключенному с воинского учета. Впоследствии его клиент выпал из окна ТЦК.

Об этом рассказал потерпевший адвокат Сергей Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и полицию Харьковщины.

Мужчину доставили на ВВК

По словам правозащитника, к нему обратился за помощью мужчина, которого исключили с воинского учета еще в июне 2022 года, о чем есть запись во временном удостоверении.

"К сожалению, в дальнейшем в ТЦК не исключили этого человека из учета военнообязанных, но это не его проблема, это недостатки работы ТЦК", - рассказывает Кравченко.

По его словам, мужчину задержали и доставили для прохождения ВВК в поликлинику №18 города Харькова.

"Сначала его задержали 18 июня, он переночевал в Берестине, потом 19 июня его вновь привезли для прохождения ВВК, но он отказывался, потому что он не является военнообязанным. Он просил, чтобы я приехал и предоставил ему юридическую помощь", - рассказал адвокат.

"Работники ТЦК были в штатском и отказались предъявить документы"

Правозащитник отмечает, что получил фото документов мужчины и убедился, что он действительно исключен с воинского учета. С договором и ордером адвокат приехал в 9:00 19 июня в помещение ВВК поликлиники №18.

По его словам, там были работники ТЦК, которые требовали, чтобы он покинул помещение, и говорили, что находиться адвокатам там нельзя.

К тому же работники ТЦК были в штатском, не представлялись и отказались показать свои документы, добавил адвокат.

"Я подписал договор об оказании юридической помощи, общался с клиентом, здесь ко мне подошел первый, вроде бы, работник ТЦК. Они начали требовать, чтобы я покинул помещение, потому что нельзя адвокатам находиться. Я сказал, что это требование незаконно. После того, как начались угрозы, я включил телефон на видеозапись. Мне начали угрожать. Сказали, что это военное помещение и его снимать нельзя", - говорит Кравченко.

"Я предупредил их сразу, что я как адвокат фиксирую их правонарушения на видео, попросил показать служебное удостоверение, получил отказ. Я предоставил ордер, который мне помяли. Затем я сказал, что буду вызывать полицию. Перед этим показал военный билет этого гражданина и показал запись, что он не является военнообязанным, поэтому не подлежит прохождению ВВК, на что мне сказали, что им все равно, он пройдет ВВК и поедет служить, - добавляет он.

Адвокат Кравченко о своем избиении

Когда потерпевший, по его словам, начал с другого телефона набирать номер полиции, его схватили за обе руки, заломили руки и отобрали телефон, на который он записывал видео.

"Меня положили на пол и я почувствовал хруст в колене левой ноги. Рентген потом показал, что там есть перелом кости. Наложили гипс. Также есть многочисленные синяки и царапины", - говорит адвокат.

По его словам, он вызвал скорую и полицию, написал заявление и описал все, что произошло. Сейчас у пострадавшего гипс на ноге, и он временно не может выполнять свои обязанности.

В Харькове ТЦК избили адвоката и его клиента: что известно

Какова позиция ТЦК

Ранее стало известно, что мужчина, которому оказывал правовую помощь адвокат Сергей Кравченко, попытался убежать от работников одного из районных территориальных центров комплектования Харьковской области и выпал из окна третьего этажа.

В областном ТЦК и СП 20 июня сообщили, что со стороны представители РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении мужчины не совершали.

Представитель Харьковского областного ТЦК Елена Родина отметила изданию, что они еще изучают обстоятельства дела. В ТЦК ей сообщили, что адвоката никто не избивал.

Реакция полиции

19 июня полицейские открыли уголовное производство относительно насилия в отношении адвоката. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, неизвестные лица, которые представились работниками ТЦК, применили к 52-летнему правозащитнику физическую силу и отобрали телефон, когда тот оказывал юридическую помощь клиенту в поликлинике в Индустриальном районе Харькова.

"Пострадавшего доставили в больницу неотложной медицинской помощи, где ему оказывают необходимое лечение", - говорится в сообщении полиции.

Заявление Совета адвокатов Харьковской области

"Застенок и произвол ТЦК. Сломанная нога, избиение, госпитализация адвоката во время оказания помощи", - описали эту ситуацию юристы.

Там также подтвердили, что мужчину, исключенного из учета, пытались принудительно мобилизовать, несмотря на прямые нарушения закона.

