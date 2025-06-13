В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности для военных ТЦК

Верховная Рада предлагает установить уголовную ответственность за преступления, совершенные должностными лицами и военнослужащими территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в отношении граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на законопроект №13365.

Текст документа пока отсутствует на сайте, однако подробности обнародовал в телеграме соавтор законопроекта, народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно инициативе, в Уголовном кодексе планируют предусмотреть наказание за:

Не предоставление или несвоевременный вызов скорой помощи в помещениях ТЦК: штраф 100 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы от 2 до 4 лет (если это привело к потере трудоспособности более 25%), или до 3 лет лишения свободы в случае смерти лица.

Применение физической силы или уничтожение имущества во время мобилизационных мероприятий: штраф от 100 до 250 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 2 лет, компенсация убытков, понижение в звании и запрет на должности от 1 до 3 лет.