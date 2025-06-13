В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности для военных ТЦК
Верховная Рада предлагает установить уголовную ответственность за преступления, совершенные должностными лицами и военнослужащими территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в отношении граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на законопроект №13365.
Текст документа пока отсутствует на сайте, однако подробности обнародовал в телеграме соавтор законопроекта, народный депутат Алексей Гончаренко.
Согласно инициативе, в Уголовном кодексе планируют предусмотреть наказание за:
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Не предоставление или несвоевременный вызов скорой помощи в помещениях ТЦК: штраф 100 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы от 2 до 4 лет (если это привело к потере трудоспособности более 25%), или до 3 лет лишения свободы в случае смерти лица.
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Применение физической силы или уничтожение имущества во время мобилизационных мероприятий: штраф от 100 до 250 тысяч прожиточных минимумов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 2 лет, компенсация убытков, понижение в звании и запрет на должности от 1 до 3 лет.
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Угрозы убийством или телесные повреждения во время мобилизации: ограничение свободы от 1 до 3 лет, дисциплинарный батальон до 2 лет (с компенсацией лечения), лишение свободы от 3 до 7 лет, понижение в звании, лишение звания и запрет занимать должности до 5 лет.
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А от звідси, да па-падробнєй. Приходе людина, яка згідно ВЛК має здоровля краще чим в боксера Вусика, а потім їй потрібно швидку викликати. А шо се сталосі?
"Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого, караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.
Новий законопроєкт: або до 3 років позбавлення волі у разі смерті особи.
Тобто білядь мало того, що все, що перераховане, і там було заборонено законом і каралося пляшкою (науйха дублювати?), так вони ще й пом'якшені покарання дають, ніж були раніше, навіть якщо все закінчилося смертю людини.
Г - українська політика.
якщо на те пішло, у нас у плані мобілізації закон порушено наглухо. У конституції написано, що захист Батьківщини - обов'язок кожного громадянина, а в іншій статті - що всі рівні перед законом, незалежно від раси, мови, статі і так далі.
Тому, за такою логікою, в тюрягу одразу всіх жінок, спарцмєнів і кожного хто зараз не на фронті.
Коротше, жонглювати законом як зручно - справа класна, я бачу. Але прирівняти по тяжкості злочину того, хто ******** людей на вулицях і того, хто тупо нічого не робить, - це патужно.
Особливі прикмети: на Банковій переховується, не голиться, харчується теплою мівіною. Іноді, можливо, перепадає "скумбрія по вісім", але це не точно...
Відкривайте ККУ і буде вам щастя, довбні.