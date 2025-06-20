РУС
6 282 285

Выпал из окна третьего этажа ТЦК при попытке побега: на Харьковщине госпитализирован военнообязанный

окно, самоубийство

В ночь на 20 июня военнообязанный мужчина пытался сбежать из одного из районных территориальных центров комплектованияи социальной поддержки(ТЦК и СП) в Харьковской области и выпал из окна третьего этажа.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

В результате падения мужчина получил травмы рук, ног, ребер и головы. Ему вызвали скорую помощь, сейчас он находится в больнице.

В сообщении отмечается, что предварительная проверка не выявила никаких противоправных действий со стороны представителей ТЦК. "Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", - говорится в официальном заявлении.

Также смотрите: Мобилизованный с Волыни в коме: родные заявляют об избиении в ТЦК, полиция – о "падении с кузова". ФОТО

Харьков (7750) ТЦК (761) Харьковская область (1634) Харьковский район (554)
+36
Що значить "під час спроби втечі"?
Військовозобов'язаний - це зек, а приміщення тецека це виправна колонія де утримуються громадяни проти їх волі? А яким законом це передбачено?
показать весь комментарий
20.06.2025 11:07
+26
"попередня перевірка не виявила жодних протиправних дій з боку представників ТЦК" а хтось думав буде по іншому? Все ж винні ухилянти, он вчитель у Харкові сам напав на тцкуна, вдарив його животом об кулак, так бідний тцкун ледь не отримав перелом руки. Ви думаєте це смішно? І таких випадків безліч, коли кристально чесна людина на падає на ТЦК, спокою немає ні хвилини, все хтось прагне очорнити білих і пухнастих "ветеранів" на службі в ТЦК
показать весь комментарий
20.06.2025 11:10
+20
Перший стрибок виконав, дебіл.
До ДШВ його.
показать весь комментарий
20.06.2025 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Дуже цікаво. Стиль у тебе знайомий. Певно, за ЗЕ в 2019 агітував, от і змінив нік?
показать весь комментарий
21.06.2025 12:02
Я в 2019 році навіть не знав, що Цензор існує, пане Порохобандерівець-Каракай) Що ніяк не впливає на той же факт - не може людина, яка реально переживає за мобілізацію, ганьбити окремо взятих ухилянтів, і не ганьбити хабарників ТЦК, які своїми діями позбавляють ЗСУ одразу сотень військовозобов'язаних.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:05
Куй я ложив на вашого шарія, і на вас, диванних вояків - нафронтників. Сьогодні у Львові, на площі Ринок, є маленька вуличка Шевська, з 22.00 до 00.00 народу там буде докуя. В основному молоді, здорові чоловіки віком 30-40 років. Пропоную підійти туди і розказати їм про сцикунів ухилянтів)))
показать весь комментарий
20.06.2025 12:15
Що ти можеш ложити? Боягузи і імпотенти тільки в штани "ложать".
Про Львів немає чого тут вішати локшину, бо у Львові ніколи не скажуть "ложити", хіба що ті що дременули з прифронтової зони ОРДЛО.
У ******** українській літературній мові слова "ложити немає". З приростками і без них маємо класти, покласти, скласти, накладати, розкладати тощо. Наказовий спосіб - клади, поклади, кладіть, покладіть. У кацапському "ізигу" в недоконаному виді - корінь клад-, клас-, у доконаному - лож-
показать весь комментарий
20.06.2025 12:48
лгбт там збирається, що ви не зрозуміли ? кохатись будуть.....аби не з москалями
показать весь комментарий
20.06.2025 13:01
Ааааа, ну тоді все зрозуміло! Ромі "друг" наставив роги, ось він і злиться на весь білий Світ.
Я наприклад не знав про ту , кхм-кхм, специфічну тусовку. Тоді нафіга того "друга" захищати
показать весь комментарий
20.06.2025 13:09
в парашутисти його !
без парашюта.
ценний кадра!