"Адвокат прибыл, чтобы оказать клиенту помощь и помешать незаконным действиям. Вследствие неправомерных действий сотрудников Красноградского ТЦК, с превышением ими полномочий, пренебрежением, которое они высказывали в сторону адвоката и в целом, публичным осуждением за оказание помощи клиенту, адвокат получил избиение, сломанную ногу и многочисленные ушибы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

"После этого сотрудники ТЦК продолжили издевательства над исключенным с учета мужчиной: избиение, моральное давление и пытки более 16 часов подряд", - отметили в Совете адвокатов Харьковщины.

Отмечается, что не выдержав издевательств, мужчина выбросился из окна. Юристы отмечают, что речь идет не о единичном случае, а "безнаказанность и произвол в системе приводят к трагедиям".

Топ комментарии
+49
Про бурятів! Розкажіть хтось про бурятів!
20.06.2025 20:02 Ответить
+22
Мені здається туди набрали бувших мєнтів. Пишуть слово в слово як міліція. І діють просто так само.
20.06.2025 20:12 Ответить
+21
Таким чином можна побачити, що військоматам у своїй більшості плювати на війну і які результати будуть там. Головне хапай більше кидай далі.
20.06.2025 20:08 Ответить
Не плутайте мобілізацію та людоловство.
20.06.2025 20:50 Ответить
Згоден, мобілізація має виглядати так:

Підходять і ввічливо запитують:
-Чи не бажали б Ви вступити до лав ЗСУ?
Ти або згодний, або просто відповідаєш:
Я не лох, і взагалі це не моя війна.
-Вибачте, Щасливої дороги!
І все було б добре і без конфліктів.
20.06.2025 20:53 Ответить
Ремарка : Щасливої дороги - і позбавлення державної посад та звань , пенсій і зарплат , а також усіх державних привілеїв та пільг .
20.06.2025 21:02 Ответить
За що?
20.06.2025 21:05 Ответить
А що, страшно стало? Чому?
20.06.2025 21:22 Ответить
у пересічного українця - відсутні державні посади і звання,
зп сплачує роботодавець, якому абсолютно пофіг на вскудахи з тцк-нквс,
пенсія? з урахуванням того, що середнє життя громадян в Україні десь 68-69 років, то скільки там та пенсія)) дві копійки?
22.06.2025 20:25 Ответить
Ні треба влаштовувати тортури, морити голодом, бити, ломати і доводити до самогубства.
20.06.2025 21:09 Ответить
Просто цікаво -як вас мобілізували? Так чи інакше?
20.06.2025 21:20 Ответить
Я пішов сам, маючи 100% бронь.
20.06.2025 21:28 Ответить
20.06.2025 21:48 Ответить
Віримо
20.06.2025 22:26 Ответить
русня має a-priori більший моб. резерв, тож примусова мобілізація лише виграє нам час, який чомусь не використовується для створення яз чи хім. зброї - яка мета?
20.06.2025 20:54 Ответить
якщо ця війна настільки важлива, що можна порушувати закони України для мобілізації, в чому проблема порушити міжнародні зобов'язання щоб створити ядерну та хімічну зброю? чи це вже інше?
20.06.2025 20:43 Ответить
І тут порушити теж не можемо. Отакої.

Прем'єр-міністр України https://epravda.com.ua/energetika/shmigal-poyasniv-chomu-ukrajina-ne-mozhe-zupiniti-tranzit-nafti-rf-do-yes-801870/ Денис Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
20.06.2025 20:56 Ответить
false-flag операція СБУ і все, нафтопровід не працює. В реальності, вони просто не хочуть, або бояться.
20.06.2025 21:09 Ответить
Лучше получать ноты протеста чем телеграммы соболезнования.
Слова бывшей киевлянки , ставшая премьер министром Израиля.
20.06.2025 21:18 Ответить
Процитую сам себе -головна ще є проблема в тому, що наше військове керівництво чомусь зовсім не береже наших військових. Сирський чомусь досі думає, що зможе мобілізувати стільки, як в росії. Каже- дайте ще піхоти, ще, ще, ще. Але в нас людський ресурс набагато менший. Навіть разом із жінками в нас набагато менше буде моб ресурс, чим в росії тільки чоловіків. Але є варіанти зберегти дежавність. Наведу приклад - Ізраїль, вони винесли під нуль військову інфрастуктуру Ірану, жоден військовий не загинув. Під час боїв в Газі загинуло десятки тисяч хамасівців, загинуло всього декілька їзраїльских військових. При тому, в Ізраїлю немає проблем з людським ресурсом і мобілізацією, бо там і всі жінки служать, і всі військові знають, що їх держава за кожну смерть відплатить, і зробить все, щоб як можна менше загинуло військових. А наші зелені посіпаки чомусь вирішили з набагато більшою росією в лоб воювати, як в першу світову. Втягнулися у м'ясорубку, яку ми ніколи не виграємо таким чином. Бо в них тупо набагато більше людей. Де обіцяні Зе ще рік тому 4 мільони дронів, де 30000 ракет? Вклали -вкрали?
20.06.2025 21:12 Ответить
>Втягнулися у м'ясорубку, яку ми ніколи не виграємо таким чином.

