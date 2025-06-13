У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність для військових ТЦК
Верховна Рада пропонує встановити кримінальну відповідальність за злочини, вчинені посадовцями та військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) щодо громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на законопроєкт №13365.
Текст документа наразі відсутній на сайті, однак подробиці оприлюднив у телеграмі співавтор законопроєкту, народний депутат Олексій Гончаренко.
Згідно з ініціативою, у Кримінальному кодексі планують передбачити покарання за:
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Не надання або несвоєчасний виклик швидкої допомоги у приміщеннях ТЦК: штраф 100 тисяч прожиткових мінімумів, виправні роботи до 2 років, обмеження волі від 2 до 4 років (якщо це призвело до втрати працездатності понад 25%), або до 3 років позбавлення волі у разі смерті особи.
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Застосування фізичної сили чи знищення майна під час мобілізаційних заходів: штраф від 100 до 250 тисяч прожиткових мінімумів, виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 2 років, компенсація збитків, пониження у званні та заборона на посади від 1 до 3 років.
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Погрози вбивством або тілесні ушкодження під час мобілізації: обмеження волі від 1 до 3 років, дисциплінарний батальйон до 2 років (із компенсацією лікування), позбавлення волі від 3 до 7 років, пониження у званні, позбавлення звання та заборона обіймати посади до 5 років.
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А от звідси, да па-падробнєй. Приходе людина, яка згідно ВЛК має здоровля краще чим в боксера Вусика, а потім їй потрібно швидку викликати. А шо се сталосі?
Одразу видно, що ви у ТЦК жодного разу не були...
"Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого, караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.
Новий законопроєкт: або до 3 років позбавлення волі у разі смерті особи.
Тобто білядь мало того, що все, що перераховане, і там було заборонено законом і каралося пляшкою (науйха дублювати?), так вони ще й пом'якшені покарання дають, ніж були раніше, навіть якщо все закінчилося смертю людини.
Г - українська політика.
2. В Україні немає зайвих грошей. навіть на постачання необхідної кількості дронів не вистачає. Але якщо переможуть кацапи - ти побіжиш за них воювати аж бігом без грошей, вони тебе не питатимуть - так само, як не питали мешканців Донецьку.
Свою долю відповідальності несуть виборці, які обирали владу, яка привела всіх до катастрофи.
І повір- заклики припинити мобілізацію зебілів тільки радують.
Що ви пропонуєте ? Здаватись ? Будете зустрічати кацапа без зброї у власному житлі. Ну мабуть пощадять
одне це - підстава посадити за ст. 111 ККУ
якщо на те пішло, у нас у плані мобілізації закон порушено наглухо. У конституції написано, що захист Батьківщини - обов'язок кожного громадянина, а в іншій статті - що всі рівні перед законом, незалежно від раси, мови, статі і так далі.
Тому, за такою логікою, в тюрягу одразу всіх жінок, спарцмєнів і кожного хто зараз не на фронті.
Коротше, жонглювати законом як зручно - справа класна, я бачу. Але прирівняти по тяжкості злочину того, хто ******** людей на вулицях і того, хто тупо нічого не робить, - це патужно.
Особливі прикмети: на Банковій переховується, не голиться, харчується теплою мівіною. Іноді, можливо, перепадає "скумбрія по вісім", але це не точно...
Відкривайте ККУ і буде вам щастя, довбні.
Все.
Навіщо ви всіх вже записали в кацапська ждуни???😡
А до ухилянтів не маю нічого крім презирства.
Давайте тоді створимо окремий кодекс дорожнього руху для Тойот, Бмв, Пежо....тощо
Народ має перестати підтримувати цю злочинну банду ,що узурпувала владу