.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:18
Країна мрії просроченого
показать весь комментарий
20.06.2025 12:25
ця новина зовсім для всіх не новина - кожна людина має безумовне право на захист свого життя та здоров'я у будь-який спосіб. Про що й написано у Конституції. Все інше демагогія потужних пенсів та броньовиків
показать весь комментарий
20.06.2025 12:29
Краще розкажи, як у вас на ТОТ кацапи проводять мобілізацію.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:32
ти краще розкажи, вас на ставці тримають чи за кількість дописів оплачують. І чи у вас якісь тренінги проводять навчаючи на чорне говорити біле чи в тебе це від природи закладено
показать весь комментарий
20.06.2025 12:39
Я серйозно. Мені цікаво, що, правда в кацапську армію ви йдете відразу по повістці?
показать весь комментарий
20.06.2025 12:41
каракай, ты в сговоре с зеленскими и тцкунами
показать весь комментарий
20.06.2025 12:45
Ну, закликів капітулювати я ні від Порошенка теж не не чув. Так що... Нема партії для гордих ухилянтів...
показать весь комментарий
20.06.2025 12:57
То й я не жартую. Я б ще так сяк зрозумів, якби ти писав все це за гроші, але якщо ти дійсно віриш в те що пишеш, то мені тебе шкода.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:46
Як це стосується необхідності країни захищатися ?
Тут РФ, чи КНДР ??
показать весь комментарий
20.06.2025 12:55
В України є окрім на фронті у внутрішньому та зарубіжному тилу ще додатково 6-7 млн чол. 25-60 під присягою (військового, силовика, держслужбовця). Натомість масово загрібається з вулиць мирняк-фольксштурм для убою. Чим не планомірна диверсія проти ЗСУ та економіки України?
показать весь комментарий
20.06.2025 12:39
Маніпуляція цифрами. Мабуть пан не розуміє що пише.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:56
Реальна кількість людей під присягою, які в період 1985-2025 "випускалися" із армії, силових структур або держслужби:

1. За відкритими даними чисельність ЗСУ по роках (по деяких роках було застосовано інтерполяцію даних):
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.

При середн. тривалості перебування в ЗСУ 2,5 р. (12, 18 міс - строковики на початку незалежності, потім контрактники - триваліший термін) виходить 4 млн. військових ЗСУ.

2. Строковики 1985-1990 рр. служби: приблизно 3 млн. (=6 років *1 млн. чол/ 2 роки служби)

3. працівники силових структур від прокуратури до поліції і СБУ (без досвіду строкової служби) та працівники на держслужбі (без досвіду строкової служби) - важко оцінити, але чисельність задіяних і прийнявших присягу у зазначених сферах чоловіків за останні 40 років обчислюється міліонами і багатьом міліонам з них сьогодні ще далеко до 60 років.

Тільки бувших строковиків - 7 млн. Через силові структури та держслужбу за 40 останніх років теж пройшли без подвійного рахунку декілька млн. чол. (припустимо щонайменше - до 3 млн). Всього дебет - 10 млн. чол.

Віднімаємо втрати на війні: з 2014 по 2025 рік безповоротні втрати України на війні складають із запасом - 500 тис. Актуально числиться у ЗСУ 1 млн. В окупацію із вище зазначених 10 млн. чол. з 2014 по 2024 р потрапило 2 млн. Померло у віці до 60 років - 500 тис.
Всього кредит - 4 млн. чол.

Сальдо - 6 млн. чол. під присягою.

Яка кількість з них звалила з країни за період 1991-2025 - важко оцінити.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:54
Грунтовна робота !!

Серед держслужбовців у сфері управління 70 % жінки. З дітьми. Вони підписували присягу.
Ви теж їх мобілізуєте ??

