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Новини смерть в ТЦК
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Двоє мобілізованих намагалися втекти під час транспортування до збірного пункту у Києві, один загинув, - ТЦК

Втеча з ТЦК

Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі Київського міського ТЦК та СП.

Як зазначається, під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події.

Також читайте: Пожежа в ТЦК Харкова: поліція повідомила про підозру чоловіку, який підпалив будівлю. ФОТО

Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.

Автор: 

Київ (19694) втеча (221) мобілізація (3123) ТЦК та СП (666)


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Топ коментарі
+35
Буде наука для інших потенційних ухилянтів. Люди пітари готові втопитися у власних чи чужих нечистотах, лише щоб не виконувати Конституційний Обов'язок.
А що мають казати сотні тисяч добровольців, які з першого дня воюють???
Такі часи - треба воювати. Усі будуть воювати!
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14.06.2025 09:40 Відповісти
+28
поліціянти, сподіваюсь, в бусіку були? чи на якій підставі громадян цивільних затримували та перевозили військові?
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14.06.2025 09:31 Відповісти
+28
та невже? чому сбу менти і проча вся силова структура не на фронті? і при чому тут конституція? чи викрадення людей це те ж в твоїй конституції є?
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14.06.2025 09:44 Відповісти
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Чьоткий пацанчик народився не для війни, а трахать тьолок і качати біцуху в спортзалі. А його, наче лоха якогось, в бусик і на війну, Батьківщину захищати. Але збунтувалася душа пацана, обурилася кров вовка, і висадив він вікно в бусику і з усього маху розплескав мізки по асфальту. Хрін вам, а не воювати!
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14.06.2025 10:00 Відповісти
Ганьба якась. За зелю вмирати не хотів
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14.06.2025 10:02 Відповісти
Отже, ти долучилася до когорти борців за капітуляцію? Розчарований. Справді гірко.
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14.06.2025 10:04 Відповісти
Та ні. Не долучилась
Але з такою владою вже не знаєш що краще. Чи швидка капітуляція чи повільна. Ми ж ніде не перемагаємо.
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14.06.2025 10:06 Відповісти
бери білий прапор і їдь на кордон із московією, задаватися! на квиток я тобі дам!
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14.06.2025 10:23 Відповісти
Що ти пащекуєш тут...
Які реальні пропозиції маєш? Ти сам що будеш робити ?
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14.06.2025 12:26 Відповісти
Тобто, якщо вибирати, померти зі зброєю в руках чи померти вилизуючи чоботи бурятському чи чеченському хазяїну, ти вибираєш смерть раба?
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14.06.2025 10:28 Відповісти
А як на кшталт влизування дупи Зеленському і його кагалу ???
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14.06.2025 10:54 Відповісти
Назви мені свій нік в 2019.
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14.06.2025 11:08 Відповісти
Ти ж само зараз не на фронті, а сидиш і чекаєш бурятів. То вже б замовкло і сиділо б мовчки.
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14.06.2025 13:06 Відповісти
Загалом, розумію твою зневіру, розумію що оці три роки були виснажливими. Люди й справді на грані. Але ми вже зробили так щоб перемога для кацапів стала пірровою.
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14.06.2025 11:53 Відповісти
Тому поступатись вони тим більше не збираються.
В мене зневіра до влади. Навіть якщо є позитив, ці клоуни все псують. Могло ж бути краще, допоки вони не влізли
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14.06.2025 12:37 Відповісти
А здох як собака
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14.06.2025 10:37 Відповісти
То виходить всі хто віддав життя при захисті Батьківщини за Зєлю вмерли?Ти пишеш те що і кацапи.Отже кацапська посіпака і тилова гнида.Шкода що тобі ще шахед не прилетів.
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14.06.2025 10:45 Відповісти
А тобі схоже розуму бракує. Дебіл, але агресивний
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14.06.2025 13:01 Відповісти
Скажи хлопцям на нулю,що вони воюють за зепоца,то пошлють так делеко,куди ти ще не ходила.
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14.06.2025 12:48 Відповісти
До чого оці ремарки? Вам нема куди енергію прилаштувати? Рейтинг у ще і досі високий. Спитайте в кожного зебіла- він воює за рейтинг бубочки
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14.06.2025 13:02 Відповісти
Моя війна розпочалася 24.02.22 о 7-02.
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14.06.2025 10:05 Відповісти
