В Україні може з’явитися крипторезерв. У Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13356 щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики та один з ініціаторів законопроєкту Ярослав Железняк ("Голос").

"Ми даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір", – зазначив він.

За словами Железняка, такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. Водночас правильне управління крипторезервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки.

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Нагадаємо, у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.

Водночас легалізація криптовалюти потенційно може мати значний ефект для бюджету. Так, за даними дослідження Global Ledger щодо потенціалу оподаткування, якби ринок крипти був легалізований раніше, уже за за 2021-2024 роки Україна могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж (за ставкою 18%) та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян.