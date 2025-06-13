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Новини Фото Вибухи в ТЦК
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Пожежа в ТЦК Харкова: поліція повідомила про підозру чоловіку, який підпалив будівлю. ФОТО

У Харкові повідомили про підозру 29-річному чоловіку, який 11 червня підпалив будівлю районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

11 червня близько 19:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи та рятувальники. Правоохоронці встановили, що будівлю підпалили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність для військових ТЦК

Підпал будівлі харківського ТЦК - підозра ймовірному палію

За версією слідства, палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини. Того дня чоловіка було запрошено до приміщення ТЦК для перевірки військово-облікових документів.

"Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину. Після скоєного зловмисник скористався метушнею та втік через вікно другого поверху", - йдеться у пресрелізі поліції.

Харків’янину повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У будівлі ТЦК Харкова спалахнула пожежа: постраждалих немає, проводять розслідування

Автор: 

підпал (697) пожежа (4361) Нацполіція (15287) Харків (5721) ТЦК та СП (664)


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Топ коментарі
+8
11 червня Харківський ОТЦК та СП

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13.06.2025 15:44 Відповісти
+7
Так оце подобається -".. раніше судимого було ЗАПРОШЕНО до ТЦК...."
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13.06.2025 15:44 Відповісти
+7
Насправді він зачинився в кабінеті, щоб швиденько підписати контракт. І так швидко і завзято заповнював анкетні дані, що від тертя кулькової ручки о папірець сталося займання
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13.06.2025 15:50 Відповісти
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Решил потренироваться перед отправкой на фронт, так сказать понюхать дымка...теперь поедет парашу нюхать..
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13.06.2025 15:43 Відповісти
Так оце подобається -".. раніше судимого було ЗАПРОШЕНО до ТЦК...."
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13.06.2025 15:44 Відповісти
Насправді він зачинився в кабінеті, щоб швиденько підписати контракт. І так швидко і завзято заповнював анкетні дані, що від тертя кулькової ручки о папірець сталося займання
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13.06.2025 15:50 Відповісти
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13.06.2025 15:52 Відповісти
Або він факелом відганяв бойових пенсів, які хтіли бланки контрактів у нього вирвати для себе (а також для дітей та внуків). Ну типу як в кіно - вони лізуть і лізуть, а він ***********. А бланків мало. А бажаючих багато.
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13.06.2025 15:54 Відповісти
11 червня Харківський ОТЦК та СП

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13.06.2025 15:44 Відповісти
Вийшли на самих себе. Але ми це й раніше знали.
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13.06.2025 15:50 Відповісти
В інший час (якщо збитки не великі) таке можна було кваліфікувати як ***********.А зараз як диверсія в умовах воєнного стану,перешкоджання мобілізації і т.д.Сяде надовго.
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13.06.2025 15:50 Відповісти
Ну ти й гуппі. Тобі лише два дні тому ТЦКуни писали що версія підпалу то є "відвертий фейк ворожої пропаганди".
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13.06.2025 15:54 Відповісти
Ні, якщо він доведе, що його там утримували незаконно без рішення суду і він діяв в рамках самооборони.
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13.06.2025 15:56 Відповісти
"Того дня чоловіка було запрошено до приміщення ТЦК для перевірки військово-облікових документів"

Звучить як поезія!
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13.06.2025 15:51 Відповісти
Запрошення ввічливо прийняв він.
У середу в червні.
Палала тканина.
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13.06.2025 16:02 Відповісти
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13.06.2025 16:03 Відповісти
просто РОЗСТРІЛЯТИ ворога
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13.06.2025 16:06 Відповісти
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13.06.2025 16:08 Відповісти
Цікаво а посібники диверсанта ,які провели його в ТЦК - будуть покарані?
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13.06.2025 16:11 Відповісти
Цікаво, як ці клоуни збираються доводити умисний підпал, якщо в кімнати крім підозрюваного ніколи не було і не велося відеоспостереження Як я бачу цю ситуацію: підозрюваний знаходився у кімнаті, де з невідомих причин сталося загоряння тканини, він спробував вийти через двері, але вони були зачинені (оскільки підозрюваний не був співробітником цієї установи, то доступу до ключів в ного не було). Після невдалої спроби вийти через двері, підозрюваний покинув приміщення через вікно для того, щоб врятувати власне життя. Оскільки підозрюваний не був засуджений і не знаходився у відповідній установі для відбуття покарання, його дії не можуть кваліфікуватися як втеча. Натомість, співробітникам ТЦК слід висунути звинувачення у службовій недбалості, що поставила під загрозу життя людини, оскільки підозрюваного зашили наодинці і зачинили у кімнати з вогненебезпечними матеріалами.
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13.06.2025 17:23 Відповісти
Яка підозра? Кіонфіскуйте майно для компенсування збитків. Якщо не вистачить - розпродайте його на органи.
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13.06.2025 17:43 Відповісти
 
 