Нас втягнула русня в цю м'ясорубку. Питання в іншому: чому "наша" влада не використовує час, який виборює наша армія, для виходу з ситуації? Наприклад, можна створити хімічну та ядерну зброю.
20.06.2025 21:28 Ответить
Слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо 36-річного бойовика ПВК «Вагнер», який понад 25 років прожив на Херсонщині. До війни він був хореографом, виступав у шоу талантів і працював у дитячих таборах. У 2014 році добровільно приєднався до окупантів у Слов'янську, воював у «Оплоті», «П'ятнашці» та «спецназі ГРУ». У 2022-му уклав контракт з «Вагнером» і брав участь у боях за Бахмут. Має медалі від ПВК і путіна. Деталі: https://npu.gov.ua/news/desiat-rokiv-voiuvav-proty-ukrainy-slidchi-politsii-**********-dosudove-rozsliduvannia-vidnosno-boiov/
20.06.2025 21:15 Ответить
Що за треш з цими чортами відбувається, що не день - то тяжке порушення прав людини.
20.06.2025 21:17 Ответить
Ви самі ж написали - чорти.
20.06.2025 21:57 Ответить
На нари верховного ішака! Це тупориле чмо має відповісти за свої злочини.
20.06.2025 21:19 Ответить
Яка це мобілізація, коли можна відкупитися? Яка це мобілізація, коли ВЛК з інвалідів роблять здорових, а здорових інвалідами? Ким після таких дій, ВЛК та ТЦК є для України?
20.06.2025 21:21 Ответить
Хрускіт почув у коліні.... От зовсім мені не шкода адвоката.
20.06.2025 21:27 Ответить
це тому що ти пдрс тцк-шний
22.06.2025 20:28 Ответить
..С детства не любил адвокатов, может, он и получил за дело.. )
20.06.2025 21:33 Ответить
А ще він явно "ухилянт" і це прилітила "карма"
Мар'яшка Безу(М)Гла ©
21.06.2025 14:21 Ответить
нелюбов до адвокатів - це якийсь окремий вид психічної хвороби
22.06.2025 20:27 Ответить
Тцкунів і мусорів на фронт!!!!
20.06.2025 21:33 Ответить
Зазначається, що не витримавши знущань, чоловік викинувся з вікна. (c)

Ну якщо це правда, то це вже точно дно...
20.06.2025 21:42 Ответить
Вы помиляєтеся. Дна не існує
20.06.2025 21:53 Ответить
Це що, перший раз??? Таких випадків уйма.
20.06.2025 21:54 Ответить
Это уже дно, даже если это не правда. Ведь все допускают, что это правда. А это и есть реально заслуженное отношение к тцк.
20.06.2025 21:56 Ответить
Зато міндіч , чернишов менеджери просрочки намародерили міліарди і вільно виїхав за кордон, країна мрій лідора
20.06.2025 22:03 Ответить
Получаетмя отстреливать ТЦКашников!выход отправить их все на передовую!
20.06.2025 22:09 Ответить
Це вже не свавілля, це оголтєлий бєспрєдєл воловиків.
20.06.2025 22:19 Ответить
Деградация у таких как ты!!!мы должны все новости знать они это делают!!!а такие как ты пурген НЕСУТ!!!!
20.06.2025 23:35 Ответить
ИСТИНУ ГЛАГОЛИШ!!!!НО ПОДУМАЙ ЦЕНЗОР ЗА УКРАИНУ!!!!МОЛОДЦЫ!!!
20.06.2025 23:33 Ответить
Пишіть нормально - ухилянт намагався втекти, та ще "права" свої качав. Він був виключений з обліку в червні 2022, але він повинен був поновитись та пройти ВЛК, там 99% всіх "виключених", ідуть за статєю "служити в ТЦК, логістиці, учбових закладах та інше". Тобто дебіл не пройшов ВЛК повторно, а це означає що він УХИЛЯНТ. Чому я теж був виключений, але оновив данні, пройшов ВЛК, визнаний ЗА НОВИМИ КРИТЕРІЯМИ ПРИДАТНИМ з обмеженнями і тепер служу в ТЦК.

