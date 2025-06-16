УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3872 відвідувача онлайн
Новини Фото Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
10 426 123

Мобілізований із Волині перебуває у комі: рідні заявляють про побиття у ТЦК, поліція – про "падіння з кузова". ФОТО

У лікарні Львова перебуває у критичному стані 31-річний волонтер із Луцька Максим Музичка. За словами рідних, його раніше силоміць доправили до обласного ТЦК та СП. Там заперечують застосування сили до мобілізованого, а поліція каже, що чоловік нібито випав із кузова вантажного автомобіля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла його мати Лариса Музичка.

Що кажуть рідні?

За її словами, 10 червня в Луцьку військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка просто на вулиці – без участі поліції та перевірки документів. Вона, посилаючись на слова дружини Максима, стверджує, що під час затримання йому "залили газ в очі" та силоміць доправили до обласного ТЦК та СП.

Через добу, не провівши військово-лікарської комісії, чоловіка, за словами рідних, вивезли на полігон у Львівській області. 12 червня він перестав виходити на зв’язок. Завдяки геолокації рідні з’ясували, що його везуть до лікарні Св. Пантелеймона у Львові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $13,2 тисячі за "вирішення питання" із ТЦК на Хмельниччині – затримано ексвійськового та його спільника. ФОТО

Мати Максима каже, що коли приїхала до львівської лікарні, то побачила, що син уже перебуває на операційному столі у критичному стані.

За її словами, медики діагностували у хлопця відкриту черепно-мозкову травму, субдуральні та епідуральні гематоми, а також численні крововиливи. Йому було проведено дві операції. Стан Максима оцінюється як украй важкий.

Волонтер із Луцька у комі після мобілізації: що кажуть родичі та ТЦК
Волонтер із Луцька у комі після мобілізації: що кажуть родичі та ТЦК

Згодом вона уточнила, що Максим перебуває у медичній комі після важкої черепно-мозкової травми та двох операцій.

"Стан критичний. Додатково — менінгіт. Ми боремося за його життя", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність для військових ТЦК

Волонтер із Луцька у комі після мобілізації: що кажуть родичі та ТЦК

Версія обласного ТЦК 

У Волинському обласному ТЦК та СП розповіли, що 11 червня після встановлення належності чоловіка до військового обліку його направили на проходження ВЛК.

У терцентрі стверджують, що Музичко відмовився ознайомлюватись із висновками лікарів, тому медики оформили відповідні акти.

"Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною", - каже ТЦК.

Після завершення необхідних процедур Музичку направили до навчального центру для проходження базової підготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, їм повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Волонтер із Луцька у комі після мобілізації: що кажуть родичі та ТЦК

Що кажуть у поліції?

У поліції Львівської області повідомили, що 12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.

"Як попередньо встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поліція встановлює всі обставини події.

Також читайте: Двоє мобілізованих намагалися втекти під час транспортування до збірного пункту у Києві, один загинув, - ТЦК

Автор: 