п. 1 і сума, приклад відвертої маніпуляції - одні і ті ж самі люди пораховані 25 разів
показать весь комментарий
20.06.2025 21:12
Тобі чітко написали: по категорії силовиків та держслужбовців - важко рахувати, бо немає відкритих даних. Очевидно лише одне в Україні на сьогодні в цих сферах присягу приносили міліони чоловіків, і далеко не кожен з них проходив строкову службу
показать весь комментарий
20.06.2025 23:23
А маніпуляціями активно займається жид...ка влада України, яка 3 роки втирає піплу брехню про те, що вже всі військово підготовлені - закінчилися і залишився для захиту держави лише вже фольксштурм із цивілісті, жінок, підлітків, дітей та стариків. Кожен із свого оточення знає десятки людей з присягою, які косять від фронту.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:26
Всі ці розрахунки від "виходу системи" мали ще в 2014 році зробити і публічно предявити суспільству журнашлюхи, але журнашлюхи нам всі 10 років втирають пропаганду про наявний мобресурс на рівні плінтуса, щог вимагає мобілізацію мирняку, жінок і стариків.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:00
У 2010-2015 рр. активно збирались переходити на проф. армію і похерили строкову службу.
Мабуть це була кремлівська замануха.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:15
В мене питання: чому в Лютому 2022му до воєнкоматів стояли черги, а зараз на чоловіків полюють у підворотнях? То були якіс інші українці? І ще одне, чому найуспіснішого главкома верховний зняв, разом з його підлеглими? Щоб він не звільнив всю Україну? І насамкінець: чому верховний оточив себе суцільними українофобами і російськими шпигунами? Боїться, що війна закінчиться і верховний сяде на довічне з конфіскацією за зраду?
показать весь комментарий
20.06.2025 12:43
З тих що стояли в чергах- частина на фронті, частина каліки, частини живої нема.... Так що тепер ваша черга.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:55
Мій син служить, а за моїм віком від мене там будуть лише проблеми. Така примусова мобілізація тільки шкодить. Треба міняти законодавство. УБД(зі свідками) мають отримувати пільги для підприємницької діяльності. Альтернативщики залишаються громадянами. Інші - напівгромадянами, позбалені права брати участь у виборах.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:46
У нього білий білет, він непридатний...
показать весь комментарий
20.06.2025 12:49
То нащо стрибав ? Непридатних не беруть.
І не розказуйте що усіх беруть.
показать весь комментарий
20.06.2025 12:57
так так, а ще у ТЦК одні інваліди.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:05
пересмикування і брехня
показать весь комментарий
20.06.2025 20:55
показать весь комментарий
20.06.2025 12:51
Низький уклін дописувачам Маск13 , Владимир Каракай, Старий Зольдат, Алекс Мышкевич, Амандрапапупа, та іншим свідомим дописувачам цього форуму за те що захищають нашу Батьківщину безпосередньо на фронті... Іншим сцикунам та ухилянтам - вічна ганьба. Амінь...
показать весь комментарий
20.06.2025 13:08
Дякую за дотепний допис.
Але навіщо безапеляційно возводите в істину і накликаєте на себе вічну ганьбу. Можливо ви просто хворий, а тут зразу "вічна ганьба". Не потрібно.
Ми вас пробачаємо.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:17
Дякую, я не хворий. Якраз зараз підписую контракт із ЗСУ. Підкажіть будь ласка номер своєї бригади, хочу долучитися до вас.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:26
Дані не розголошую, бо може ви шпійон
показать весь комментарий
20.06.2025 14:28
Номер бригади не є військовою таємницею..... З вами все ясно...
показать весь комментарий
20.06.2025 14:38
Пане Вал Кочин, з тих пір, коли я на цьому форумі щиро написав про те, скільки моїх близьких рідних воює ( троє з них ще з 2014 року), про свою скромну роль в обороні своєї країни і даже, хватило "розуму" старому дурневі написати про смерть мого сина, як знайшлися всілякі вали кочіни, романи та ін. , которі знущально наплювали мені в душу і на пам'ять моїх рідних. З тих пір я про себе нічого нікому і ніколи не пишу.
Дякую вам, навчили.
Прощавайте.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:06
Вал Кочин #550865

Дякую, я не хворий. Якраз зараз підписую контракт із ЗСУ.

