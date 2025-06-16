РУС
10 426 123

Мобилизованный с Волыни в коме: родные заявляют об избиении в ТЦК, полиция – о "падении с кузова". ФОТО

В больнице Львова находится в критическом состоянии 31-летний волонтер из Луцка Максим Музычка. По словам родных, его ранее силой доставили в областной ТЦК и СП. Там отрицают применение силы к мобилизованному, а полиция говорит, что мужчина якобы выпал из кузова грузового автомобиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала его мать Лариса Музычка.

Что говорят родственники?

По ее словам, 10 июня в Луцке военнослужащие ТЦК задержали мужчину прямо на улице - без участия полиции и проверки документов. Она, ссылаясь на слова жены Максима, утверждает, что во время задержания ему "залили газ в глаза" и силой доставили в областной ТЦК и СП.

Через сутки, не проведя военно-врачебной комиссии, мужчину, по словам родных, вывезли на полигон во Львовской области. 12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации родные выяснили, что его везут в больницу Св. Пантелеймона во Львове.

Мать Максима говорит, что когда приехала во львовскую больницу, то увидела, что сын уже находится на операционном столе в критическом состоянии.

По ее словам, медики диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму, субдуральные и эпидуральные гематомы, а также многочисленные кровоизлияния. Ему было проведено две операции. Состояние Максима оценивается как крайне тяжелое.

Волонтер из Луцка в коме после мобилизации: что говорят родственники и ТЦК
Впоследствии она уточнила, что Максим находится в медицинской коме после тяжелой черепно-мозговой травмы и двух операций.

"Состояние критическое. Дополнительно - менингит. Мы боремся за его жизнь", - добавила она.

Версия областного ТЦК

В Волынском областном ТЦК и СП рассказали, что 11 июня после установления принадлежности мужчины к военному учету его направили на прохождение ВВК.

В терцентре утверждают, что Музычко отказался ознакомиться с выводами врачей, поэтому медики оформили соответствующие акты.

"Во время сопровождения в ТЦК и СП гражданин вел себя спокойно. Физические или специальные средства воздействия к нему не применялись. Информация об использовании газового баллончика является недостоверной", - говорит ТЦК.

После завершения необходимых процедур Музычку направили в учебный центр для прохождения базовой подготовки.

Что говорят в полиции?

В полиции Львовской области сообщили, что 12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

"Как предварительно установили сотрудники Яворивского районного отдела полиции, мобилизованный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля при перевозке на полигон", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 УКУ - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Автор: 

