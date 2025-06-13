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Новости Незаконные действия ТЦК
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В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности для военных ТЦК

ВР одобрила закон о компенсации за утрату имущества на ВОТ

Верховная Рада предлагает установить уголовную ответственность за преступления, совершенные должностными лицами и военнослужащими территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в отношении граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на законопроект №13365.

Текст документа пока отсутствует на сайте, однако подробности обнародовал в телеграме соавтор законопроекта, народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно инициативе, в Уголовном кодексе планируют предусмотреть наказание за:

  • Не предоставление или несвоевременный вызов скорой помощи в помещениях ТЦК: штраф 100 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы от 2 до 4 лет (если это привело к потере трудоспособности более 25%), или до 3 лет лишения свободы в случае смерти лица.

  • Применение физической силы или уничтожение имущества во время мобилизационных мероприятий: штраф от 100 до 250 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 2 лет, компенсация убытков, понижение в звании и запрет на должности от 1 до 3 лет.

  • Угрозы убийством или телесные повреждения во время мобилизации: ограничение свободы от 1 до 3 лет, дисциплинарный батальон до 2 лет (с компенсацией лечения), лишение свободы от 3 до 7 лет, понижение в звании, лишение звания и запрет занимать должности до 5 лет.

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Автор: 

ВР (29288) законопроект (3235) ТЦК (616)


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Топ комментарии
+10
Не надання або несвоєчасний виклик швидкої допомоги у приміщеннях ТЦК

А от звідси, да па-падробнєй. Приходе людина, яка згідно ВЛК має здоровля краще чим в боксера Вусика, а потім їй потрібно швидку викликати. А шо се сталосі?
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13.06.2025 13:22 Ответить
+7
А він взагалі потрібен той законопроект? Я якось пропустив момент коли на наших ТЦКунів припинив діяти кримінальний кодекс.
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13.06.2025 13:33 Ответить
+5
Служить в ТЦК должны исключительно женщины, а не блатные "инвалиды". В случае необходимости (правомерного) применения силы они должны вызывать наряд полиции.
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13.06.2025 13:30 Ответить
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Не надання або несвоєчасний виклик швидкої допомоги у приміщеннях ТЦК

А от звідси, да па-падробнєй. Приходе людина, яка згідно ВЛК має здоровля краще чим в боксера Вусика, а потім їй потрібно швидку викликати. А шо се сталосі?
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13.06.2025 13:22 Ответить
усрався...
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13.06.2025 13:49 Ответить
Та ви, ***, просто метеори!
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13.06.2025 13:22 Ответить
Незабаром, массові скарги з тцк на свавілля ухилянтів по відношенню до них.
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13.06.2025 13:24 Ответить
АЛИЛУЯ
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13.06.2025 13:24 Ответить
І шо хтось думає, що бусифікація припинеться?
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13.06.2025 13:27 Ответить
А він взагалі потрібен той законопроект? Я якось пропустив момент коли на наших ТЦКунів припинив діяти кримінальний кодекс.
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13.06.2025 13:33 Ответить
Немає ніякої бусіфікації. То все кацапська ІПСО!
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13.06.2025 13:30 Ответить
Краще починати нуклеарізацію на РБМК(ЧАЕС).
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13.06.2025 13:42 Ответить
В авторах жодного Слуги Народу, можна розходитись панове. Навіть коментувати немає сенсу, адже приймаються лише законопроекти коаліції - ОПа-СН-ОПЗЖ(ніби як заборонено), все інше лише фоновий шум у Верховній Раді.
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13.06.2025 13:30 Ответить
Служить в ТЦК должны исключительно женщины, а не блатные "инвалиды". В случае необходимости (правомерного) применения силы они должны вызывать наряд полиции.
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13.06.2025 13:30 Ответить
"все равны перед законом". но для некоторых - отдельные законы. наверное, чтобы были равнее. ну а чего, действительно, холопы должны страдать.
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13.06.2025 13:34 Ответить
Нащо вводити окреме покарання для них, якщо їх незаконні дії порушують наявні статті ККУ?
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13.06.2025 13:40 Ответить
💯
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13.06.2025 13:59 Ответить
Про ненадання допомоги. Уже є стаття у кримінальному кодексі (136).
"Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого, караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.

Новий законопроєкт: або до 3 років позбавлення волі у разі смерті особи.

Тобто білядь мало того, що все, що перераховане, і там було заборонено законом і каралося пляшкою (науйха дублювати?), так вони ще й пом'якшені покарання дають, ніж були раніше, навіть якщо все закінчилося смертю людини.

