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Новости Фото Взрывы в ТЦК
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Задержаны агенты РФ, которые готовили взрывы возле ТЦК в Днепре и Стрые, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила теракты, которые по заказу российских спецслужб должны были состояться в Днепропетровской и Львовской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам действий на опережение задержаны два агента фсб, которые порознь готовили подрывы возле местных ТЦК. Также задержан еще один злоумышленник, который изготавливал взрывчатку и прятал ее в тайники.

диверсанты готовили взрывы
диверсанты готовили взрывы
диверсанты готовили взрывы
диверсанты готовили взрывы

Как установило расследование, террористы должны были заложить вблизи военных объектов самодельные взрывные устройства (СВУ). Затем российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать их с помощью телефонов, которыми были снаряжены взрывчатки.

"По материалам дел, фигуранты получили заказ из РФ после того, как их завербовали на Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

После дистанционной вербовки они получили от кураторов геолокации тайников, из которых забрали заранее подготовленные СВУ. СБУ задержала их, когда один из фигурантов пытался заложить взрывное устройство на месте спланированного теракта, другой агент - доукомплектовывал СВУ, - говорится в сообщении.

Что известно о злоумышленниках?

Так, в Днепре "на горячем" задержан 27-летний местный дезертир.

Сотрудники СБУ задержали агента возле потенциальной цели. На месте происшествия у него изъяли СВУ, снаряженное телефоном с функцией удаленного доступа для оккупантов.

Стоит отметить, что подозрительное поведение злоумышленника возле ТЦК заметили гражданские жители. Они сразу сообщили об этом правоохранителям, как СБУ рекомендует во время своей информационной кампании "Спали ФСБшника".

Также отмечается, что на Львовщине задержан 32-летний житель Кривого Рога, который прибыл в Стрый, чтобы совершить двойной теракт в городе.

Сначала агент по заданию РФ планировал взорвать мобильный пост ТЦК, а затем припаркованное служебное авто.

Также "по горячим следам" задержан 30-летний местный житель, который изготовил СВУ для организации терактов.

Сейчас двум подрывникам следователи СБУ сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ▪ ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц);
  • ▪ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В отношении третьего фигуранта продолжаются следственные действия.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20038) теракт (2312) диверсия (305) ТЦК (607) Днепропетровская область (4074) Львовская область (2933) Стрыйский район (19) Стрый (2)


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Топ комментарии
+3
тєлєграм мені нагадує дешеву липку стрічку для мух, які харчуються лайном.
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06.06.2025 13:17 Ответить
+2
Коли вже ця колоборанська паскуда виздихає ? чому на це не звертає увагу "найвеличніший" чи це його не стосуєтся ? заблокуйте нарешті анонімні телеграм канали які використовує ворог ,якесь має бути патріотичне виховання під час війни ,на марафоні або возвеличування "найвеличнішого" або розваги в той час як кожен день гинуть люди.
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06.06.2025 13:25 Ответить
+2
За время войны прилетало по полигонам, военным училищам, ТРЦ, жилым домам, школам и.т.п. Прилетало хоть раз по верховной раде, элитным жил.посёлкам, ТЦК??? Было бы желание у кацапни, то развалили бы все ТЦК без всяких "подрывников".
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06.06.2025 13:30 Ответить
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тєлєграм мені нагадує дешеву липку стрічку для мух, які харчуються лайном.
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06.06.2025 13:17 Ответить
навіть в юрія бутусова є телеграм-канал, але помийкою від цього воно не перестає бути...
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06.06.2025 13:43 Ответить
"Хто вср ... ??
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06.06.2025 14:11 Ответить
Коли вже ця колоборанська паскуда виздихає ? чому на це не звертає увагу "найвеличніший" чи це його не стосуєтся ? заблокуйте нарешті анонімні телеграм канали які використовує ворог ,якесь має бути патріотичне виховання під час війни ,на марафоні або возвеличування "найвеличнішого" або розваги в той час як кожен день гинуть люди.
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06.06.2025 13:25 Ответить
За время войны прилетало по полигонам, военным училищам, ТРЦ, жилым домам, школам и.т.п. Прилетало хоть раз по верховной раде, элитным жил.посёлкам, ТЦК??? Было бы желание у кацапни, то развалили бы все ТЦК без всяких "подрывников".
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06.06.2025 13:30 Ответить
🤔
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06.06.2025 13:35 Ответить
тепер питання, кому вигідно щоб ТЦК та СП не працювали? як продовжити то ця ******* що сере тут на ТЦК такі само деверсанти працюючі на кацапів. чи не так?
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06.06.2025 13:44 Ответить
Тільки вішати, таке лайно, з нього уже, нічого не приходиться чекати щодо виправлення!
Це, ті ж самі, що і на ТОТ, співпрацюють з убивцями Українців, за харчі!!
Безкарність та бездіяльність, отих служок у ВРУ стефанчука, вартує життя Українцям!! А змін до законодавства так і не вноситься на Особлий період!
Служки зеленського у ВРУ, дуже хвилюються за їх перевірку та родичів щодо перевірки шляхів, їх «дивного» збагачення з 2019 року!!
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06.06.2025 14:24 Ответить
Глава АМКУ Павел Кириленко получал миллионы долларов от генерального директора «Яндекс Еды» Романа Маресова за решение Павлом Кириленком вопросов в межах його компетенции связанных с подготовкой обороны донецкой области!
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06.06.2025 14:26 Ответить
 
 