Луцьк (438) волонтери (1356) мобілізація (3226) ТЦК та СП (809) Волинська область (911) Луцький район (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
"випав з кузова"?
Мені це нагадало, як у часи Януковича, у СІЗО, арештований, по словам поліції, три рази САМ "впав з нар на бетонну підлогу"... ДО СМЕРТІ!
Це не ті поліцейських зараз у ТЦК служать?
показати весь коментар
16.06.2025 22:30 Відповісти
+29
Кому таке вигідно?
Звичайно рашстським окупантам.
Виходить, що ТЦКшники , вбиваючи та калічучи майбутніх військовослужбовців - захисників України , працюють на орашистських окупантів.
Куда дивиться СБУ?
Агенти пуйла в ТЦК нищать захисників України.
показати весь коментар
16.06.2025 22:32 Відповісти
+28
Це вже агонія державного устрою, по суті - анархія замінює державні інституції та повноваження
показати весь коментар
16.06.2025 22:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я от не розумію, як можна бути такими цинічними скотами. Людина травмувалась, не факт, що виживе, а тут під**аси, які тішаться від того, що у них більше прав сидять і зловтішаються з цього. Чорти безсовісні, пердуни диванні.
показати весь коментар
16.06.2025 23:26 Відповісти
Ось так!
Раптово, сам, з кузова вантажівки впав на асфальт, й так декілька разів!
Ото вже був не обережний!
показати весь коментар
16.06.2025 23:33 Відповісти
чи є свідчення інших мобілізованих, що перебували разом з ним у кузові вантажного автомобіля?
показати весь коментар
16.06.2025 23:53 Відповісти
нема як і записів бодікамер ні з мусорів ні перевдягнених бурятів і так по кожному випадку,одні бла-***-*** від пустобрехів від вилупків
показати весь коментар
17.06.2025 11:20 Відповісти
тоді єдина можливість з'ясувати обставини це дочекатися коли людина вийде з коми, якщо вийде, а так звісно закриють справу.
показати весь коментар
17.06.2025 11:24 Відповісти
нажаль мої думки про це лише негативні,жаль хлопця та і сім'ю яка з ним переживає,а іншим свідкам та учасникам бажаю від душі кармічних відкатів
показати весь коментар
17.06.2025 11:57 Відповісти
Он просто не хотєл воевать! Пусть другие воюют! Какая разница - все власти одинаковіе!!1
показати весь коментар
16.06.2025 23:57 Відповісти
Нацполіція викрила злочинну організацію, через дії якої без гарячої води залишилася половина Кривого Рогу. Фігуранти організували схему розтрати майна в умовах воєнного стану, що призвела до припинення постачання гарячої води для понад 250 тисяч мешканців. Збитки сягають майже 30 мільйонів гривень. Організаторами виявилися два колишні керівники державного теплоенергетичного підприємства. Вони демонтували понад 1140 водонагрівачів, вилучили з них латунні трубки і продавали на металобази. Щоб приховати крадіжку, баки повертали на місце, наповнивши їх одягом. Задокументовано понад 65 епізодів. Десятьом учасникам організації повідомлено про підозру, їм загрожує до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. Деталі: https://npu.gov.ua/news/krimpolitsiya/natspolitsiya-vikrila-zlochinnu-organizatsiyu-cherez-diyi-yakoyi-bez-garyachoyi-vodi-zalishilasya-polovina-krivogo-rogu/
показати весь коментар
17.06.2025 00:07 Відповісти
Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися Джерело: https://censor.net/ua/p3558278 Пишуть так ніби це норма і вони мають право на застосування. Тобто це фактично признання, що в ТЦК практикують насилля.
показати весь коментар
17.06.2025 00:12 Відповісти
Боров Дикий уже поржал как с утонувших в Тисе?
показати весь коментар
17.06.2025 04:51 Відповісти
Це все наслідки безтолковості та тупості обкуреного мудака, який іменує себе верховним головкомом. Це результат самоусунення ішака від своїх конституційних обовязків. Боротись треба з причинами, а не з наслідками. Доки це чмо буде існувати при владі, доти і буде весь цей бардак.
показати весь коментар
17.06.2025 06:02 Відповісти
Наслідки - це те те що сталося в результаті в результаті безтолковості та тупості наріду на минулих виборах. Але нарід вперто це заперечує, щоб відкосити від необхідності власноруч розгрібати те що САМ і зробив.
показати весь коментар
17.06.2025 07:58 Відповісти
Баби обсмоктують брехні які розповіла баба,з першого що його давили газом,і далі по списку
показати весь коментар
17.06.2025 06:15 Відповісти
От падіння з кузова, такого бланжа на оку не буде. + тим хто буйний, завжди звязують рукі, коли везуть на мобілізацію.

Моя версія: людина биковала при перевірці документів, за що - натовкли добряче і отправили звязаним на мобілізацію, а потім він з завязаними руками вистрибнув, на ходу. І розвязка очевидна.

Що робити в таких ситуаціях? Видавати тцк-шнікам нагрудні відеокамери (як поліції) і шокери. Щоб не приходилось бити биків. Бо бланжи і інші гематоми це перебор.. а камери потрібні, щоб було видно як все було на самому ділі. А не брехали про невинних янголів що з однієї що з другої сторони.

І особливо буйних перевозити в автобусах (де набагато легше зафіксувати людину), а не в кузовах.
показати весь коментар
17.06.2025 06:27 Відповісти
Я б на тебе теж халатик накинув, той де рукави сзаду зав"язують
показати весь коментар
17.06.2025 08:36 Відповісти
Таку суку як ти я б теж - помасажував ручками, щоб не могло і пікнути
показати весь коментар
17.06.2025 08:37 Відповісти
Ще один бик)) от для цього нагрудні камери і потрібні, щоб було на відео зафіксовано, що по пиці получив не за просто так, а за поведінку, під час мобілізації. бо демонізовують тцк, і фотають нещасних потерпілих з бланжами. Коли на самому ділі люди просто устали терпіти, що "кожне" пригає і розказує...
показати весь коментар
17.06.2025 09:23 Відповісти
З камерами згоден, щоб було зафіксовано, що ТЦК-шні бики по пиці отримують не за просто так, а за недотримання законодавства. Щоб потім не було обвинувачень про: "б'ють в тилу ветеранів", "забризкали перцем інваліда фронту", який три квартали біг наввипередки та ін.
показати весь коментар
17.06.2025 11:20 Відповісти
Як же просрочений ненавидить Українців що недали хдати пр Оману усе кацапам
показати весь коментар
17.06.2025 07:18 Відповісти
А що він взагалі робив в кузові вантажного автомобіля? На збір картоплі їхав? Коротше ,Тцк- злочинна організація з круговою порукою. Це вже очевидно.
показати весь коментар
17.06.2025 08:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 