Твоя? 2014,не чув,Крим, анексія,дамбас?
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14.06.2025 10:09 Відповісти
Саме тоді я взяв до рук зброю. А ти з 2014 в ЗСУ?
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14.06.2025 10:18 Відповісти
А я що, маю пожаліти ухилянтів, які вони нещасні, не можуть за сіжками з квартири вийти, бо їх хочуть спіймати і на війну відправити, а там немає смузі і дупу в біде не підмиєш?
А стосовно самоубієнного ухилянта, котрий уявив себе Карлсоном можу сказати одне:
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14.06.2025 10:26 Відповісти
Да кому це цікаво. Ваша війна.... Утібозємой, взагалі-то люди гинуть щоночі по всій Україні. Хто ви такий. Багато людей є для яких війна почалася весною 2014, але ці люди понти не колотять в коментарях
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14.06.2025 10:49 Відповісти
Цікаво,а хто і як відповість? 🤔 Якщо був неадекватний - транспортувати треба було у спецзаклад МОЗ, якщо злісний ухилянт - то у СІЗО, після чого - до суду. І в першому, і в другому випадку використовується спецтранспорт, з якого вистрибнути не можна і доставляють таких поліціянти. Це, якщо керуватися логікою і законом.
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14.06.2025 10:14 Відповісти
всі дії описані КК України,осоливо статтями які вважаються особливоважкими,як бувший слідчий можу назвати десь до 14 шт,при тому що структура яка їх вчиняє не є законом створена
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14.06.2025 10:38 Відповісти
Ти "слідчим" де був? У телесеріалі? Та "мєнт"-опер, і то грамотніше пише... Хоч не ганьбися, себе "слідчим" називаючи...
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14.06.2025 11:12 Відповісти
а тобі повинен щось відповісти чи виправдовуватись??😁а ти взагалі хто дівчинко??як на мене проста чепуха з навичками набору тексту
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14.06.2025 11:51 Відповісти
Яка я "дівчинка" - не тобі судить... Але , у свій час, я брав у руки Кримінальний Кодекс частіше, ніж ти ложку з борщем... Ти пишеш "юридично неграмотно" - це тобі скаже будь-який практикуючий юрист...
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14.06.2025 12:01 Відповісти
Я не на екзамені ,а ти не екзаменатор навіть не дотягуєш до нього.А про те що і куди ти брав та тримав чи ще щось,мені знати не потрібно,це все виключно твої хворі фантазії та бажання
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14.06.2025 12:39 Відповісти
А ось вам і елітний ухилянт- бувший мусор, котрий пішов на пенсію в 35.
Реально ржака.
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14.06.2025 11:57 Відповісти
Реґотав.
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14.06.2025 10:17 Відповісти
Вчителя-ухилянта треба пздити шоб не научав дурному.
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14.06.2025 10:45 Відповісти
такі ж аплодували ховаючись по смітниках своїх хат у 1933-1937,коли грабували,відправляли до лагерів,депортували, вбивали їх сусідів і стяли по кутках ненавистю,але ж все повертається бумерангом особливо в моменти крові та страждань
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14.06.2025 10:43 Відповісти
тому що загинув, аплодую стоячи - Україні вже не доведеться витягувати його з добровільного полону чи шукати по родичах як дезертир!
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14.06.2025 10:29 Відповісти
Не жалко а ні скільки ухилянт зрадник кара смерть здох псяча кров туди і дорога
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14.06.2025 10:32 Відповісти
Якщо не долучитися до свого війська, доведеться воювати в чужому.
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14.06.2025 10:47 Відповісти
Саме так. Ти ж тут воняєш 4-й рік поки хтось в норі під Куп'янськом. Називається справедливість.
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14.06.2025 12:00 Відповісти
Ухилянт має служити в армії та захищати країну. І людей не повинно турбувати, яким способом військкоми цього досягнуть.
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14.06.2025 10:45 Відповісти
А чого другого не добили?
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14.06.2025 10:45 Відповісти
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14.06.2025 10:54 Відповісти
Мобілізували, одягнули, одразу на Донбасс в окоп з гівна та палок, з таким же офіцером, що кафедру скінчив сто років тому, помер. Така зеленсько-сирська схема любого патріота зробить ухилянтом. Брат добровольно пішов, з відношенням до частини, в ТЦК відношення порвали (Оболонь) та в сто пятидесяту пінками під зад, не забуваючі потужно брехати, що це не піхота.
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14.06.2025 10:56 Відповісти
А воно хотіло писарем при генштабі чи кухарем у мо буде там куди пошлють демократії в армії нема хочу не хочу буду не буду не виконання наказу дизертирство розстріл

