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Новости Взрывы в ТЦК
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В здании ТЦК Харькова вспыхнул пожар: пострадавших нет, ведется расследование

В Харькове загорелось здание ТЦК

Сегодня, 11 июня, произошел пожар в здании одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова. Огонь локализовали. Терцентр опроверг версии о поджоге или диверсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТЦК и СП.

Отмечается, что личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории РТЦК и СП, были эвакуированы.

Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия по вызову дежурной смены ТЦК и локализовали возгорание.

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"Причины пожара будут установлены после соответствующих экспертиз и расследования правоохранительных органов. Подчеркиваем, что источником сообщений о "поджоге" или "диверсии", которые начали активно распространяться в сети, являются российские пропагандистские ресурсы. Призываем не распространять непроверенную информацию и откровенные фейки вражеской пропаганды", - говорится в сообщении терцентра.

На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Командование и личный состав областного и районного ТЦК и СП оказывают полное содействие работе правоохранительных органов по установлению причин и возможных предпосылок пожара.

Во всех ТЦК и СП Харьковской области принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки.

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В Харькове загорелось здание ТЦК

Автор: 

пожар (5977) Харьков (7588) ТЦК (614) Харьковская область (1113) Харьковский район (358)


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у розслідуванні головне не вийти на себе самих
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11.06.2025 22:24 Ответить
Певно, якийсь ухилянт плакав горючими слізьми...
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11.06.2025 22:24 Ответить
Це вони взнали, скільки хоче компенсації вчитель.
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11.06.2025 22:27 Ответить
Нехай МНС та поліція перевірять - чи має цей "тцк" договір про оренду цього приміщення у громади Харкова, на якой взагалі підставі ця недержавна комерційна структура займає це приміщення?
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11.06.2025 22:28 Ответить
Мабуть надто швидко купюри рахували, а папір від тертя, як відомо, нагрівається, от воно й того...
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11.06.2025 22:33 Ответить
Опять главное увели. Поджог не поджог, теракт или нет, само загорелось или окурок дотлел---та добавляйте! А бумажки то доку-ментики сгорели или истлели. Вот и сказочке капец!
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11.06.2025 22:36 Ответить
І не кажіть. Навіть місцеві бойові дідугани в щоці від такої заяви тцк. Ех, були ж зовсім нещодавно часи... Відразу були винні кацапські агенти, ждуни, ухилянти і т. д. А зараз тупо ступор.
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11.06.2025 22:42 Ответить
Та вообще то я и сам местный сильно возрастной. Буквально дней 10-12 назад была аналогичная новость. Правда якобы гранатой с гранатомета бахнули в выходно1 в здание тцк, недалеко тут, и опять тишина, то ли фейк, или вброс, а может и правда? Но тихо было и сошло. И вот опять. А ведь к такому подобному шло давно, и пошло.
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11.06.2025 23:01 Ответить
Невже час, палити документи, настав?
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11.06.2025 22:47 Ответить
 
 