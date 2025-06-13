Пожежа в ТЦК Харкова: поліція повідомила про підозру чоловіку, який підпалив будівлю. ФОТО

У Харкові повідомили про підозру 29-річному чоловіку, який 11 червня підпалив будівлю районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

11 червня близько 19:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи та рятувальники. Правоохоронці встановили, що будівлю підпалили.

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За версією слідства, палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини. Того дня чоловіка було запрошено до приміщення ТЦК для перевірки військово-облікових документів.

"Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину. Після скоєного зловмисник скористався метушнею та втік через вікно другого поверху", - йдеться у пресрелізі поліції.

Харків’янину повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Йому загрожує до 10 років тюрми.

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