До речі цих адвокатів давно пора п*чити, вони маніпулюють та дають абсолютно злочинні поради, наприклад під час воєнного стану поліція БЕЗ НІЯКИХ УМОВ може потребувати документи та ВОД у будь-якої людини. Без жодних умов. А деякі адвокати наприклад починають людей підштовхувати на злочин - запитати "чого я повинен щось показувати" і вийожуватись. За що по закону получають люлей та силоміць доставляються у ТЦК а потім до поліції.
20.06.2025 22:48 Ответить
Дякую за роз`яснення, товаришу воєнком.
20.06.2025 23:02 Ответить
Ухилянт , не ухилянт це взагалі що за правовий статус, яка ****** його придумала? Яка ****** придумала що тцк мають право комусь обмежувати свободу пересування, яка це ****** придумала що тцк можуть перешкоджати діяльності адвоката, що ж ви настільки перепуджені що сцитесь представити документи і носите труси на рилах. Роздуплись, чмо ти педальне, Україна це правова держава і пи.здячити тут будуть такого підара як ти і твоїх корєшів пришмаляних,а не адвокатів, просто цей час ще не наступив, всосало хоч щось дегенерат ти кончений?
21.06.2025 06:55 Ответить
Там одна звивина у мозку, та й та від кокарди.
онучок нквс-ника Oleksii Tom скрізь його повідомлення просякнуті ненавистю до українців
21.06.2025 14:24 Ответить
Це ти ****** іворог України підарюга гнойний
10.07.2025 18:08 Ответить
****** кацапсячий дірява курка зоновська ти ******* не робилося тебе підара вистав завали *****
10.07.2025 18:10 Ответить
онучок нквд-иста пиши вже як є - не "ухилянт",а "Ворог Народу"
21.06.2025 14:22 Ответить
Воно оте що ховається гірше за кацапів воно продажна тварюка такі у2світову поліцаями були та грабували населення їх вішать всю рідню на парашастан
10.07.2025 18:06 Ответить
без жодних умов, льошка, пістуй на фронт, і скавчи звідси, хєрой диванний
22.06.2025 20:30 Ответить
Не приходить повістка, а ти ухилес?
22.06.2025 22:47 Ответить
що тобі там не приходить, льошка обісцяна?
ти з якої бригади скавчиш, хєрой?)))
22.06.2025 22:51 Ответить
ну, фейковые диагнозы, прокуроры-инвалиды, кум, сват, брат, сколько-там уе "хорошим людям", выезд закордон "избранных", всякие отдельные законы отдельным группам физиономий и т.д. и т.п. как бы автоматически закрывают всякие "законные" процедуры и законом становятся те, кто сильнее (и с оружием). и жирные физиономии сюда очень часто не входят и их бабло - тоже очень скоро может абсолютно не сработать (потому как, очевидно, что будет проще и быстрее тупо отобрать, как принято на кацапстане), особенно под обстрелами.
20.06.2025 22:51 Ответить
Справжні патріоти це диванні воїни
21.06.2025 09:57 Ответить
зривають мобілізацію - ухилянти з тцк-нквс,
в той час як адвокати - забезпечують дотримання Законів України
22.06.2025 20:31 Ответить
Ось, що каже військовий про тецекиське сміття:
https://m.youtube.com/watch?v=0YmAtT6uYJ8&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD&rco=1
21.06.2025 05:53 Ответить
Сильно до хера развелось адвокатов
22.06.2025 13:19 Ответить
Не ноги а шию треба і адвокату і ухилянту ламать а родини пішки на парашку через мінні поля
10.07.2025 18:00 Ответить
