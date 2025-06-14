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Двое мобилизованных пытались сбежать во время транспортировки в сборный пункт в Киеве, один погиб, - ТЦК
Во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, двое из них совершили попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и пытались покинуть его.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Киевского городского ТЦК и СП.
Как отмечается, во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия.
В данное время событие расследуют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы для выяснения всех обстоятельств.
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Методи роботи НКВД прямо пропорційні до вашого небажання здавати зерно державі.
Якби б кожен чесно віддав державі все своє зерно, не було б потреби в обшуках, арештах і висилках.
Але багато хто вирішив, що можна зберегти мішок-другий "на чорний день", сподіваючись проскочити між краплями. І замість того, щоб чесно виконувати вимоги Батьківщини, починають висувати умови - мовляв, хай спершу здадуть свої запаси партія, начальники, хай забезпечать нормальне життя, хай подумають про селян.
У центрі цих виправдань - одне просте бажання: щоб обов'язок виконав хтось інший. Ви хочете, щоб зерно здавалося саме, без тиску, але самі при цьому ховаєте його у погребах.
Ви обурюєтесь репресіями, але не визнаєте, що саме ваш спротив і створює підстави для них. Тому так - дії НКВД прямо залежать від вашої поведінки. Бо якщо селянин грає в хованки з Батьківщиною зі своїм зерном, не дивуйтесь, що держава відповідає тим самим.
Слава ВКП(б)!
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Людина має волю та вибір! Сміятися та засуджувати огидно.
Це трагедія у родині.
А кричати "всіх на палю", "бусифікувати" - це сіяти розбрат і не бачити, що є два вороги: зовнішній та внутрішній. У внутрішнього рейтинг вже більше, ніж у 2019 році попри зрадників, крадіїв та мародерів та 4-ий рік війни.
Які ж ви дурні та примітивні. Вас лобами один з одним ***********, а свої темні справи роблять за спиною. А ви клянете загиблого, а головних ворогів не бачите.