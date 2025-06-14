Двое мобилизованных пытались сбежать во время транспортировки в сборный пункт в Киеве, один погиб, - ТЦК

Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое из них совершили попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Киевского городского ТЦК и СП.

Как отмечается, во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия.

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В данное время событие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.