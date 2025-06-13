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Новини Протиправні дії ТЦК
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У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність для військових ТЦК

ВР схвалила закон про компенсацію за втрату майна на ТОТ

Верховна Рада пропонує встановити кримінальну відповідальність за злочини, вчинені посадовцями та військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) щодо громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на законопроєкт №13365.

Текст документа наразі відсутній на сайті, однак подробиці оприлюднив у телеграмі співавтор законопроєкту, народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з ініціативою, у Кримінальному кодексі планують передбачити покарання за:

  • Не надання або несвоєчасний виклик швидкої допомоги у приміщеннях ТЦК: штраф 100 тисяч прожиткових мінімумів, виправні роботи до 2 років, обмеження волі від 2 до 4 років (якщо це призвело до втрати працездатності понад 25%), або до 3 років позбавлення волі у разі смерті особи.

  • Застосування фізичної сили чи знищення майна під час мобілізаційних заходів: штраф від 100 до 250 тисяч прожиткових мінімумів, виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 2 років, компенсація збитків, пониження у званні та заборона на посади від 1 до 3 років.

  • Погрози вбивством або тілесні ушкодження під час мобілізації: обмеження волі від 1 до 3 років, дисциплінарний батальйон до 2 років (із компенсацією лікування), позбавлення волі від 3 до 7 років, пониження у званні, позбавлення звання та заборона обіймати посади до 5 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні може з’явитися крипторезерв. У Раді зареєстрували законопроєкт

Автор: 

ВР (15050) законопроєкт (3625) ТЦК та СП (664)


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Топ коментарі
+13
А він взагалі потрібен той законопроект? Я якось пропустив момент коли на наших ТЦКунів припинив діяти кримінальний кодекс.
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13.06.2025 13:33 Відповісти
+12
Не надання або несвоєчасний виклик швидкої допомоги у приміщеннях ТЦК

А от звідси, да па-падробнєй. Приходе людина, яка згідно ВЛК має здоровля краще чим в боксера Вусика, а потім їй потрібно швидку викликати. А шо се сталосі?
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13.06.2025 13:22 Відповісти
+7
Служить в ТЦК должны исключительно женщины, а не блатные "инвалиды". В случае необходимости (правомерного) применения силы они должны вызывать наряд полиции.
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13.06.2025 13:30 Відповісти
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Не надання або несвоєчасний виклик швидкої допомоги у приміщеннях ТЦК

