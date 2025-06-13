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Новости Фото Взрывы в ТЦК
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Пожар в ТЦК Харькова: полиция сообщила о подозрении мужчине, который поджег здание. ФОТО

В Харькове сообщили о подозрении 29-летнему мужчине, который 11 июня поджег здание районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

11 июня около 19:20 в полицию поступило сообщение о пожаре в здании районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели. Правоохранители установили, что здание подожгли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности для военных ТЦК

Поджог здания харьковского ТЦК - подозрение вероятному поджигателю

По версии следствия, поджигателем оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления. В тот день мужчина был приглашен в помещение ТЦК для проверки военно-учетных документов.

"Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда сотрудники не контролировали его действия, закрылся в одной из комнат, где зажигалкой поджег имеющуюся ткань. После содеянного злоумышленник воспользовался суматохой и убежал через окно второго этажа", - говорится в пресс-релизе полиции.

Харьковчанину сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В здании ТЦК Харькова вспыхнул пожар: пострадавших нет, ведется расследование

Автор: 

поджог (1095) пожар (5979) Нацполиция (16573) Харьков (7602) ТЦК (616)


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Топ комментарии
+8
11 червня Харківський ОТЦК та СП

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13.06.2025 15:44 Ответить
+7
Так оце подобається -".. раніше судимого було ЗАПРОШЕНО до ТЦК...."
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13.06.2025 15:44 Ответить
+7
Насправді він зачинився в кабінеті, щоб швиденько підписати контракт. І так швидко і завзято заповнював анкетні дані, що від тертя кулькової ручки о папірець сталося займання
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13.06.2025 15:50 Ответить
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Решил потренироваться перед отправкой на фронт, так сказать понюхать дымка...теперь поедет парашу нюхать..
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13.06.2025 15:43 Ответить
Так оце подобається -".. раніше судимого було ЗАПРОШЕНО до ТЦК...."
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13.06.2025 15:44 Ответить
Насправді він зачинився в кабінеті, щоб швиденько підписати контракт. І так швидко і завзято заповнював анкетні дані, що від тертя кулькової ручки о папірець сталося займання
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13.06.2025 15:50 Ответить
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13.06.2025 15:52 Ответить
Або він факелом відганяв бойових пенсів, які хтіли бланки контрактів у нього вирвати для себе (а також для дітей та внуків). Ну типу як в кіно - вони лізуть і лізуть, а він ***********. А бланків мало. А бажаючих багато.
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13.06.2025 15:54 Ответить
11 червня Харківський ОТЦК та СП

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13.06.2025 15:44 Ответить
Вийшли на самих себе. Але ми це й раніше знали.
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13.06.2025 15:50 Ответить
В інший час (якщо збитки не великі) таке можна було кваліфікувати як ***********.А зараз як диверсія в умовах воєнного стану,перешкоджання мобілізації і т.д.Сяде надовго.
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13.06.2025 15:50 Ответить
Ну ти й гуппі. Тобі лише два дні тому ТЦКуни писали що версія підпалу то є "відвертий фейк ворожої пропаганди".
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13.06.2025 15:54 Ответить
Ні, якщо він доведе, що його там утримували незаконно без рішення суду і він діяв в рамках самооборони.
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13.06.2025 15:56 Ответить
"Того дня чоловіка було запрошено до приміщення ТЦК для перевірки військово-облікових документів"

Звучить як поезія!
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13.06.2025 15:51 Ответить
Запрошення ввічливо прийняв він.
У середу в червні.
Палала тканина.
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13.06.2025 16:02 Ответить
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13.06.2025 16:03 Ответить
просто РОЗСТРІЛЯТИ ворога
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13.06.2025 16:06 Ответить
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13.06.2025 16:08 Ответить
Цікаво а посібники диверсанта ,які провели його в ТЦК - будуть покарані?
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13.06.2025 16:11 Ответить
Цікаво, як ці клоуни збираються доводити умисний підпал, якщо в кімнати крім підозрюваного ніколи не було і не велося відеоспостереження Як я бачу цю ситуацію: підозрюваний знаходився у кімнаті, де з невідомих причин сталося загоряння тканини, він спробував вийти через двері, але вони були зачинені (оскільки підозрюваний не був співробітником цієї установи, то доступу до ключів в ного не було). Після невдалої спроби вийти через двері, підозрюваний покинув приміщення через вікно для того, щоб врятувати власне життя. Оскільки підозрюваний не був засуджений і не знаходився у відповідній установі для відбуття покарання, його дії не можуть кваліфікуватися як втеча. Натомість, співробітникам ТЦК слід висунути звинувачення у службовій недбалості, що поставила під загрозу життя людини, оскільки підозрюваного зашили наодинці і зачинили у кімнати з вогненебезпечними матеріалами.
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13.06.2025 17:23 Ответить
Яка підозра? Кіонфіскуйте майно для компенсування збитків. Якщо не вистачить - розпродайте його на органи.
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13.06.2025 17:43 Ответить
 
 