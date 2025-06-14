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Двоє мобілізованих намагалися втекти під час транспортування до збірного пункту у Києві, один загинув, - ТЦК
Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Київського міського ТЦК та СП.
Як зазначається, під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події.
Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.
Топ коментарі
+35 YU ST
показати весь коментар14.06.2025 09:40 Відповісти Посилання
+28 Константин #510851
показати весь коментар14.06.2025 09:31 Відповісти Посилання
+28 Fernando
показати весь коментар14.06.2025 09:44 Відповісти Посилання
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Але з такою владою вже не знаєш що краще. Чи швидка капітуляція чи повільна. Ми ж ніде не перемагаємо.
Які реальні пропозиції маєш? Ти сам що будеш робити ?
В мене зневіра до влади. Навіть якщо є позитив, ці клоуни все псують. Могло ж бути краще, допоки вони не влізли
А стосовно самоубієнного ухилянта, котрий уявив себе Карлсоном можу сказати одне:
Реально ржака.
По дорозі в нач-центр теж такі були, до загибелі не дійшло, бо водій буса встиг зреагувати, але травмувались конкретно.
Ще інший поширений варіант як мінусуються уже в нач-центрах або по дорозі - це алкогольна епілепсія. Понабирають алкозалежних, а різка зупинка від вживання призводить до алкогольної епілепсії. Теж були реальні випадки.
І по суті всі "патріоти ",які вважають це нормальним -вбивства ,катування ,брехню державою - і є цими бурятами -москалями по суті . Вони - і є цими носіями ідєології руського міра ,хоча можуть рядитися у вишиванки українських патріотів
Це ви про нашу поліцію ,яка заброньована ?))) Дивіться - а то вас забанять за образу честі ...
І про який "захист батьківщини " ? СОвка совєцького ? Це ваша батьківщина ?
Ухилянт за визначенням той хто порушує законодавство, не приходить по повістці, не обновляє данні, не проходить вчастно ВЛК...
Чи ви думаєте держава може мобілізувати усіх з 25 до 60 - 10 мілліонів повісток виписали ? І що далі, де спорядження ?? Ідіоти ті шо пишуть про "диван".
Так, я на дивані, і я воїн, який чекає своєї черги, а ти, на дивані, і ти - клятий ухилянт, якого до стінки ставити треба ))))
Це я про ухилесів шо "чому не на фронті" і про "диван" мені пишуть....
Так поділилися на які виконують Закон, наприклад про мобілізаційні заходи і воєнний час та законодавство при ньому, та на тих тварин, які на нього клали )))
Ти шось попутав ))) Біле це чорне, чорне то біле ))
Це ми і бачимо наразі . Народ реагує ногами . Кількість СЗЧ буде лавиноподібно збільшуватися - і на це є фундаментальні причини ,про які тут неодноразово писалося