А от звідси, да па-падробнєй. Приходе людина, яка згідно ВЛК має здоровля краще чим в боксера Вусика, а потім їй потрібно швидку викликати. А шо се сталосі?
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13.06.2025 13:22 Відповісти
усрався...
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13.06.2025 13:49 Відповісти
Так, ваша правда. Начальникам пакувальних дільниць тцкунських військ тепер підгорає. " Пукан бомбірт...."
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13.06.2025 14:47 Відповісти
Ну до ТЦК люди приходять і до ВЛК, потім там отримують направлення на ВЛК, проходять ВЛК і після повертаються до ТЦК. Кожного разу потрібно чекати у черзі багато годин. Літніх людей там в чергах повно. Може стати погано і просто в черзі, а може - через нерви, на яких грають представники ТЦК...
Одразу видно, що ви у ТЦК жодного разу не були...
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13.06.2025 14:52 Відповісти
Повно літніх людей? Це шо? дом прєстарєлих? Ти хоч зрозумів, що написав ?
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13.06.2025 14:59 Відповісти
Нагадую, що у нас військовозобов'язаними є чоловіки до 60 років. Так, в чергах у ТЦК я бачив чимало чоловіків 50-60 років, тобто - літніх людей. Більшість з них там була заради бронювання.
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13.06.2025 15:30 Відповісти
Та ви, ***, просто метеори!
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13.06.2025 13:22 Відповісти
Незабаром, массові скарги з тцк на свавілля ухилянтів по відношенню до них.
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13.06.2025 13:24 Відповісти
АЛИЛУЯ
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13.06.2025 13:24 Відповісти
І шо хтось думає, що бусифікація припинеться?
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13.06.2025 13:27 Відповісти
А він взагалі потрібен той законопроект? Я якось пропустив момент коли на наших ТЦКунів припинив діяти кримінальний кодекс.
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13.06.2025 13:33 Відповісти
Немає ніякої бусіфікації. То все кацапська ІПСО!
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13.06.2025 13:30 Відповісти
Краще починати нуклеарізацію на РБМК(ЧАЕС).
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13.06.2025 13:42 Відповісти
В авторах жодного Слуги Народу, можна розходитись панове. Навіть коментувати немає сенсу, адже приймаються лише законопроекти коаліції - ОПа-СН-ОПЗЖ(ніби як заборонено), все інше лише фоновий шум у Верховній Раді.
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13.06.2025 13:30 Відповісти
Служить в ТЦК должны исключительно женщины, а не блатные "инвалиды". В случае необходимости (правомерного) применения силы они должны вызывать наряд полиции.
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13.06.2025 13:30 Відповісти
"все равны перед законом". но для некоторых - отдельные законы. наверное, чтобы были равнее. ну а чего, действительно, холопы должны страдать.
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13.06.2025 13:34 Відповісти
Нащо вводити окреме покарання для них, якщо їх незаконні дії порушують наявні статті ККУ?
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13.06.2025 13:40 Відповісти
💯
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13.06.2025 13:59 Відповісти
Це не новелла. Тому такі зміни в закони цілком відповідають Законам України.
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13.06.2025 14:22 Відповісти
Про ненадання допомоги. Уже є стаття у кримінальному кодексі (136).
"Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого, караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.

Новий законопроєкт: або до 3 років позбавлення волі у разі смерті особи.

Тобто білядь мало того, що все, що перераховане, і там було заборонено законом і каралося пляшкою (науйха дублювати?), так вони ще й пом'якшені покарання дають, ніж були раніше, навіть якщо все закінчилося смертю людини.