Синку, дякуємо тобі за намір захищати країну, дітей, пенсів, інвалідів ... а ще твоїх тату з мамою і всіх твоїх рідних. А якщо своїх дітей, то то ж святе. Правда ж ??

Це якщо правда про контракт, а не відверта брехня.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:59
Військовий пояснює хто такі тцк
https://m.youtube.com/watch?v=0YmAtT6uYJ8&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD&rco=1
показать весь комментарий
20.06.2025 13:11
цікаво, а цей "військовий" випадково не за зеленського гоолосував? а цікаво було б послухати його....
показать весь комментарий
20.06.2025 13:22
А яке має значення за кого голосував? Щось можеш заперечити ним сказане?
показать весь комментарий
20.06.2025 13:26
абсолютно все. і як те що він військовослужбовець.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:28
Хотів би подивитись як ти йому будеш розповідати, що він не військовий, а то бубачки яким він мав впасти в ноги. Не забудь викласти відео розмови.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:40
хотів би побачити його в суді як він буде виправдовуватись за своє бикування.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:42
Там на титульній сторінці є відео з рудим бородатим чуваком, як виявилось не воював жодного дня, тому слова військового про цих дяічів груба правда, а щодо суду, то на нього ніхто не подав до нього, просто взяли, ці "герої" відео, і тихенько втікли.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:58
*на титульній сторінці каналу.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:59
Хай цей «військовий» вивчить що таке субординація.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:28
Ахаха! То він виявляється підлеглий тцкистів? Чи, може, поліцейських? Ти хоч сам знаєш, що таке та субординація і з чим її їдять? 😄
показать весь комментарий
20.06.2025 14:33
Я якраз знаю, і статути ЗСУ знаю, погано що цей «військовий» їх не знає. Видно в Трускавці зі слугами учєбку проходив.,
показать весь комментарий
20.06.2025 14:37
Схоже, що знає і популярно пояснив, тому ті "герої" щось зрідка мичали та швиденько втікли. Як я вже казав є ще одне відео на титульній сторінці каналу з бородатим "воїном" люди провели osint - розслідування та виявили, що воно ніде не воювало, а так брехало про це у камеру і такі випадки можна продовжувати, он "герой" з Харкова, що побив вчителя або начьник в'язниці з Херсона який працював на кацапів, а потім коли Херсон звільнили втік до Одеси і влаштувався в місцеве тцк і місяцями роздавав повістки людям. Все правильно сказав чоловік з відео, а у тебе якесь дитяче белькотіння про те як хто голосував, суд, субординацію, так і скажи, що крити на слова того чоловіка нічим.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:51
Які слова? Мати та бикування? Крити потрібно в правовий спосіб.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:04
Якщо взяти до уваги слова чоловіка, що він щойно з похорону, то можна зрозуміти його моральний стан, просто зірвався. Ось, доречі, ще один чоловік який каже, що він був військовий і має свій ютуб-канал де на підвищиних тонах коментує діє тцк
https://m.youtube.com/watch?v=3jJrMS2dU68
показать весь комментарий
20.06.2025 15:10
та все він красиво розповідає. але ж я розумію,що ми не всі останемось в живих. і це факт. комусь і померти буде потрібною...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:59
Сам зрозумів, що зморозив!?
показать весь комментарий
20.06.2025 16:23
звичайно. знаєш що сталось з черкаськими нападниками на тцк? сидять. один з нападників бувший мєнт, інший ухидлянт в розшуку. еліта *** нації.....
показать весь комментарий
20.06.2025 16:32
Уже відбулися суди і їх посадили? А що таке "ухилянт в розшуку"? Це де є такий закон та норма права?
показать весь комментарий
20.06.2025 16:36
сидять. а той кого вони захищали на них заяву написав. ось така фігня....а їм загрожує до 8 років....
показать весь комментарий
20.06.2025 16:39
Отже вироку суду ще немає, тому говорити, що вони сидять не варто і не факт, що сядуть.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:48
