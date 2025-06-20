Випав з вікна третього поверху ТЦК під час спроби втечі: на Харківщині військовозобов’язаного госпіталізовано
У ніч на 20 червня військовозобов’язаний чоловік намагався втекти з одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Харківській області й випав з вікна третього поверху.
Про це повідомили в обласному ТЦК і СП, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок падіння чоловік отримав травми рук, ніг, ребер і голови. Йому викликали швидку допомогу, наразі він перебуває в лікарні.
У повідомленні зазначається, що попередня перевірка не виявила жодних протиправних дій з боку представників ТЦК. "Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", - йдеться в офіційній заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про Львів немає чого тут вішати локшину, бо у Львові ніколи не скажуть "ложити", хіба що ті що дременули з прифронтової зони ОРДЛО.
У ******** українській літературній мові слова "ложити немає". З приростками і без них маємо класти, покласти, скласти, накладати, розкладати тощо. Наказовий спосіб - клади, поклади, кладіть, покладіть. У кацапському "ізигу" в недоконаному виді - корінь клад-, клас-, у доконаному - лож-
Я наприклад не знав про ту , кхм-кхм, специфічну тусовку. Тоді нафіга того "друга" захищати
без парашюта.
ценний кадра!
.
Тут РФ, чи КНДР ??
1. За відкритими даними чисельність ЗСУ по роках (по деяких роках було застосовано інтерполяцію даних):
1991 р. - 980 тис. чол., 1992 р. - 713 тис. чол., 1993 р. - 445 тис. чол., 1994 р. - 423 тис. чол., 1995 р. - 400 тис. чол., 1996 р. - 400 тис. чол., 1997 р. - 400 тис. чол., 1998 р. - 400 тис. чол., 1999 р. - 400 тис. чол., 2000 р. - 400 тис. чол., 2001 р. - 371 тис. чол., 2002 р. - 343 тис. чол., 2003 р. - 314 тис. чол., 2004 р. - 285 тис. чол., 2005 р. - 245 тис. чол., 2006 р. - 221 тис. чол., 2007 р. - 200 тис. чол., 2008 р. - 191 тис. чол., 2009 р. - 166 тис. чол., 2010 р. - 140 тис. чол., 2011 р. - 145 тис. чол., 2012 р. - 139 тис. чол., 2013 р. - 166 тис. чол., 2014 р. - 250 тис. чол., 2015 р. - 250 тис. чол., 2016 р. - 250 тис. чол., 2017 р. - 250 тис. чол., 2018 р. - 250 тис. чол., 2019 р. - 250 тис. чол., 2020 р. - 250 тис. чол., 2021 р. - 246 тис. чол.
Сума = 9881 тис.чол.
При середн. тривалості перебування в ЗСУ 2,5 р. (12, 18 міс - строковики на початку незалежності, потім контрактники - триваліший термін) виходить 4 млн. військових ЗСУ.
2. Строковики 1985-1990 рр. служби: приблизно 3 млн. (=6 років *1 млн. чол/ 2 роки служби)
3. працівники силових структур від прокуратури до поліції і СБУ (без досвіду строкової служби) та працівники на держслужбі (без досвіду строкової служби) - важко оцінити, але чисельність задіяних і прийнявших присягу у зазначених сферах чоловіків за останні 40 років обчислюється міліонами і багатьом міліонам з них сьогодні ще далеко до 60 років.
Тільки бувших строковиків - 7 млн. Через силові структури та держслужбу за 40 останніх років теж пройшли без подвійного рахунку декілька млн. чол. (припустимо щонайменше - до 3 млн). Всього дебет - 10 млн. чол.
Віднімаємо втрати на війні: з 2014 по 2025 рік безповоротні втрати України на війні складають із запасом - 500 тис. Актуально числиться у ЗСУ 1 млн. В окупацію із вище зазначених 10 млн. чол. з 2014 по 2024 р потрапило 2 млн. Померло у віці до 60 років - 500 тис.
Всього кредит - 4 млн. чол.
Сальдо - 6 млн. чол. під присягою.
Яка кількість з них звалила з країни за період 1991-2025 - важко оцінити.
Серед держслужбовців у сфері управління 70 % жінки. З дітьми. Вони підписували присягу.
Ви теж їх мобілізуєте ??
п. 1 і сума, приклад відвертої маніпуляції - одні і ті ж самі люди пораховані 25 разів
Мабуть це була кремлівська замануха.
І не розказуйте що усіх беруть.
Але навіщо безапеляційно возводите в істину і накликаєте на себе вічну ганьбу. Можливо ви просто хворий, а тут зразу "вічна ганьба". Не потрібно.
Ми вас пробачаємо.
Дякую вам, навчили.
Прощавайте.
Дякую, я не хворий. Якраз зараз підписую контракт із ЗСУ.
Синку, дякуємо тобі за намір захищати країну, дітей, пенсів, інвалідів ... а ще твоїх тату з мамою і всіх твоїх рідних. А якщо своїх дітей, то то ж святе. Правда ж ??
Це якщо правда про контракт, а не відверта брехня.
https://m.youtube.com/watch?v=0YmAtT6uYJ8&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD&rco=1
https://m.youtube.com/watch?v=3jJrMS2dU68
https://m.youtube.com/watch?v=SvtHvpJ2lMU&pp=0gcJCb4JAYcqIYzv
Так Україна точно пердоможе! Треба лише почекати і рашка розвалиться від такої мобілізації.
жодного коментаря та жодної згадки про тих, хто поруч не втікав і поїхав воювати
гидко