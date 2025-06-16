Мобилизованный с Волыни в коме: родные заявляют об избиении в ТЦК, полиция – о "падении с кузова". ФОТО
В больнице Львова находится в критическом состоянии 31-летний волонтер из Луцка Максим Музычка. По словам родных, его ранее силой доставили в областной ТЦК и СП. Там отрицают применение силы к мобилизованному, а полиция говорит, что мужчина якобы выпал из кузова грузового автомобиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала его мать Лариса Музычка.
Что говорят родственники?
По ее словам, 10 июня в Луцке военнослужащие ТЦК задержали мужчину прямо на улице - без участия полиции и проверки документов. Она, ссылаясь на слова жены Максима, утверждает, что во время задержания ему "залили газ в глаза" и силой доставили в областной ТЦК и СП.
Через сутки, не проведя военно-врачебной комиссии, мужчину, по словам родных, вывезли на полигон во Львовской области. 12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации родные выяснили, что его везут в больницу Св. Пантелеймона во Львове.
Мать Максима говорит, что когда приехала во львовскую больницу, то увидела, что сын уже находится на операционном столе в критическом состоянии.
По ее словам, медики диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму, субдуральные и эпидуральные гематомы, а также многочисленные кровоизлияния. Ему было проведено две операции. Состояние Максима оценивается как крайне тяжелое.
Впоследствии она уточнила, что Максим находится в медицинской коме после тяжелой черепно-мозговой травмы и двух операций.
"Состояние критическое. Дополнительно - менингит. Мы боремся за его жизнь", - добавила она.
Версия областного ТЦК
В Волынском областном ТЦК и СП рассказали, что 11 июня после установления принадлежности мужчины к военному учету его направили на прохождение ВВК.
В терцентре утверждают, что Музычко отказался ознакомиться с выводами врачей, поэтому медики оформили соответствующие акты.
"Во время сопровождения в ТЦК и СП гражданин вел себя спокойно. Физические или специальные средства воздействия к нему не применялись. Информация об использовании газового баллончика является недостоверной", - говорит ТЦК.
После завершения необходимых процедур Музычку направили в учебный центр для прохождения базовой подготовки.
Что говорят в полиции?
В полиции Львовской области сообщили, что 12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.
"Как предварительно установили сотрудники Яворивского районного отдела полиции, мобилизованный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля при перевозке на полигон", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 УКУ - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Раптово, сам, з кузова вантажівки впав на асфальт, й так декілька разів!
Ото вже був не обережний!
Моя версія: людина биковала при перевірці документів, за що - натовкли добряче і отправили звязаним на мобілізацію, а потім він з завязаними руками вистрибнув, на ходу. І розвязка очевидна.
Що робити в таких ситуаціях? Видавати тцк-шнікам нагрудні відеокамери (як поліції) і шокери. Щоб не приходилось бити биків. Бо бланжи і інші гематоми це перебор.. а камери потрібні, щоб було видно як все було на самому ділі. А не брехали про невинних янголів що з однієї що з другої сторони.
І особливо буйних перевозити в автобусах (де набагато легше зафіксувати людину), а не в кузовах.