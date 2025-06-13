Пожар в ТЦК Харькова: полиция сообщила о подозрении мужчине, который поджег здание. ФОТО

В Харькове сообщили о подозрении 29-летнему мужчине, который 11 июня поджег здание районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

11 июня около 19:20 в полицию поступило сообщение о пожаре в здании районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели. Правоохранители установили, что здание подожгли.

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По версии следствия, поджигателем оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления. В тот день мужчина был приглашен в помещение ТЦК для проверки военно-учетных документов.

"Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда сотрудники не контролировали его действия, закрылся в одной из комнат, где зажигалкой поджег имеющуюся ткань. После содеянного злоумышленник воспользовался суматохой и убежал через окно второго этажа", - говорится в пресс-релизе полиции.

Харьковчанину сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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