У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність для військових ТЦК

Верховна Рада пропонує встановити кримінальну відповідальність за злочини, вчинені посадовцями та військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) щодо громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на законопроєкт №13365.

Текст документа наразі відсутній на сайті, однак подробиці оприлюднив у телеграмі співавтор законопроєкту, народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з ініціативою, у Кримінальному кодексі планують передбачити покарання за:

Не надання або несвоєчасний виклик швидкої допомоги у приміщеннях ТЦК: штраф 100 тисяч прожиткових мінімумів, виправні роботи до 2 років, обмеження волі від 2 до 4 років (якщо це призвело до втрати працездатності понад 25%), або до 3 років позбавлення волі у разі смерті особи.

Застосування фізичної сили чи знищення майна під час мобілізаційних заходів: штраф від 100 до 250 тисяч прожиткових мінімумів, виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 2 років, компенсація збитків, пониження у званні та заборона на посади від 1 до 3 років.