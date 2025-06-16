Мобилизованный с Волыни в коме: родные заявляют об избиении в ТЦК, полиция – о "падении с кузова". ФОТО

В больнице Львова находится в критическом состоянии 31-летний волонтер из Луцка Максим Музычка. По словам родных, его ранее силой доставили в областной ТЦК и СП. Там отрицают применение силы к мобилизованному, а полиция говорит, что мужчина якобы выпал из кузова грузового автомобиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала его мать Лариса Музычка.

Что говорят родственники?

По ее словам, 10 июня в Луцке военнослужащие ТЦК задержали мужчину прямо на улице - без участия полиции и проверки документов. Она, ссылаясь на слова жены Максима, утверждает, что во время задержания ему "залили газ в глаза" и силой доставили в областной ТЦК и СП.

Через сутки, не проведя военно-врачебной комиссии, мужчину, по словам родных, вывезли на полигон во Львовской области. 12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации родные выяснили, что его везут в больницу Св. Пантелеймона во Львове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $13,2 тысячи за "решение вопроса" с ТЦК в Хмельницкой области - задержан экс-военный и его сообщник. ФОТО

Мать Максима говорит, что когда приехала во львовскую больницу, то увидела, что сын уже находится на операционном столе в критическом состоянии.

По ее словам, медики диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму, субдуральные и эпидуральные гематомы, а также многочисленные кровоизлияния. Ему было проведено две операции. Состояние Максима оценивается как крайне тяжелое.









Впоследствии она уточнила, что Максим находится в медицинской коме после тяжелой черепно-мозговой травмы и двух операций.

"Состояние критическое. Дополнительно - менингит. Мы боремся за его жизнь", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности для военных ТЦК

Версия областного ТЦК

В Волынском областном ТЦК и СП рассказали, что 11 июня после установления принадлежности мужчины к военному учету его направили на прохождение ВВК.

В терцентре утверждают, что Музычко отказался ознакомиться с выводами врачей, поэтому медики оформили соответствующие акты.

"Во время сопровождения в ТЦК и СП гражданин вел себя спокойно. Физические или специальные средства воздействия к нему не применялись. Информация об использовании газового баллончика является недостоверной", - говорит ТЦК.

После завершения необходимых процедур Музычку направили в учебный центр для прохождения базовой подготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК принудительно мобилизовали мужчину в Ровенской области, им сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Что говорят в полиции?

В полиции Львовской области сообщили, что 12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

"Как предварительно установили сотрудники Яворивского районного отдела полиции, мобилизованный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля при перевозке на полигон", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 УКУ - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Также читайте: Двое мобилизованных пытались сбежать во время транспортировки к сборному пункту в Киеве, один погиб, - ТЦК