не має вироку суду. але це поки.....до речі мєнт отой здоровий товстий ще й інвалід. ну я так думаю пройде повторний мсек.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:52
Немає вироку, тому не жвинди, що вони сидять. Як я уже написав, гуляй.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:54
не потрібно вказувати що мені робити. і я не скажу куди тобі йти
показать весь комментарий
20.06.2025 17:02
Це ти до мене приблудився, я тебе не звав, тому зроби так щоб тобі не казали, що тобі робити, бо скажуть куди тобі піти.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:07
Не ліпи всіх в одну купу, я вмію думати, і вмію аналізувати. Перед автором відео стояв офіцер ЗСУ, автора я до речі не бачив, його батьки навчили так спілкуватись з офіцером ЗСУ, чи хто? Чи зеленський?
показать весь комментарий
20.06.2025 15:20
Який він офіцер зсу!? Документи бачив?Чоловік чітко сказав хто він. Коли ці "офіцери" називають звичайних людей матами та погрожують розправою, їх хто такому навчав? ***** навчав чи мільчаков?
https://m.youtube.com/watch?v=SvtHvpJ2lMU&pp=0gcJCb4JAYcqIYzv
показать весь комментарий
20.06.2025 16:19
https://m.youtube.com/watch?v=WWa9AvrbQlA
показать весь комментарий
20.06.2025 16:24
ти коли в дебіли записався? пагон бачив ? чи тобі від злості на ЗСУ повилазило?
показать весь комментарий
20.06.2025 16:33
"пагон бачив" - так ти і є дебіл у якого палає срака, тому переходиш на особистості, "пагони" можна які хочеш приліпити 😀 коротче з тобою все ясно, мене тільки цікавить ти хто з тієї трійки півників: очкастий, бородатий чи сивий воювале? А може ти та дівка? 😄 Можеш не відповідати, мені стало відразу зрозуміло з твого першого ж допису, що у тебе від правдивих слів військовослужбовця згорів пердак.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:45
. ти знаєш, ТЦК правильно все робить. і я на їх стороні. палають пердаки якраз в ухилянтів. бо беруть кредити та шукають кошти щоб себе любімава відмазати від захисту України.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:48
Я так і думав, що палає пердак😄 тому можеш ще раз передивитись відео, там відповідь хто такі тцкисти і куди вони можуть йти разом з такими як ти. Так що, гуляй.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:52
пройшов той час що в мене щось палає. я наразі вільна людина. а з вас рабів тільки сміюсь. і допомагаю ТЦК
показать весь комментарий
20.06.2025 16:54
Ой, не раб 😄 він тепер вільна людина, а раніше ким був, не закріпаченим рабом? 😄 Тепер пан дав вольну і не раб гуляє, - фууух, гарно посміявся. На відміну від тебе я не раб, і на відміну від мене ти дичина є...а, як вас охарактеризував військовий - дуже влучно сказано - так що обтікай, ти мені не цікавий.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:02
раніше? і раніше був вільною людиною.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:04
Що ж ти в мене такий закоханий, ніяк від тебе відбитись не можу😄 я не з ваших, я по жінкам, але я не засуджую кожен любить кого хоче. Давай *махаю рукою на прощання*.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:11
показать весь комментарий
20.06.2025 17:14 Ответить
Саме "офігенне" відео як назло загубив.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:46
Жодного дня без новин про вбивства чи каліцтва з терористичних центрів катівень.
Так Україна точно пердоможе! Треба лише почекати і рашка розвалиться від такої мобілізації.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:57
207 коментарів до новини про втікача

жодного коментаря та жодної згадки про тих, хто поруч не втікав і поїхав воювати

гидко
показать весь комментарий
20.06.2025 14:24
У повідомленні зазначається, що попередня перевірка не виявила жодних протиправних дій з боку представників ТЦК. так хто ж проводив "попередню" перевірку на законні дії з боку прцівників ТЦК???
показать весь комментарий
20.06.2025 15:08
показать весь комментарий
20.06.2025 15:28 Ответить
Страница 3 из 3
 
 