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14.06.2025 12:02 Відповісти
Мій рідний брат має вищу авіаційну освіту та рідкісну облікову спеціальність і мав завчасне відношення з авіаційоної частини. Офіцер запаса. Який кухар... Кажу ж, просто порвали відношення та засунули у піхоту.
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14.06.2025 13:10 Відповісти
Ну то чекай російських визволителів, чмо кацапювате. Вони тобі в дупцю цілуватимуть і акцій Газпрома дадуть.
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14.06.2025 11:04 Відповісти
Коли вже ти виїдеш,щоб не смердів тут?
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14.06.2025 11:22 Відповісти
Або ще всителі . Все життя голосували за Януковича та Кучму , а тут куяк і вже пптріоти
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14.06.2025 11:38 Відповісти
Це казкові довбики звичайно.
По дорозі в нач-центр теж такі були, до загибелі не дійшло, бо водій буса встиг зреагувати, але травмувались конкретно.
Ще інший поширений варіант як мінусуються уже в нач-центрах або по дорозі - це алкогольна епілепсія. Понабирають алкозалежних, а різка зупинка від вживання призводить до алкогольної епілепсії. Теж були реальні випадки.
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14.06.2025 11:11 Відповісти
Захоче жити,, буде воїном! Ніхто панькатися з ними там не буде
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14.06.2025 11:24 Відповісти
ХТо такий москаль ? Це той який вважає ,що заради цілі - можне не гребувати будь якими засобами. Що раді защіти атєчества - можна вбивати ,катувати ,брехати .
І по суті всі "патріоти ",які вважають це нормальним -вбивства ,катування ,брехню державою - і є цими бурятами -москалями по суті . Вони - і є цими носіями ідєології руського міра ,хоча можуть рядитися у вишиванки українських патріотів
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14.06.2025 11:16 Відповісти
Нчого,прийде кислоока орда ,вони тобі поправлять характер,та роз*яснять твої права,а ще більше обов*язки! До кінця днів своїх будеш пам*ятати,якщо виживеш!
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14.06.2025 11:28 Відповісти
Погано що у патріотів немає аргументів крім, прийде бурят тебе згвалтує. Зеленський провалив агітацію.
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14.06.2025 11:56 Відповісти
Поцілуй у дупу рудого пса!
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14.06.2025 12:43 Відповісти
Ти не далеко не дурний ти квочка з ідеологією моя хата з краю під час 2 світової такі служили гітлеру були поліцаями бо не хотіли захищати Батьківщину а ще такі байстрюки від конвоіра чурки і зечки воровки
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14.06.2025 11:55 Відповісти
були поліцаями бо не хотіли захищати Батьківщину

Це ви про нашу поліцію ,яка заброньована ?))) Дивіться - а то вас забанять за образу честі ...

