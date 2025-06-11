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Новини Вибухи в ТЦК
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У будівлі ТЦК Харкова спалахнула пожежа: постраждалих немає, проводять розслідування

У Харкові спалахнула будівля ТЦК

Сьогодні, 11 червня, сталася пожежа у будівлі одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова. Вогонь локалізували. Терцентр відкинув версії про підпал або диверсію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТЦК та СП.

Зазначається, що особовий склад та громадяни, які перебували у приміщенні та на території РТЦК та СП, були евакуйовані.

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події за викликом чергової зміни ТЦК і локалізували займання.

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"Причини пожежі будуть встановлені після відповідних експертиз та розслідування правоохоронних органів. Наголошуємо, що джерелом повідомлень про "підпал" або "диверсію", які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси. Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди", - йдеться у повідомленні терцентру. 

На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Командування та особовий склад обласного і районного ТЦК та СП надають повне сприяння роботі правоохоронних органів щодо встановлення причин і можливих передумов пожежі.

У всіх ТЦК та СП Харківської області вживаються заходи з посилення пожежної безпеки та будуть проведені відповідні перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агентів РФ, які готували підриви біля ТЦК у Дніпрі і Стрию, - СБУ. ФОТОрепортаж 

У Харкові спалахнула будівля ТЦК

Автор: 

пожежа (4360) Харків (5707) ТЦК та СП (662) Харківська область (1121) Харківський район (369)


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Топ коментарі
+7
у розслідуванні головне не вийти на себе самих
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11.06.2025 22:24 Відповісти
+4
Мабуть надто швидко купюри рахували, а папір від тертя, як відомо, нагрівається, от воно й того...
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11.06.2025 22:33 Відповісти
+2
Нехай МНС та поліція перевірять - чи має цей "тцк" договір про оренду цього приміщення у громади Харкова, на якой взагалі підставі ця недержавна комерційна структура займає це приміщення?
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11.06.2025 22:28 Відповісти
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у розслідуванні головне не вийти на себе самих
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11.06.2025 22:24 Відповісти
Певно, якийсь ухилянт плакав горючими слізьми...
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11.06.2025 22:24 Відповісти
Це вони взнали, скільки хоче компенсації вчитель.
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11.06.2025 22:27 Відповісти
Нехай МНС та поліція перевірять - чи має цей "тцк" договір про оренду цього приміщення у громади Харкова, на якой взагалі підставі ця недержавна комерційна структура займає це приміщення?
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11.06.2025 22:28 Відповісти
Мабуть надто швидко купюри рахували, а папір від тертя, як відомо, нагрівається, от воно й того...
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11.06.2025 22:33 Відповісти
Опять главное увели. Поджог не поджог, теракт или нет, само загорелось или окурок дотлел---та добавляйте! А бумажки то доку-ментики сгорели или истлели. Вот и сказочке капец!
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11.06.2025 22:36 Відповісти
І не кажіть. Навіть місцеві бойові дідугани в щоці від такої заяви тцк. Ех, були ж зовсім нещодавно часи... Відразу були винні кацапські агенти, ждуни, ухилянти і т. д. А зараз тупо ступор.
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11.06.2025 22:42 Відповісти
Та вообще то я и сам местный сильно возрастной. Буквально дней 10-12 назад была аналогичная новость. Правда якобы гранатой с гранатомета бахнули в выходно1 в здание тцк, недалеко тут, и опять тишина, то ли фейк, или вброс, а может и правда? Но тихо было и сошло. И вот опять. А ведь к такому подобному шло давно, и пошло.
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11.06.2025 23:01 Відповісти
Невже час, палити документи, настав?
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11.06.2025 22:47 Відповісти
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11.06.2025 23:27 Відповісти
 
 