Г - українська політика.
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13.06.2025 13:46 Відповісти
Кто воевать будет, уроды? Тогда уже вводите серьезную ответственность за ухилянство. а не легкие штрафы.
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13.06.2025 13:48 Відповісти
А может пора вводить какие то мотивационные спрсобы привлечения людей в армию? Даже кацапы поняли что платить деньги дешевле чем приглашать людей покататься на микроавтобусе.
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13.06.2025 13:53 Відповісти
Тоже пора. Только бабло где брать? За 2-3 т. баксов наши хитров-баные никуда не пойдут. А если у кого есть больше, то лучше отдадут перевозчикам на Тисе.
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13.06.2025 13:56 Відповісти
За ідею вже всі сходили. Пора за гроші. Нема грошей - нема солдатів.
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13.06.2025 14:28 Відповісти
1. Гроші в ЗСУ платять. Не мільони, але до 200 тисяч отримати можливо.
2. В Україні немає зайвих грошей. навіть на постачання необхідної кількості дронів не вистачає. Але якщо переможуть кацапи - ти побіжиш за них воювати аж бігом без грошей, вони тебе не питатимуть - так само, як не питали мешканців Донецьку.
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13.06.2025 15:37 Відповісти
30 тысяч в месяц по миллиону это 30 миллиардов в месяц. 6 миллионов людей не обновили данные. Если с каждого ежемесячно брать 5000 грн и не трогать - а деньги эти отправлять в специальный фонд, из которого платить желающим мобилизоваться - украинцам, колумбийцам - не важно - ухилянты будут платить? Безусловно. Возможно ли таким способом решить проблему с мобилизацией - я не знаю. Пока не попробуешь - не узнаешь. Попробовали - даже не собирались.
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13.06.2025 15:43 Відповісти
На мою думку, для початку, ті, хто повинен - військові пенсіонери від 40 до 60 років, силовики, поліцейські, держслужбовці, тобто всі, хто давав присягу на захист Держави.... Потім - всі інші чоловіки призивного віку ... Якось так...
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13.06.2025 13:58 Відповісти
Не должно быть никакого початку. Равны должны быть все - и пересичны и прокуроры. Как в США во время вьетнамской войны - лотерея.
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13.06.2025 14:02 Відповісти
Тобто, по вашому, людина, що вибрала для себе військову службу, в мирний час , отримувала пільги, квартири, зарплати за рахунок людини, що все життя працювала, можливо на роботі з важкими та шкідливими умовами праці, це однакові умови?
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13.06.2025 14:25 Відповісти
Як би там не було, але коли повномасштабний наступ ворога, то і оборона має бути масштабною.
Свою долю відповідальності несуть виборці, які обирали владу, яка привела всіх до катастрофи.
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13.06.2025 14:41 Відповісти
Ну так 73% і проголосували в 2019 за воз'єднання з РФ. У кацапів справа- добити тих хто в ЗСУ. Це називається денацифікація. Рещта із задоволенням отримає аусвайс з двоголовою куркою і поїде на заробітки в Москву.
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13.06.2025 14:45 Відповісти
Я розумію що лише дивні люди хочуть воювати. Що ніхто не хоче туди йти, виживати в жахливих умовах, отримувати поранення, вбивати , можливо самому загинути. Але така ситуація. Нічого розраховувати на військових, бо ви обирали уряди, які не доплачували їм зарплату, скорочували, принижували і роззброювали. Окрім 5 років з 2014 по 2019
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13.06.2025 14:49 Відповісти
Я Зеленського не обирав.
І повір- заклики припинити мобілізацію зебілів тільки радують.
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13.06.2025 14:53 Відповісти
У мирний час армія є величезним тягарем для держави, і держава утримує армію лише для того щоб у випадку агресії вона державу захистила. І ось прийшла агресія, прийшла війна, а у нас трапляються дивні дива... Військові пенси до 60 років, купа діючих військових у тилу воювати зовсім не поспішають. Більш того військові полюють на цивільних щоб ті йшли воювати замість них. А найпарадоксальніше, що є дебіли які це підтримують.
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13.06.2025 14:49 Відповісти
У нас немає стільки кадрових військових щоб протистояти рашці.
Що ви пропонуєте ? Здаватись ? Будете зустрічати кацапа без зброї у власному житлі. Ну мабуть пощадять
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13.06.2025 15:16 Відповісти
Ото логіка. Так у нас і населення менше у три рази. Що ви з цього питання пропонуєте? А воювати в першу чергу повинні трутні. Армія більше мільйону а на ЛБЗ ледь 200 000. Я розумію, ППО і т. д. Хай ще 300 000. Що решта робить? Дачи полковникам та генералам будують? Клоунада. Вже мовчу про мусорів.
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13.06.2025 15:26 Відповісти
Однакови.
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13.06.2025 14:51 Відповісти
перед тим як потім всі інші, пропоную зебілів на фронт, вони за це проголосувал в 2019 році
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13.06.2025 14:10 Відповісти
А який сенс воювати? русня може мобілізувати більше, ніж ми, тож мобілізовуватися мало сенсу. Інша справа, якщо держава працює над створенням ядерної зброї, і треба лише виграти час. Для того, щоб люди добровільно мобілізовувалися, вони мають розуміти: 1) час, на який їх мобілізують 2) для виконання яких завдань 3) що буде потім.
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13.06.2025 14:07 Відповісти
Я думаю, що зеленьський там уже розробив кучу ракет крилатих та балістичних, і згодом наші ракетчики нанесуть сокрушающій удар по руснє, просто хлопцям в окопах потрібно ще трошечки потерпіти. Хіба я не правий?
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13.06.2025 14:12 Відповісти
три роки повномасштабної зеленський НЕ використовував реактори ЧАЕС(РБМК) для створення збройного плутонію

