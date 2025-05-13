Рада відклала розгляд законопроєкту про оподаткування криптовалют після наради в ОП, – Forbes

Верховна Рада найближчим часом не розглядатиме законопроєкт про віртуальні активи, який передбачає запровадження оподаткування операцій із криптовалютами.

Законопроєкт зник з порядку денного Верховної Ради після наради в Офісі президента, розповів українській редакції Forbes народний депутат Ярослав Железняк, а також підтвердили двоє депутатів і один урядовець на умовах анонімності.

24 квітня профільний Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи для розгляду у першому читанні. Голова Комітету Данило Гетманцев заявляв, що Верховна Рада мала розглянути його найближчим часом, а оподаткування операцій з криптовалютами мало б запрацювати з 1 січня 2026 року.

Його також підтримували Мінцифри і криптоспільнота. Водночас, без ухвалення цього документа в повному обсязі Україна ризикує не виконати зобов’язання перед МВФ.

Однак уже на початку травня проєкт раптово зняли з порядку денного без пояснень. За інформацією джерел Forbes, це сталося після втручання голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова. Він наполягав на доопрацюванні положень щодо ролі НКЦПФР як регулятора та також вимагав направити законопроєкт на погодження до СБУ, розповідає Железняк.

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Магомедова головою Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦБФР) у лютому 2021 року. До цього Магомедов був позаштатним радником голови Офісу президента Андрея Єрмака.

Що передбачає законопроєкт про віртуальні активи

Як повідомлялося, у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.

Згідно зі схваленим Комітетом Ради проєктом закону, віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їхній правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права, розповідав Данило Гетманцев.

У питанні податку на доходи фізичних осіб пропонується:

вести окреме оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами;

оподатковувати саме прибуток від операцій, отриманий протягом року, як різницю між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів протягом року;

фізична особа має сама декларувати доходи та сплачувати податки;

для активів, придбаних до набрання чинності закону, у разі їх продажу протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку ПДФО – 5%.

При цьому не оподатковуватимуться доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи, а також дохід від продажу в межах однієї мінімальної заробітної плати.

Щодо податку на прибуток юридичних осіб вводяться нові різниці для коригування фінансового результату (за принципом операцій з цінними паперами), а перелік витрат, що враховуються при здійсненні операцій з віртуальними активами, визначатиметься Мінфіном за поданням регулятора.

У питанні податку на додану вартість об’єктом ПДВ не являються операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління, продажу, обміну, погашення віртуальних активів. Виключення – продаж та обмін NFT, а також продаж та обмін віртуальних активів, які посвідчують право вимагати передачі майна або надання послуги.

Водночас платникам єдиного податку заборонені операції з віртуальними активами. Постачальники послуг, пов’язаних з оборотом таких активів, не мають права використовувати спрощену систему оподаткування.

Також постачальники послуг, пов’язаних з віртуальними активами зобов’язані стати на облік у контролюючих органах та подавати щорічний звіт про такі операції щодо фізичних та юридичних осіб, які є резидентами України. За невиконання цих обов’язків передбачаються штрафи.