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Новости смерть в ТЦК
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Двое мобилизованных пытались сбежать во время транспортировки в сборный пункт в Киеве, один погиб, - ТЦК

Побег из ТЦК

Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое из них совершили попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Киевского городского ТЦК и СП.

Как отмечается, во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия.

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В данное время событие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.

Автор: 

Киев (25710) побег (380) мобилизация (2816) ТЦК (618)


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Топ комментарии
+38
Буде наука для інших потенційних ухилянтів. Люди пітари готові втопитися у власних чи чужих нечистотах, лише щоб не виконувати Конституційний Обов'язок.
А що мають казати сотні тисяч добровольців, які з першого дня воюють???
Такі часи - треба воювати. Усі будуть воювати!
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14.06.2025 09:40 Ответить
+31
та невже? чому сбу менти і проча вся силова структура не на фронті? і при чому тут конституція? чи викрадення людей це те ж в твоїй конституції є?
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14.06.2025 09:44 Ответить
+28
поліціянти, сподіваюсь, в бусіку були? чи на якій підставі громадян цивільних затримували та перевозили військові?
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14.06.2025 09:31 Ответить
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Давайте відверто. Методи ТЦК прямо пропорційні до вашого пофігізму - Павло Казарін

Методи роботи НКВД прямо пропорційні до вашого небажання здавати зерно державі.

Якби б кожен чесно віддав державі все своє зерно, не було б потреби в обшуках, арештах і висилках.

Але багато хто вирішив, що можна зберегти мішок-другий "на чорний день", сподіваючись проскочити між краплями. І замість того, щоб чесно виконувати вимоги Батьківщини, починають висувати умови - мовляв, хай спершу здадуть свої запаси партія, начальники, хай забезпечать нормальне життя, хай подумають про селян.

У центрі цих виправдань - одне просте бажання: щоб обов'язок виконав хтось інший. Ви хочете, щоб зерно здавалося саме, без тиску, але самі при цьому ховаєте його у погребах.

Ви обурюєтесь репресіями, але не визнаєте, що саме ваш спротив і створює підстави для них. Тому так - дії НКВД прямо залежать від вашої поведінки. Бо якщо селянин грає в хованки з Батьківщиною зі своїм зерном, не дивуйтесь, що держава відповідає тим самим.

Слава ВКП(б)!

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14.06.2025 13:37 Ответить
Скільки ненависті до людини, яка хотіла жити, як і всі інші!
Людина має волю та вибір! Сміятися та засуджувати огидно.
Це трагедія у родині.

А кричати "всіх на палю", "бусифікувати" - це сіяти розбрат і не бачити, що є два вороги: зовнішній та внутрішній. У внутрішнього рейтинг вже більше, ніж у 2019 році попри зрадників, крадіїв та мародерів та 4-ий рік війни.

Які ж ви дурні та примітивні. Вас лобами один з одним ***********, а свої темні справи роблять за спиною. А ви клянете загиблого, а головних ворогів не бачите.
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14.06.2025 13:37 Ответить
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