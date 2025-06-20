Випав з вікна третього поверху ТЦК під час спроби втечі: на Харківщині військовозобов’язаного госпіталізовано

У ніч на 20 червня військовозобов’язаний чоловік намагався втекти з одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Харківській області й випав з вікна третього поверху.

Про це повідомили в обласному ТЦК і СП.

Внаслідок падіння чоловік отримав травми рук, ніг, ребер і голови. Йому викликали швидку допомогу, наразі він перебуває в лікарні.

У повідомленні зазначається, що попередня перевірка не виявила жодних протиправних дій з боку представників ТЦК. "Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", - йдеться в офіційній заяві.

