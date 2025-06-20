Выпал из окна третьего этажа ТЦК при попытке побега: на Харьковщине госпитализирован военнообязанный

В ночь на 20 июня военнообязанный мужчина пытался сбежать из одного из районных территориальных центров комплектованияи социальной поддержки(ТЦК и СП) в Харьковской области и выпал из окна третьего этажа.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

В результате падения мужчина получил травмы рук, ног, ребер и головы. Ему вызвали скорую помощь, сейчас он находится в больнице.

В сообщении отмечается, что предварительная проверка не выявила никаких противоправных действий со стороны представителей ТЦК. "Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", - говорится в официальном заявлении.