одне це - підстава посадити за ст. 111 ККУ
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13.06.2025 14:16 Відповісти
Я тут три роки горохом об стіну розказував про бочки з відпрацьованим ядерним паливом у чорна мора для шантажу цивілізованого світу, щоб зрою давали. всі пох
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13.06.2025 14:19 Відповісти
🤣🤣🤣
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13.06.2025 14:26 Відповісти
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13.06.2025 14:07 Відповісти
Йдіть та воюйте. Прихопіть з собою депутатів, чиновників, поліцейських та всіх інших хто давав присягу захищати країну, а зараз сховався в тилу за бронею. Щоб воювати за країну потрібна мотивація, а найбільш "змотивовані" державою, які отримали від неї землю, надра, заводи, електростанції чомусь не воюють, як і ті хто 30 років жив за рахунок податків цивільних людей і отримував за це гарні з/п, пенсії, пільги, квартири.
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13.06.2025 14:13 Відповісти
Ахмєтов так взагалі міг в зародиші на домбасі все придушити. Треба було просто дати команду своїм бандітам. Вони б того гіркіна в очко би отодрали і в ліз вивезли копати собі могилу
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13.06.2025 14:21 Відповісти
Вот мне иногда хочется дождаться прихода орков в твой город. Посмотреть, как какие-нибудь удмурты кодлой вы-бут твою жену или подругу, обосрут твою квартиру да и тебя пристрелят за косой взгляд или отправят без разговоров на передок под украинские дроны. Вот тогда ты вспомнишь и прокуроров и ментов, да будет позно.
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13.06.2025 15:07 Відповісти
коли кацапські війська наближаються до чийогось міста то люди можуть виїхати, тоді всі ваші фантазії про удмуртів не справдяться
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13.06.2025 15:41 Відповісти
То есть при приближении орков вы будете драпать. Я правильно понимаю? Тогда честно скажите, что вы трус и предатель, а не прикрывайтесь фиговым листком какой-то несправедливости.
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13.06.2025 15:52 Відповісти
Начальники пакувальних дільниць тцкунських військ.
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13.06.2025 14:37 Відповісти
а що там із ухилянтами? коли Рада роздуплиться з кримінальною відповідальністю для цієї категорії "громадян"?
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13.06.2025 13:48 Відповісти
Вони вже спіймані та мчать до тебе в окоп👍
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13.06.2025 13:51 Відповісти
кримінальна відповідальність за нічого не робіння? Нехіло. До гільйотини не далеко.
якщо на те пішло, у нас у плані мобілізації закон порушено наглухо. У конституції написано, що захист Батьківщини - обов'язок кожного громадянина, а в іншій статті - що всі рівні перед законом, незалежно від раси, мови, статі і так далі.
Тому, за такою логікою, в тюрягу одразу всіх жінок, спарцмєнів і кожного хто зараз не на фронті.

