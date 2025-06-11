В здании ТЦК Харькова вспыхнул пожар: пострадавших нет, ведется расследование

Сегодня, 11 июня, произошел пожар в здании одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова. Огонь локализовали. Терцентр опроверг версии о поджоге или диверсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТЦК и СП.

Отмечается, что личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории РТЦК и СП, были эвакуированы.

Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия по вызову дежурной смены ТЦК и локализовали возгорание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супруги избили военного ТЦК и полицейского на Харьковщине: открыто уголовное производство

"Причины пожара будут установлены после соответствующих экспертиз и расследования правоохранительных органов. Подчеркиваем, что источником сообщений о "поджоге" или "диверсии", которые начали активно распространяться в сети, являются российские пропагандистские ресурсы. Призываем не распространять непроверенную информацию и откровенные фейки вражеской пропаганды", - говорится в сообщении терцентра.

На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Командование и личный состав областного и районного ТЦК и СП оказывают полное содействие работе правоохранительных органов по установлению причин и возможных предпосылок пожара.

Во всех ТЦК и СП Харьковской области принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны агенты РФ, которые готовили подрывы возле ТЦК в Днепре и Стрые, - СБУ. ФОТОрепортаж