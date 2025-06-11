У будівлі ТЦК Харкова спалахнула пожежа: постраждалих немає, проводять розслідування

Сьогодні, 11 червня, сталася пожежа у будівлі одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова. Вогонь локалізували. Терцентр відкинув версії про підпал або диверсію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТЦК та СП.

Зазначається, що особовий склад та громадяни, які перебували у приміщенні та на території РТЦК та СП, були евакуйовані.

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події за викликом чергової зміни ТЦК і локалізували займання.

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"Причини пожежі будуть встановлені після відповідних експертиз та розслідування правоохоронних органів. Наголошуємо, що джерелом повідомлень про "підпал" або "диверсію", які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси. Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди", - йдеться у повідомленні терцентру.

На місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Командування та особовий склад обласного і районного ТЦК та СП надають повне сприяння роботі правоохоронних органів щодо встановлення причин і можливих передумов пожежі.

У всіх ТЦК та СП Харківської області вживаються заходи з посилення пожежної безпеки та будуть проведені відповідні перевірки.

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