Луцк (605) волонтеры (2657) мобилизация (2904) ТЦК (757) Волынская область (1041) Луцкий район (26)
Топ комментарии
+34
"випав з кузова"?
Мені це нагадало, як у часи Януковича, у СІЗО, арештований, по словам поліції, три рази САМ "впав з нар на бетонну підлогу"... ДО СМЕРТІ!
Це не ті поліцейських зараз у ТЦК служать?
16.06.2025 22:30 Ответить
+29
Кому таке вигідно?
Звичайно рашстським окупантам.
Виходить, що ТЦКшники , вбиваючи та калічучи майбутніх військовослужбовців - захисників України , працюють на орашистських окупантів.
Куда дивиться СБУ?
Агенти пуйла в ТЦК нищать захисників України.
16.06.2025 22:32 Ответить
+28
Це вже агонія державного устрою, по суті - анархія замінює державні інституції та повноваження
16.06.2025 22:31 Ответить
Я от не розумію, як можна бути такими цинічними скотами. Людина травмувалась, не факт, що виживе, а тут під**аси, які тішаться від того, що у них більше прав сидять і зловтішаються з цього. Чорти безсовісні, пердуни диванні.
16.06.2025 23:26 Ответить
Ось так!
Раптово, сам, з кузова вантажівки впав на асфальт, й так декілька разів!
Ото вже був не обережний!
16.06.2025 23:33 Ответить
чи є свідчення інших мобілізованих, що перебували разом з ним у кузові вантажного автомобіля?
16.06.2025 23:53 Ответить
нема як і записів бодікамер ні з мусорів ні перевдягнених бурятів і так по кожному випадку,одні бла-***-*** від пустобрехів від вилупків
17.06.2025 11:20 Ответить
тоді єдина можливість з'ясувати обставини це дочекатися коли людина вийде з коми, якщо вийде, а так звісно закриють справу.
17.06.2025 11:24 Ответить
нажаль мої думки про це лише негативні,жаль хлопця та і сім'ю яка з ним переживає,а іншим свідкам та учасникам бажаю від душі кармічних відкатів
17.06.2025 11:57 Ответить
Он просто не хотєл воевать! Пусть другие воюют! Какая разница - все власти одинаковіе!!1
показать весь комментарий
16.06.2025 23:57 Ответить
Нацполіція викрила злочинну організацію, через дії якої без гарячої води залишилася половина Кривого Рогу. Фігуранти організували схему розтрати майна в умовах воєнного стану, що призвела до припинення постачання гарячої води для понад 250 тисяч мешканців. Збитки сягають майже 30 мільйонів гривень. Організаторами виявилися два колишні керівники державного теплоенергетичного підприємства. Вони демонтували понад 1140 водонагрівачів, вилучили з них латунні трубки і продавали на металобази. Щоб приховати крадіжку, баки повертали на місце, наповнивши їх одягом. Задокументовано понад 65 епізодів. Десятьом учасникам організації повідомлено про підозру, їм загрожує до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. Деталі: https://npu.gov.ua/news/krimpolitsiya/natspolitsiya-vikrila-zlochinnu-organizatsiyu-cherez-diyi-yakoyi-bez-garyachoyi-vodi-zalishilasya-polovina-krivogo-rogu/
17.06.2025 00:07 Ответить
Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися Джерело: https://censor.net/ua/p3558278 Пишуть так ніби це норма і вони мають право на застосування. Тобто це фактично признання, що в ТЦК практикують насилля.
17.06.2025 00:12 Ответить
Боров Дикий уже поржал как с утонувших в Тисе?
17.06.2025 04:51 Ответить
Це все наслідки безтолковості та тупості обкуреного мудака, який іменує себе верховним головкомом. Це результат самоусунення ішака від своїх конституційних обовязків. Боротись треба з причинами, а не з наслідками. Доки це чмо буде існувати при владі, доти і буде весь цей бардак.
17.06.2025 06:02 Ответить
Наслідки - це те те що сталося в результаті в результаті безтолковості та тупості наріду на минулих виборах. Але нарід вперто це заперечує, щоб відкосити від необхідності власноруч розгрібати те що САМ і зробив.
17.06.2025 07:58 Ответить
Баби обсмоктують брехні які розповіла баба,з першого що його давили газом,і далі по списку
17.06.2025 06:15 Ответить
От падіння з кузова, такого бланжа на оку не буде. + тим хто буйний, завжди звязують рукі, коли везуть на мобілізацію.

Моя версія: людина биковала при перевірці документів, за що - натовкли добряче і отправили звязаним на мобілізацію, а потім він з завязаними руками вистрибнув, на ходу. І розвязка очевидна.

Що робити в таких ситуаціях? Видавати тцк-шнікам нагрудні відеокамери (як поліції) і шокери. Щоб не приходилось бити биків. Бо бланжи і інші гематоми це перебор.. а камери потрібні, щоб було видно як все було на самому ділі. А не брехали про невинних янголів що з однієї що з другої сторони.

І особливо буйних перевозити в автобусах (де набагато легше зафіксувати людину), а не в кузовах.
17.06.2025 06:27 Ответить
Я б на тебе теж халатик накинув, той де рукави сзаду зав"язують
17.06.2025 08:36 Ответить
Таку суку як ти я б теж - помасажував ручками, щоб не могло і пікнути
17.06.2025 08:37 Ответить
Ще один бик)) от для цього нагрудні камери і потрібні, щоб було на відео зафіксовано, що по пиці получив не за просто так, а за поведінку, під час мобілізації. бо демонізовують тцк, і фотають нещасних потерпілих з бланжами. Коли на самому ділі люди просто устали терпіти, що "кожне" пригає і розказує...
17.06.2025 09:23 Ответить
З камерами згоден, щоб було зафіксовано, що ТЦК-шні бики по пиці отримують не за просто так, а за недотримання законодавства. Щоб потім не було обвинувачень про: "б'ють в тилу ветеранів", "забризкали перцем інваліда фронту", який три квартали біг наввипередки та ін.
17.06.2025 11:20 Ответить
Як же просрочений ненавидить Українців що недали хдати пр Оману усе кацапам
17.06.2025 07:18 Ответить
А що він взагалі робив в кузові вантажного автомобіля? На збір картоплі їхав? Коротше ,Тцк- злочинна організація з круговою порукою. Це вже очевидно.
17.06.2025 08:13 Ответить