І про який "захист батьківщини " ? СОвка совєцького ? Це ваша батьківщина ?
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14.06.2025 12:10 Відповісти
туди йому і дорога пдруухилянту
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14.06.2025 11:42 Відповісти
Яка сумна новина
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14.06.2025 11:45 Відповісти
Не розумію. Можно гідно сидіти на дивані, та чекати повістку. Якщо виконав усі мобілізаційні правила - обновив данні, пройшов ВЛК все зробив вчастно, а повістка не прийшла. Так я маю право сидіти на дивані, і я до клятих ухилянтів не маю ніякого відношення.
Ухилянт за визначенням той хто порушує законодавство, не приходить по повістці, не обновляє данні, не проходить вчастно ВЛК...
Чи ви думаєте держава може мобілізувати усіх з 25 до 60 - 10 мілліонів повісток виписали ? І що далі, де спорядження ?? Ідіоти ті шо пишуть про "диван".

Так, я на дивані, і я воїн, який чекає своєї черги, а ти, на дивані, і ти - клятий ухилянт, якого до стінки ставити треба ))))

Це я про ухилесів шо "чому не на фронті" і про "диван" мені пишуть....
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14.06.2025 11:51 Відповісти
Мабуть міша Подоляк вирішив особисто на форум завітати)))
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14.06.2025 11:59 Відповісти
Підсумок : Україна розділилась на дві частини - одна хоче бачити її з дотриманням прав та свобод - інша хоче її бачити такою - де між бараками під наглядом вертухаїв ходять у вишиванках строєм і співають червону калину - а ,якщо не ходиш, то получиш прикладом і не получиш свою порцію баланди
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14.06.2025 11:57 Відповісти
Ти забув дописати- одна хоче бачити її з дотриманням прав та свобод як в росії.
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14.06.2025 11:59 Відповісти
Росія - це другий варіант . Той про який мріють пенсіонери -сраліністи, які ровзалювали і розкрадали країну 35 років - а тепер сидячи по диванам - мріють про повернення серисери ...
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14.06.2025 12:01 Відповісти
О, то пан хоче як в Європі? Шкода тобі це казати, але у нас така ситуація, що життя як в Європі потрібно виборювати зі зброєю в руках, втомлений від війни ти наш...
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14.06.2025 12:03 Відповісти
Я бачу 35 років - ти "виборював " - доки не розікрав і не розвалив армію до кінця - а тепер невтомно воюєш з тилу
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14.06.2025 12:06 Відповісти
Назви мені свій нік в 2019.
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14.06.2025 12:07 Відповісти
Озвучте - чому ви служили і допустили розкрадання і розвал армії ?
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14.06.2025 12:11 Відповісти
Не кажеш нік?- А я знаю чому. Бо ти агітував за Зеленського.
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14.06.2025 12:37 Відповісти
те саме питання я вам хочу задати. навіщо ви мене в 2003 році скоротили з ЗСУ ? я вам був не потрібен? а коли почалась війна то став відразу потрібен?
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14.06.2025 13:09 Відповісти
Дотримання прав і свобод це другорядне. Головне Закон і його верховенство. І тільки з Закону випливають твої права та свобода.
Так поділилися на які виконують Закон, наприклад про мобілізаційні заходи і воєнний час та законодавство при ньому, та на тих тварин, які на нього клали )))

Ти шось попутав ))) Біле це чорне, чорне то біле ))
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14.06.2025 12:06 Відповісти
Згідно закону - права і свободи нерозривно пов'язані з обов'язками . Нехтування однією частиною - нівелює іншу . Конституція - це не скрижаль незмінний від Бога . Це звичайний суспільний договір між державою та громадянином. Якщо одна сторона систематчно та свідомо порушує свою частину угоди - інша має повне право не виконувати свою.
Це ми і бачимо наразі . Народ реагує ногами . Кількість СЗЧ буде лавиноподібно збільшуватися - і на це є фундаментальні причини ,про які тут неодноразово писалося
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14.06.2025 12:15 Відповісти
Нагородити загиблого ухилянта посмертно за Мужність в "захисті" України...Адвокати - до бою!!@
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14.06.2025 12:32 Відповісти
здох ну і *** зним .
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14.06.2025 13:13 Відповісти
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