Коротше, жонглювати законом як зручно - справа класна, я бачу. Але прирівняти по тяжкості злочину того, хто ******** людей на вулицях і того, хто тупо нічого не робить, - це патужно.
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13.06.2025 13:57 Відповісти
Я якщо шо згоден сидіти в одній камері з вусиком та ломаченком. Як відсидемо будемо ринкі бамбіть на бєсарабкє
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13.06.2025 14:14 Відповісти
І справді. Знаю одного злісного ухилянта, котрий чотири рази проігнорував повістку.
Особливі прикмети: на Банковій переховується, не голиться, харчується теплою мівіною. Іноді, можливо, перепадає "скумбрія по вісім", але це не точно...
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13.06.2025 13:57 Відповісти
Пізно ... Зараз він - говнокомандувач...🤣🤣🤣
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13.06.2025 14:01 Відповісти
Верховний! ☝
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13.06.2025 14:25 Відповісти
Просто приберіть тцкунів з вулиць. Це тупик.
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13.06.2025 13:50 Відповісти
Навіщо якісь окремі закони для людоловів? Немає чим зайнятися, трутні?
Відкривайте ККУ і буде вам щастя, довбні.
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13.06.2025 13:53 Відповісти
Я думаю, что скорые и адвокаты должны ездить вместе с сотрудниками ТЦК, чтобы ухилянты не напрягались лишний раз, вызывая на место преступления ту или иную службу.
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13.06.2025 13:54 Відповісти
так уже полиция доставляет сама....
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13.06.2025 13:57 Відповісти
Чёт думаю, что банальный популизм. А вообще, Я так и не понял, а разве этот закон не дублирует действующее законодательство?
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13.06.2025 14:03 Відповісти
Зараз тцк взагалі завалить мобілізацію. Радійте, у кого рідний на 0,він ніякого сменщика не побачить, даже в відпуску не піде
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13.06.2025 14:04 Відповісти
солдат повинен стійко переносити всі тяготи та позбавлення військової служби
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13.06.2025 14:16 Відповісти
Всі хто хотів захищати Україну уже в ЗСУ. Ті, що зараз цивільні- всі чекають кацапів.
Все.
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13.06.2025 14:18 Відповісти
Дивно ходити на 4му році війни і питати громадян чого ті не в ЗСУ. А самим то хіба не ясно?
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13.06.2025 14:22 Відповісти
Або не хочуть, або не бачать сенсу воювати. Це знову ж питання мотивації. Якби всі бачили, що кінець війни близько - проблем з мобілізацією було би менше.
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13.06.2025 14:26 Відповісти
Вибачте, ви зараз в ЗСУ, чи чекаєте кацапів?
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13.06.2025 14:29 Відповісти
Вибачаю. Інвалід війни. Три місяці як списали.
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13.06.2025 14:31 Відповісти
Ви думаєте, що крім вас в Україні більше не має списаних інвалідів війни???
Навіщо ви всіх вже записали в кацапська ждуни???😡
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13.06.2025 14:43 Відповісти
Інваліди війни не ухилянти, а мають саме що не є пряме відношення до ЗСУ.
А до ухилянтів не маю нічого крім презирства.
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13.06.2025 14:46 Відповісти
Боже мій. Скільки в Україні прибитих на всю голову.
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13.06.2025 15:24 Відповісти
Ну розкажи мені що ти Супер-Патріот, просто народжений не для війни.
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13.06.2025 15:37 Відповісти
Це просто популістичний законопроєкт щоб "ухилянти" увірували в справедливість. Нещодавно тцкун на камеру, при свідках побив цивільного,який мав законне право на відстрочку . Тцкуна повинні були одразу затримати і відкрити кримінальну справу за нанесення тілесних ушкоджень, а по факту влада тцкуна навіть публічно не осудила, для вигляду відкрили справу по "дитячій" статті *********** і перевели на іншу тилову посаду. Новий закон нічого не змінить.
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13.06.2025 14:07 Відповісти
Головене тут те, чого немає: Гончаренко не вимагає покарати тцкатів за існуючі злочини.
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13.06.2025 14:13 Відповісти
А хіба тцк були вільною від законів України територією? До чого тут цей закон?
Давайте тоді створимо окремий кодекс дорожнього руху для Тойот, Бмв, Пежо....тощо
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13.06.2025 14:15 Відповісти
Або створимо україньський Лас-Вегас, територію де не буде ТЦКунів і ухилянти будуть почувати себе як риба в воді
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13.06.2025 14:18 Відповісти
Цей Час Вегас вже давно є ,це верховна зрада,мусарня і вся суддівська прокурорська звіздобратія на чолі з головним ухилянтом Зелупою.
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13.06.2025 14:43 Відповісти
И что? там столько законопроектов зарегистрировано, но никто их не рассматривает! Более того! Можно принять в первом чтении, громко отрапортовать и забыть!
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13.06.2025 14:41 Відповісти
Без усунення головної причини проблеми - це все лише імітація. Корінь проблеми - це злочинна діяльність тандему - Єрмака і Найпотужнішого та підтримка його охлосом
Народ має перестати підтримувати цю злочинну банду ,що узурпувала владу
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13.06.2025 14:53 Відповісти
Так, ***** вже давно сказав що підписувати капітуляцію має легітимний президент.
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13.06.2025 14:56 Відповісти
Це є нікчемний законопроект, тому, що за всі ці злочини вже є статті КК. А верховна зрада цим показала ще раз свою імпотентгість
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13.06.2025 15:21 Відповісти
 
 