Г - українська політика.
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13.06.2025 13:46 Ответить
Кто воевать будет, уроды? Тогда уже вводите серьезную ответственность за ухилянство. а не легкие штрафы.
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13.06.2025 13:48 Ответить
А может пора вводить какие то мотивационные спрсобы привлечения людей в армию? Даже кацапы поняли что платить деньги дешевле чем приглашать людей покататься на микроавтобусе.
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13.06.2025 13:53 Ответить
Тоже пора. Только бабло где брать? За 2-3 т. баксов наши хитров-баные никуда не пойдут. А если у кого есть больше, то лучше отдадут перевозчикам на Тисе.
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13.06.2025 13:56 Ответить
На мою думку, для початку, ті, хто повинен - військові пенсіонери від 40 до 60 років, силовики, поліцейські, держслужбовці, тобто всі, хто давав присягу на захист Держави.... Потім - всі інші чоловіки призивного віку ... Якось так...
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13.06.2025 13:58 Ответить
Не должно быть никакого початку. Равны должны быть все - и пересичны и прокуроры. Как в США во время вьетнамской войны - лотерея.
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13.06.2025 14:02 Ответить
перед тим як потім всі інші, пропоную зебілів на фронт, вони за це проголосувал в 2019 році
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13.06.2025 14:10 Ответить
А який сенс воювати? русня може мобілізувати більше, ніж ми, тож мобілізовуватися мало сенсу. Інша справа, якщо держава працює над створенням ядерної зброї, і треба лише виграти час. Для того, щоб люди добровільно мобілізовувалися, вони мають розуміти: 1) час, на який їх мобілізують 2) для виконання яких завдань 3) що буде потім.
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13.06.2025 14:07 Ответить
Я думаю, що зеленьський там уже розробив кучу ракет крилатих та балістичних, і згодом наші ракетчики нанесуть сокрушающій удар по руснє, просто хлопцям в окопах потрібно ще трошечки потерпіти. Хіба я не правий?
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13.06.2025 14:12 Ответить
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13.06.2025 14:07 Ответить
Йдіть та воюйте. Прихопіть з собою депутатів, чиновників, поліцейських та всіх інших хто давав присягу захищати країну, а зараз сховався в тилу за бронею. Щоб воювати за країну потрібна мотивація, а найбільш "змотивовані" державою, які отримали від неї землю, надра, заводи, електростанції чомусь не воюють, як і ті хто 30 років жив за рахунок податків цивільних людей і отримував за це гарні з/п, пенсії, пільги, квартири.
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13.06.2025 14:13 Ответить
а що там із ухилянтами? коли Рада роздуплиться з кримінальною відповідальністю для цієї категорії "громадян"?
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13.06.2025 13:48 Ответить
Вони вже спіймані та мчать до тебе в окоп👍
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13.06.2025 13:51 Ответить
кримінальна відповідальність за нічого не робіння? Нехіло. До гільйотини не далеко.
якщо на те пішло, у нас у плані мобілізації закон порушено наглухо. У конституції написано, що захист Батьківщини - обов'язок кожного громадянина, а в іншій статті - що всі рівні перед законом, незалежно від раси, мови, статі і так далі.
Тому, за такою логікою, в тюрягу одразу всіх жінок, спарцмєнів і кожного хто зараз не на фронті.

Коротше, жонглювати законом як зручно - справа класна, я бачу. Але прирівняти по тяжкості злочину того, хто ******** людей на вулицях і того, хто тупо нічого не робить, - це патужно.
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13.06.2025 13:57 Ответить
І справді. Знаю одного злісного ухилянта, котрий чотири рази проігнорував повістку.
Особливі прикмети: на Банковій переховується, не голиться, харчується теплою мівіною. Іноді, можливо, перепадає "скумбрія по вісім", але це не точно...
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13.06.2025 13:57 Ответить
Пізно ... Зараз він - говнокомандувач...🤣🤣🤣
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13.06.2025 14:01 Ответить
Просто приберіть тцкунів з вулиць. Це тупик.
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13.06.2025 13:50 Ответить
Навіщо якісь окремі закони для людоловів? Немає чим зайнятися, трутні?
Відкривайте ККУ і буде вам щастя, довбні.
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13.06.2025 13:53 Ответить
Я думаю, что скорые и адвокаты должны ездить вместе с сотрудниками ТЦК, чтобы ухилянты не напрягались лишний раз, вызывая на место преступления ту или иную службу.
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13.06.2025 13:54 Ответить
так уже полиция доставляет сама....
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13.06.2025 13:57 Ответить
Чёт думаю, что банальный популизм. А вообще, Я так и не понял, а разве этот закон не дублирует действующее законодательство?
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13.06.2025 14:03 Ответить
Зараз тцк взагалі завалить мобілізацію. Радійте, у кого рідний на 0,він ніякого сменщика не побачить, даже в відпуску не піде
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13.06.2025 14:04 Ответить
Це просто популістичний законопроєкт щоб "ухилянти" увірували в справедливість. Нещодавно тцкун на камеру, при свідках побив цивільного,який мав законне право на відстрочку . Тцкуна повинні були одразу затримати і відкрити кримінальну справу за нанесення тілесних ушкоджень, а по факту влада тцкуна навіть публічно не осудила, для вигляду відкрили справу по "дитячій" статті *********** і перевели на іншу тилову посаду. Новий закон нічого не змінить.
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13.06.2025 14:07 Ответить
Головене тут те, чого немає: Гончаренко не вимагає покарати тцкатів за існуючі злочини.
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13.06.2025 14:13 Ответить
 
 