Двоє мобілізованих намагалися втекти під час транспортування до збірного пункту у Києві, один загинув, - ТЦК

Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Київського міського ТЦК та СП.

Як зазначається, під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події.

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Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.